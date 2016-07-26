В 2018 году в Красноярском крае увеличат поддержку коренных народов Севера

В Законодательном Собрании Красноярского края приступили к рассмотрению проекта краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2018-2019 годов. Сегодня документ обсудили на комитете по делам Севера и коренных малочисленных народов.

Расходы на реализацию государственной программы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» на ближайшие три года вырастут в сравнении с предыдущим периодом, их общий объем — 1 млрд 625,3 млн рублей. Только в 2018 году затраты на исполнение госпрограммы составят более полумиллиарда рублей, что на 109,8 % больше, чем в 2017 году. Общий объем финансирования госпрограммы за счет средств федерального бюджета — 101 млн рублей, остальное — краевые деньги.

Меры государственной поддержки коренных малочисленных народов такие же, как и в предыдущие годы. К примеру, подпрограмма «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» предусматривает ежемесячные социальные выплаты 1 331 охотнику и рыбаку из числа коренного населения в Таймырском Долгано-Ненецком и Туруханском районах. Ежегодно на эти цели запланировано более 70 млн рублей. Как всегда, раз в год будут доставлять авиатранспортом детей, проживающих в школах-интернатах, к родителям в тундру и обратно. На это потребуется более 11 млн рублей ежегодно.

На предоставление единовременного пособия для подготовки к промысловому сезону лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающим в Эвенкийском, Туруханском, Енисейском, Северо-Енисейском, Тюхтетском районах, запланировано выплачивать более 5,5 млн рублей ежегодно, пособие на эти цели предоставят 658 охотникам и рыболовам.

Кроме прочего, планируется предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса дикого северного оленя, рыбы и продукции их переработки в сумме более 47,5 млн рублей ежегодно. Этой мерой смогут воспользоваться ежегодно не менее 47 организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов.

Ежегодно на предоставление товарно-материальных ценностей (ТМЦ) охотникам и рыбакам запланированы расходы в сумме более 26 млн рублей. На предоставление снегоходной техники по льготным ценам запланировано еще по 24 млн рублей ежегодно. Планируется предоставить ТМЦ 946 семьям, проживающим в Енисейском, Северо-Енисейском, Тюхтетском, Туруханском районах, Эвенкийском и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальных районах и обеспечить снегоходной техникой 264 семьи из Эвенкии.

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Также запланировано предоставление социальных выплат на приобретение, доставку и монтаж быстровозводимых малоэтажных жилых домов в сумме 82,5 млн рублей ежегодно. Это позволит обеспечить жильем 68 семей, проживающих в Туруханском, Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском районах.

И.о. заместителя председателя правительства края Юрий Захаринский в ходе обсуждения отметил, что заканчивается подготовка трех законопроектов, касающихся социальных выплат для разных категорий коренного населения. Депутатов особенно интересовали проблемы переселения с севера на юг, строительства быстровозводимых домов, а также переселения из ветхого и аварийного жилья. Парламентарии предложили увеличить финансирование этих направлений в бюджете будущего года.

Председатель комитета Анатолий Амосов, завершая обмен мнениями, отметил: «Обсуждение прошло достаточно активно. Предложения, замечания и поправки мы будем вносить ко второму чтению, будем работать и над законопроектами, о которых сказал Юрий Николаевич Захаринский».

Депутаты поддержали проект краевого бюджета и проголосовали за направление этого решения в головной комитет.