Стаи дронов, VR-эксперименты и «облачные» теплицы: лучшие фото фестиваля NAUKA 0+ в Красноярске

27 и 28 ноября ХV Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ собрал всех неравнодушных к науке людей в онлайн-формате, а также в реальном времени. Юбилейный фестиваль представил современные научные достижения просто, понятно, наглядно и интересно, а его главной темой стала «Физика будущего».

В этом году проект прошел в новом формате — часть активности была перенесена на онлайн-платформы, где можно было изучить лекции знаменитых ученых, поучаствовать в дискуссии о будущем физики и всего человечества, посмотреть уникальные научно-познавательные фильмы, попасть на творческие мастерские и интерактивную выставку. Доступ к этим платформам открыт и сейчас, поэтому смело можно попасть на Нобелевский лекторий, например, или посмотреть видео программу мастер-классов и экспериментов от университетов и научных организаций Красноярского края.

Также можно оказаться в лабораториуме, где можно послушать объяснения молодых учёных и самому провести эксперимент, или посетить гипермузей и рассмотреть различные явления от наноуровня до космических масштабов. Возможность заглянуть в ведущие лаборатории России представилась в рамках экскурсии в лаборатории 360°, где и сейчас можно увидеть своими глазами, как создаются лекарства, гаджеты и другие важные вещи, которыми мы будем пользоваться в ближайшем будущем.

27 ноября для всех желающих прошла вечерняя научно-развлекательная программа «QUIZ#МАГНЕТИЗМ», а в рамках мастер-класса по беспилотникам участники познакомились с новой профессией — «Оператор БПЛА», изучили строение и основы пилотирования квадрокоптера, попробовали запрограммировать дрон и выполнить автономный полет. Оба дня фестиваля можно было попасть в Интерактивный музей науки «Ньютон Парк» на площади Мира, 1 совершенно бесплатно, но по предварительной регистрации.

В реальном времени для школьников 9–11-х классов до 25 января 2021 года проходит мейкертон «Политех#Делайснами — 2020».

«Мейкертон — это возможность стать частью крупного события, в нашем случае — изготовления теплиц, которые полностью автономны. Школьники с самого начала приобрели в нашем интерактивном магазине товаров и услуг материалы, из которых они полностью с нуля собрали автоматизированную теплицу. Такая теплица по своим возможностям является конкурентоспособным решением даже на коммерческом рынке: она отправляет в облако данные показателей, автоматически поливает, включает освещение, выключают полив, таким образом, растения могут автономно расти, нам же остается контролировать процесс через телеграм-бота. Участники за 3 дня смогли собрать полностью функциональный продукт, который сейчас находится в дарах Малиновки, на тестировании в течение двух месяцев, где будет выращиваться земляника трех сортов» — рассказал Константин Кистерский, руководитель инженерного направления фестиваля, занимающийся реконструктивной биоинженерией.

На закрытии центральной региональной площадки фестиваля NAUKA 0+ интерактивное шоу «Криофизика» представило программу с кипением жидкого азота и феерическими азотными фонтанами, а также были подведены промежуточные итоги Мейкертона.

28 ноября в 17:00 на территории Сибирского Федерального Университета гости и участники фестиваля смогли наблюдать яркое шоу дронов.

В этом году Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ объединил интерактивные онлайн-форматы, различные встречи и мастер-классы, интенсивы в рамках инженерно-научного марафона для школьников и показал, какой наука может быть яркой и интересной.

Фестиваль стал ближе для всех, кто хотел бы связать свою жизнь с наукой — или просто ею интересуется, и даже в такое сложное время смог стать площадкой реализации научных идей и местом пересечения научных поисков обычного человека.

Анастасия Гнедчик специально для Newslab