В Туве впервые перепишут лошадей и выдадут им паспорта

В Туве стартовал переучет лошадей тувинской породы, сообщили в пресс-службе республиканского правительства. Специалисты из Минсельхоза уже обследовали 8 табунов в личных хозяйствах Овюрского, Пий-Хемского, Монгун-Тайгинского районов и крестьянско-фермерских хозяйствах Эрзинского и Тес-Хемского районов.

Процесс чипирования прошли 418 лошадей тувинской породы. У них взяли образцы анализа крови, луковиц волос и направили на исследование в ВНИИ коневодства в город Рязань. Также прочипировали 356 спортивных лошадей.

«Это своего рода первая лошадиная перепись, по результатам которой наши коневоды смогут на каждое свое животное получить паспорт, подтверждающий его племенную ценность, а также идентификационный микрочип. Часть расходов республика берет на себя — в частности, ДНК-анализ. Часть придется оплатить самому владельцу. Но эти затраты, уверяю, окупятся сполна, потому что проект „Тыва аът“ получит право войти в российскую программу субсидирования племенного коневодства. То есть, наши табунщики на каждую лошадь с паспортом от НИИ коневодства смогут получать поддержку не только из республиканского, но и федерального бюджета. А это достаточно серьезная помощь, и она открывает новые возможности для создания племенных хозяйств, сохранения, развития и улучшения породы тувинских лошадей», — пояснил глава Тувы Шолбан Кара-оол.

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Общее финансирование проекта составит около 32 млн рублей.

Коневодство в Туве является традиционной отраслью животноводства. За последние 10 лет в республике наблюдается непрерывный рост общего поголовья лошадей: с 2006 по 2016 год численность лошадей в сельскохозяйственных предприятиях выросла в 1,6 раза, в личных хозяйствах — в 2,2 раза.