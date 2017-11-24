«Ростелеком» предлагает сибирякам умное видеонаблюдение

«Ростелеком» запустил в коммерческую эксплуатацию интеллектуальный продукт «Умный дом» для физических лиц. Сейчас в рамках этого продукта для всех абонентов Сибири уже доступна услуга «Видеонаблюдение».

С помощью новой услуги любая семья может организовать умное видеонаблюдение в квартире, загородном доме, любом другом помещении и быть в курсе всех происходящих событий в режиме онлайн. Особенно полезен данный сервис для любителей путешествий, владельцев домашних питомцев, семей с маленькими детьми или престарелыми родителями, а также для тех, кто делает ремонт в квартире.

Новая услуга «Ростелекома» — это уже готовое ОТТ-решение (видеотрансляция осуществляется по сети передачи данных любого провайдера), которое включает цифровую HD-видеокамеру с инфракрасной подсветкой в ночное время и широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Установить и настроить камеру абонент может самостоятельно в своем личном кабинете с помощью набора виджетов — инструментов для управления, контроля и настройки поведения установленных камер.

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Пользователю услуги «Умный дом. Видеонаблюдение» доступно бесплатное мобильное приложение, с помощью которого за квартирой или другим объектом можно наблюдать в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет. Облачная платформа позволяет хранить в архиве видеозаписи от 7 до 30 дней. При срабатывании датчика движения или перекрытия обзора камеры запись производится автоматически. При этом абоненту на мобильный телефон сразу же поступит уведомление. В любое время по команде из мобильного приложения или web-интерфейса можно включать принудительную запись с камеры.

Еще одно преимущество интеллектуального сервиса «Ростелекома» — возможность добавлять неограниченное количество камер, установленных в разных помещениях и даже в разных городах.

«„Умный дом. Видеонаблюдение“ — это перспективный проект, который мы будем развивать, у него большое будущее, — рассказывает заместитель директора макрорегионального филиала „Сибирь“ ПАО „Ростелеком“ — директор по работе с массовым сегментом Александр Бойкиня. — Трансформируясь в провайдера цифровых услуг для государства, компания не забывает об обычных людях, которые хотят жить с комфортом, пользоваться в своем доме умными технологиями, помогающими сэкономить время, деньги, энергоресурсы или обезопасить жилище».

В ближайшее время у абонентов «Ростелекома» появится возможность подключать внешние камеры для видеонаблюдения, например, за территорией дачного участка. Затем продукт «Умный дом» постепенно будет дополняться новыми digital-решениями, чтобы управлять домофоном, бытовой техникой, следить за приборами учета и прочее.