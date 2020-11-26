«Город-призрак, которого не было на советских картах»: ведущие «Маяка» Стиллавин и Вахидов побывали на ГХК в Железногорске

Огромное высокотехнологичное предприятие, расположенное в самом сердце гранитной скалы... Фантастика? Нет, реальность — это Горно-химический комбинат в Железногорске, один из самых секретных объектов Минсредмаша. Ведущие радиостанции «Маяк» Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов во время своего путешествия по атомным городам побывали на уникальном предприятии и увидели, как изготавливается «топливо будущего».

Свое путешествие по Железногорску Сергей и Рустам начали на... крыше ротонды, с которой открывается живописный вид на город. «Город-призрак, город, который не был нанесен ни на одну советскую карту», — так описал Железногорск Рустам Вахидов. Железногорск — один из самых восточных городов на карте страны Росатом, он находится в четырех с лишним тысячах километров от Москвы.

Перед тем как отправиться в сердце Железногорска — Горно-химический комбинат — ведущие полюбовались на гигантские спутниковые тарелки. В Железногорске производится до 70 % российских спутников: здесь расположено НПО «Российские спутниковые системы», основанное еще в середине прошлого века. Атомные и космические технологии мирно существуют здесь бок о бок много лет.

Но вот, наконец, и скальный массив, внутрь которого по тоннелю идет обычный на вид вагон. «Осторожно, двери закрываются, следующая станция — Горно-химический комбинат!» — объявил Сергей Стиллавин. Одно из самых секретных предприятий СССР расположено в гранитной толще массива Атамановского хребта на глубине двухсот метров. Расстояния тут огромные: говорят, что внутри ГХК можно «уместить» все семь сталинских высоток Москвы. Многие сотрудники для экономии времени передвигаются по комбинату на велосипедах! А фойе ГХК украшает подземный горный водопад.

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В советские годы на предприятии нарабатывали оружейный плутоний. А теперь тут освоили производство «топлива будущего» — так называют МОКС-топливо. В нем используется отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) или тот самый оружейный плутоний — наследие советских лет. Переодевшись в спецформу и надев «лепестки» — фильтры для дыхания, ведущие спешили своими глазами увидеть процесс производства тепловыделяющих сборок с МОКС-топливом: зрелище красивое, технологичное и завораживающее.

Ведущий инженер по ядерной безопасности ГХК Олег Щеглов рассказал журналистам, что накопленного ОЯТ хватит для бесперебойной работы реакторов в течение тысячи лет.

«Мы, материалисты, называем это мистикой», — пошутил Сергей Стиллавин. Ведущие «Маяка» побывали и на других площадках ГХК, поражающих воображение. Например, на одной из так называемых чистых выработок комбината высотой 15 метров и длиной в 120 метров, которую Стиллавин сравнил с инопланетным тоннелем.

Свое знакомство с Железногорском ведущие завершили возле живописного Кантатского водохранилища — рукотворного озера, которое атомщики создали в центре города. Сегодня это любимое место отдыха местных жителей и визитная карточка атомграда.

Источник: calendar.atom75.ru