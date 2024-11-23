Полицейские спасли замерзавшего водителя сломавшегося автомобиля

В Северо-Енисейском районе Красноярского края полицейские помогли водителю, автомобиль которого сломался на трассе.

В пресс-службе краевой полиции рассказали, что накануне дорожные полицейские из Епишино поехали в пос. Вангаш на дежурство. На обочине дороги инспекторы ДПС заметили ГАЗель, капот которой был поднят, и решили узнать, нужна ли помощь водителю.

Оказалось, что машина сломалась несколько часов назад, причем произошло это в том месте, где нет сотовой связи. По словам водителя, за это время мимо него по дороге не проехало ни одного автомобиля.

Полицейские усадили замерзшего автомобилиста в патрульную машину, напоили горячим чаем, а потом, совместными усилиями, справились с поломкой.