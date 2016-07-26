При пожаре в Балахтинском районе погибли двое детей

Ночной пожар в селе Тюльково Балахтинского района унёс жизни двоих детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений одноэтажный бревенчатый жилой дом был полностью охвачен огнем. Через 40 минут пожар был локализован на площади 48 квадратных метров, а еще через шесть минут был ликвидирован.

По данным правоохранительных органов в огне погибли двое детей. В настоящее время на месте работают специалисты, которые устанавливают причину пожара, а также все обстоятельства произошедшего.