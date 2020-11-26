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«Город-призрак, которого не было на советских картах»: ведущие «Маяка» Стиллавин и Вахидов побывали на ГХК в Железногорске

«Город-призрак, которого не было на советских картах»: ведущие «Маяка» Стиллавин и Вахидов побывали на ГХК в Железногорске

26.11.2020
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Свое путешествие по Железногорску Сергей и Рустам начали на... крыше ротонды, с которой открывается живописный вид на город. «Город-призрак, город, который не был нанесен ни на одну советскую карту», — так описал Железногорск Рустам Вахидов. Железногорск — один из самых восточных городов на карте страны Росатом, он находится в четырех с лишним тысячах километров от Москвы.

Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов на крыше ротонды в Железногорске.
Вид на площадь им. В. И. Ленина.
Городские крыши.
Стела «Строителям города» — монумент, установленный на высоком холме при въезде в город на дамбе озера.

Перед тем как отправиться в сердце Железногорска — Горно-химический комбинат — ведущие полюбовались на гигантские спутниковые тарелки. В Железногорске производится до 70 % российских спутников: здесь расположено НПО «Российские спутниковые системы», основанное еще в середине прошлого века. Атомные и космические технологии мирно существуют здесь бок о бок много лет.

Спутниковые тарелки. Здесь их действительно много.
Зум на камере позволяет увидеть тарелку в деталях.
Просто так близко не подойдешь — территория охраняется.

Но вот, наконец, и скальный массив, внутрь которого по тоннелю идет обычный на вид вагон. «Осторожно, двери закрываются, следующая станция — Горно-химический комбинат!» — объявил Сергей Стиллавин. Одно из самых секретных предприятий СССР расположено в гранитной толще массива Атамановского хребта на глубине двухсот метров. Расстояния тут огромные: говорят, что внутри ГХК можно «уместить» все семь сталинских высоток Москвы. Многие сотрудники для экономии времени передвигаются по комбинату на велосипедах! А фойе ГХК украшает подземный горный водопад.

Длина тоннеля составляет 2,2 тыс. м, высота — 7 м, глубина — 15 м.
Двухэтажный тоннель проложен на глубине 50 м под дном реки. По ширине он рассчитан для проезда одного автомобиля, в тоннеле не разъехаться. Подобных тоннелей под крупными реками в мире нет.
Здесь есть целые улицы, рабочие перемещаются по ним на велосипедах.
Стиллавин и Вахидов тоже воспользовались двухколесным транспортом.

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Наработка оружейного плутония и «стройка века» под Красноярском

В советские годы на предприятии нарабатывали оружейный плутоний. А теперь тут освоили производство «топлива будущего» — так называют МОКС-топливо. В нем используется отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) или тот самый оружейный плутоний — наследие советских лет. Переодевшись в спецформу и надев «лепестки» — фильтры для дыхания, ведущие спешили своими глазами увидеть процесс производства тепловыделяющих сборок с МОКС-топливом: зрелище красивое, технологичное и завораживающее.

В этих контейнерах — тепловыделяющие сборки с МОКС-топливом.
Реакторы на быстрых нейтронах, работая на МОКС-топливе, способны нарабатывать плутоний, которого хватит, чтобы обеспечить себя и при необходимости другие реакторы новым топливом.
Техника безопасности.
Цех ГХК.

Ведущий инженер по ядерной безопасности ГХК Олег Щеглов рассказал журналистам, что накопленного ОЯТ хватит для бесперебойной работы реакторов в течение тысячи лет.

«Мы, материалисты, называем это мистикой», — пошутил Сергей Стиллавин. Ведущие «Маяка» побывали и на других площадках ГХК, поражающих воображение. Например, на одной из так называемых чистых выработок комбината высотой 15 метров и длиной в 120 метров, которую Стиллавин сравнил с инопланетным тоннелем.

Ведущий инженер по ядерной безопасности ГХК Олег Щеглов (в центре).
Стиллавин и Вахидов на одной из так называемых чистых выработок комбината.
Масштабы впечатляют!

Свое знакомство с Железногорском ведущие завершили возле живописного Кантатского водохранилища — рукотворного озера, которое атомщики создали в центре города. Сегодня это любимое место отдыха местных жителей и визитная карточка атомграда.

Источник: calendar.atom75.ru

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