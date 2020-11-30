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Стаи дронов, VR-эксперименты и «облачные» теплицы: лучшие фото фестиваля NAUKA 0+ в Красноярске

Стаи дронов, VR-эксперименты и «облачные» теплицы: лучшие фото фестиваля NAUKA 0+ в Красноярске

30.11.2020
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В этом году проект прошел в новом формате — часть активности была перенесена на онлайн-платформы, где можно было изучить лекции знаменитых ученых, поучаствовать в дискуссии о будущем физики и всего человечества, посмотреть уникальные научно-познавательные фильмы, попасть на творческие мастерские и интерактивную выставку. Доступ к этим платформам открыт и сейчас, поэтому смело можно попасть на Нобелевский лекторий, например, или посмотреть видео программу мастер-классов и экспериментов от университетов и научных организаций Красноярского края.

Роборука — механизм сварочного аппарата с особенным креплением, напечатанным на 3D принтере специально для камеры GoPro.
На роборуку закреплена GoPro, с помощью программы запускается съёмка, а через минуту можно посмотреть готовое видео с музыкой и эффектами — и сразу же отправить его себе на почту.
Машины, подготовленные для Russian Classic Car — суровый автоспорт для школьников и не только, чтобы почувствовать себя настоящим гонщиком.
Юные гости фестиваля в восторге!
Мост Леонардо да Винчи своими руками в домашних условиях. Способы и результаты — в 2020 году.
Науку всегда хочется в первую очередь потрогать — что разрешалось на фестивале (но не приветствовалось в секретной лаборатории с лазерными станками...).
Машины, которые конструируются специально для соревнований. Как и из чего их собирают — ответы на эти вопросы можно было получить на фестивале Наука 0+.

Также можно оказаться в лабораториуме, где можно послушать объяснения молодых учёных и самому провести эксперимент, или посетить гипермузей и рассмотреть различные явления от наноуровня до космических масштабов. Возможность заглянуть в ведущие лаборатории России представилась в рамках экскурсии в лаборатории 360°, где и сейчас можно увидеть своими глазами, как создаются лекарства, гаджеты и другие важные вещи, которыми мы будем пользоваться в ближайшем будущем.

Мастер-классы от компании «ГЕОСКАН» по строению и основам пилотирования квадрокоптера.
Фото: Анастасия Кожевникова
Гости фестиваля могли попробовать себя в роли пилота на специальном симуляторе, а после и на настоящем дроне.

27 ноября для всех желающих прошла вечерняя научно-развлекательная программа «QUIZ#МАГНЕТИЗМ», а в рамках мастер-класса по беспилотникам участники познакомились с новой профессией — «Оператор БПЛА», изучили строение и основы пилотирования квадрокоптера, попробовали запрограммировать дрон и выполнить автономный полет. Оба дня фестиваля можно было попасть в Интерактивный музей науки «Ньютон Парк» на площади Мира, 1 совершенно бесплатно, но по предварительной регистрации.

Инженерно-научный марафон для школьников МЕЙКЕРТОН «ПОЛИТЕХ#ДЕЛАЙСНАМИ» — серия образовательных лекций и мастер-классов по созданию умной теплицы для выращивания клубники.
Фото: Анастасия Кожевникова
На проектном интенсиве каждая команда собрала свою умную теплицу для выращивания растений, биологи подготовили раствор и исследовали растения, инженеры собрали герметичны.
Фото: Анастасия Кожевникова

В реальном времени для школьников 9–11-х классов до 25 января 2021 года проходит мейкертон «Политех#Делайснами — 2020».

«Мейкертон — это возможность стать частью крупного события, в нашем случае — изготовления теплиц, которые полностью автономны. Школьники с самого начала приобрели в нашем интерактивном магазине товаров и услуг материалы, из которых они полностью с нуля собрали автоматизированную теплицу. Такая теплица по своим возможностям является конкурентоспособным решением даже на коммерческом рынке: она отправляет в облако данные показателей, автоматически поливает, включает освещение, выключают полив, таким образом, растения могут автономно расти, нам же остается контролировать процесс через телеграм-бота. Участники за 3 дня смогли собрать полностью функциональный продукт, который сейчас находится в дарах Малиновки, на тестировании в течение двух месяцев, где будет выращиваться земляника трех сортов» — рассказал Константин Кистерский, руководитель инженерного направления фестиваля, занимающийся реконструктивной биоинженерией.

Участников фестиваля провели в секретную лабораторию Политеха.
Где они смогли увидеть своими глазами лазерные станки.
Создать себе сувенир.
И потрогать уникальные модели из 3D-биополимеров.

На закрытии центральной региональной площадки фестиваля NAUKA 0+ интерактивное шоу «Криофизика» представило программу с кипением жидкого азота и феерическими азотными фонтанами, а также были подведены промежуточные итоги Мейкертона.

Яркое шоу «Криофизика» на закрытии фестиваля Наука 0+.
Кипение жидкого азота и азотные фонтаны.
Увлекательные эксперименты.
При соблюдении техники безопасности с жидким азотом можно делать даже такие штуки.
Эксперименты с сухим льдом — тот случай, когда науку действительно разрешили потрогать. Не повторяйте дома!
Все участники очного этапа получили памятные призы и подарки от Сибирского федерального университета и партнеров мейкертона.
Фото: Анастасия Кожевникова
Финальный этап (сбор урожая, подведение итогов конкурса и объявление победителей) завершится 25 января 2021 г.

28 ноября в 17:00 на территории Сибирского Федерального Университета гости и участники фестиваля смогли наблюдать яркое шоу дронов.

Одновременный полет 300 дронов в районе главного корпуса Сибирского Федерального университета.
Фото: Мария Ленц
Так выглядит подготовка дронов к взлёту.
Несмотря на дымку и достаточно туманную погоду красноярцы и гости города смогли наблюдать, как в воздухе рисуются настоящие картины
Знаменитая «молекула», знакомая всем по логотипу СФУ
Фото: компания «ГЕОСКАН»
Почти что северное сияние.
Фото: компания «ГЕОСКАН»
Из дронов можно составлять названия компаний, например, партнера фестиваля.

В этом году Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ объединил интерактивные онлайн-форматы, различные встречи и мастер-классы, интенсивы в рамках инженерно-научного марафона для школьников и показал, какой наука может быть яркой и интересной.

Фестиваль стал ближе для всех, кто хотел бы связать свою жизнь с наукой — или просто ею интересуется, и даже в такое сложное время смог стать площадкой реализации научных идей и местом пересечения научных поисков обычного человека.

Анастасия Гнедчик специально для Newslab

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