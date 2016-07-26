После жалоб прокуратуры закрыли 5 сайтов с проститутками

Центральный районный суд Красноярска признал запрещенной информацию о проститутках, опубликованную в интернете. По требованию прокуратуры Красноярска 5 сайтов будут заблокированы.

Сотрудники ведомства обнаружили интернет-сайты, на которых содержалась информация о занятии проституцией, реклама интимных услуг за плату, а также контакты проституток. Доступ к ним имел неограниченный круг лиц, в том числе и несовершеннолетние.

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Как подчеркнули в прокуратуре, опубликованная в интернете информация о проституции может «подорвать основы нравственности и здоровья жителей Красноярска».

Прокуроры потребовали признать информацию, размещенную на этих 5 сайтах, запрещенной. Суд удовлетворил требования прокуратуры, решение направили в Роскомнадзор для блокировки доступа к сайтам.