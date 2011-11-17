В Октябрьском районе начали разбирать незаконный долгострой (видео)

Здание на пересечении улиц Копылова и Академика Киренского снесут ради строительства развязки улицы Волочаевская. Работы подрядчики начали вчера, 16 ноября.

Здание по адресу ул. Пролетарская, 112а уже сносили в 2015 году. Собственник построил его без разрешения и вынужден был убрать. После этого право на землю перешло к другому человеку и он решил повторить ошибку предшественника — возвел двухэтажное здание, не получив на это разрешение в мэрии.

Суд, длившийся три года, завершились победой городской администрации. Мэрия нашла подрядчиков, которые уже начали обносить здание лесами, после чего приступят к демонтажу. Завершить снос они обещают за месяц. Работы обойдутся мэрии в миллион рублей, владелец здания потом обязан будет возместить расходы.

На месте снесенного здания ничего не будут строить — здесь, по словам и.о. заместителя руководителя департамента градостроительства Сергея Шикунова, появятся элементы дорожной развязки. Для этого по соседству уже снесли «дом с башенками». Скоро ломать начнут еще несколько зданий в этом районе.

«Согласно решения суда должен собственник. Сам напакостил — сам будь добр это решить. Но, к сожалению, у нас собственники не сильно горят желанием исполнять решения суда. Поэтому приходится привлекать службу судебных приставов», — отметил глава департамента градостроительства Олег Животов.

В мэрии отметили, что всего за 2017 год в департамент градостроительства поступило более 400 обращений строительных работах. По всем адресам сотрудники мэрии провели проверки и 291 объект оказался незаконным. По всем случаям иски отправили в суд, 79 из них уже удовлетворили. На 43 объектах незаконных работ не выявлено. Еще 34 обращения разбирает департамент муниципального имущества и земельных отношений, так как строительство началось на муниципальных участках, не предававшихся в аренду.