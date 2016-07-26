Красноярские школьники провалились на международной олимпиаде по английскому языку

Красноярские школьники провалились на международной образовательной онлайн-олимпиаде по английскому языку Skyeng Super Cup Autumn 2017. Средний балл красноярских детей оказался одним из самых низких среди всех школьников из крупных городов России. Красноярцы набрали в среднем 50.3 балла из 100 возможных, сообщили в оргкомитете.

Всего в олимпиаде приняли участие 103 тысячи учеников 5-11 классов из 3000 городов и населенных пунктов 23 стран мира. Для участия зарегистрировалась каждая третья школа России. В олимпиаде приняли участие почти 800 школьников из Красноярска.

В тройке хуже всех знающих английский язык помимо Красноярска оказались Вологда (49,8 баллов) и Киров (49,3 балла). Наибольшую сложность у школьников вызвали упражнения по лексике. Лучше всего школьники справились с заданиями блока аудирование.

Согласно результатам олимпиады, в целом по России лучше всего школьники знают английский в 7 классе: больше половины участников из седьмого класса набрали от 63 до 100 баллов. Это связано с тем, что конкурсные задания для 5-7 классов соответствовали уровню A1 (Elementary). Согласно принятой во всем мире системе оценки уровня владения английским языком, это так называемый уровень «выживания» или уровень «элементарного владения».

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На нем учащиеся усваивают необходимый минимум, который является фундаментом для дальнейшего изучения языка. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом России, к окончанию 7 класса школьник должен в совершенстве овладеть этим минимумом.

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