«Девушкам в бизнесе сложнее, но при правильном подходе всё получится»: фоторепортаж с Недели женского предпринимательства в Красноярске

Неделя с 9 по 12 марта прошла в красноярском центре «Мой бизнес» под девизом «Женщина может всё!». Именно с таким настроем из стен центра вышли участницы Недели женского предпринимательства, которую провели в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Несколько дней подряд девушки, мечтающие о собственном деле, получали полезные советы, вдохновлялись примерами успешных бизнесвумен и работали над своими идеями и проектами. Newslab тоже побывал на событии и узнал, какое оно, женское предпринимательство.

От идеи — до конкретных действий

Неделя женского предпринимательства создана специально для девушек и женщин, которые уже ведут своё дело или пока только задумываются об этом. Совершенно бесплатно участницам предоставляется уникальная возможность обучаться у опытных тренеров и вдохновляться на новые бизнес-свершения.

«В течение нескольких дней мы рассматривали бизнес-модели участниц, работали над их целевой аудиторией, их товарами и услугами, выбирали каналы для продвижения и т. д. Как итог — из состояния „я хочу чем-то заняться, но пока не понимаю, как“ они пришли к конкретным планам действий, пониманию, что им нужно сделать, чтобы запустить свою идею», — рассказывает организатор и бизнес-тренер форума «Женское предпринимательство» Анна Киреева.

С экспертами можно, не боясь, поделиться любой предпринимательской задумкой, а дальше остается только прислушаться к советам и разобраться, что нужно для того, чтобы идея «выстрелила».

«Моя бизнес-идея возникла, как это часто бывает, во время декрета. Она заключается в совместных закупках одежды. Мои клиентки формируют заказы, направляют их мне, а я выкупаю вещи у поставщиков. У меня уже есть определенный опыт, есть база постоянных клиентов, но чтобы идея не затухала, а продолжала развиваться, я решила поучаствовать в этом семинаре. Здесь мне помогли разложить мысли по полочкам, в чем-то поправили, развеяли страхи. Сейчас я, определенно, готова работать дальше, расширять ассортимент и достигать новых высот», — поделилась начинающая предпринимательница Екатерина Швец.

Другая участница презентовала на Неделе женского предпринимательства свои ЗОЖ-торты, которые изготавливаются исключительно из натуральных продуктов и не требуют термической обработки. Еще одна девушка рассказала, что мечтает сделать успешным свой бренд капсульной одежды для детей. Покупая такую одежду, мамочка может разом запастись необходимым комплектом вещей для своего ребенка на сезон, при этом все элементы будут отлично сочетаться друг с другом.

Всегда есть, чему учиться

Слушательницами обучающих лекций и семинаров стали уже и довольно опытные бизнесвумен. По словам предпринимательницы Анны Русских, лично она не стала пропускать событие, потому что без постоянного саморазвития оставаться успешным в бизнесе очень сложно.

«По профессии я вообще логопед-дефектолог. Посвятив этой работе довольно много лет, я пришла к идее запустить собственное мобильное приложение, которое помогает детям начать говорить. На начальном этапе мне помог муж, который чуть ли не по ночам программировал приложение для операционной системы Android. После запуска я стала копить средства на создание приложения для iOS. Сейчас оно успешно работает, причем как на русском, так и на английском языке, и им пользуются родители по всему миру. На Неделю женского предпринимательства я пришла и чтобы поделиться своим опытом, и чтобы почерпнуть новую информацию из выступлений бизнес-тренеров. Все-таки знать всего невозможно, поэтому не стоит прекращать учиться, каких бы результатов ты не добился», — прокомментировала Анна Русских.

Истории успеха

Историями своего дела с начинающими предпринимательницами поделились и другие уже опытные и успешные женщины из разных сфер бизнеса — амбассадоры центра «Мой бизнес». Например, Анастасия Глазова, которая открыла вместе с мужем в центре Красноярска ресторан итальянского мороженого Cremeria A.ROMAрассказала, что знаком для этого послужила случайно обнаруженная во время отдыха в Италии старинная книга с рецептами джелато. После этого удивительного события пара всерьез взялась за разработку бизнес-плана, а Анастасия два года обучалась мастерству изготовления мороженого у итальянских поваров.

«Это была захватывающая история, но сейчас, проработав в бизнесе уже три года, я поняла, что главное для женщины — это умение сохранять гармонию и не отдавать работе всю себя. Важно соблюдать баланс между всеми сферами жизни, и тогда успех гарантирован», — добавила Анастасия.

Не менее ценный совет девушкам дала Элла Мингазиева, основательница и директор гинекологической клиники «РашЭл». По её словам, искать подходящую для себя нишу исключительно из-за денег бесполезно. Гораздо лучше — выбирать то, что нравится и вдохновляет:

«И даже если бизнес на первых этапах убыточный, не нужно сразу его бросать. Надо понимать, что начиная своё дело, ты будто входишь в темный тоннель, в конце которого свет. Да, возможно, в этом тоннеле ты будешь запинаться, тебя будут толкать конкуренты, но ты должен смотреть исключительно на этот свет, а не концентрироваться на препятствиях. И только в таком случае всё получится».

Помощь предпринимателям в Красноярском крае Центр «Мой бизнес» (АРБ) Адрес: Красноярск, ул. А. Матросова, 2

Красноярск, ул. Белинского, 5

Минусинск, ул. Народная, 62а

Тел.: +7 (391)265-44-32

E-mail: info@agpb24.ru

Сайт: мойбизнес-24.рф

Соцсети: facebook.com/agpb24.ru

vk.com/club150109151

instagram.com/arb_krasnoyarsk Красноярск, ул. А. Матросова, 2Красноярск, ул. Белинского, 5Минусинск, ул. Народная, 62аinfo@agpb24.ru

У женского бизнеса есть свои отличия

Как добавляет ко всему вышесказанному бизнес-тренер Анна Киреева, для успеха женщинам также важно не бояться делать первые шаги на пути к своей цели. И даже внутренние страхи, которые наверняка есть у каждой, не должны этому помешать:

«У женского бизнеса есть свои отличительные черты, причем в бизнес-процессах разницы особо нет, все отличия — в области психологии. У женщин гораздо больше внутренних страхов, чем у мужчин. Это связано с тем, что, к сожалению, в нашем обществе по-прежнему много стереотипов относительно женщин. Многие мужья против, чтобы жена шла в бизнес, или близкие не поддерживают её идеи. Еще очень часто женщины — перфикционистки, и если мужчина идет и пробует, то она может так и не решиться, боясь ошибок. Другая причина в том, что женщина реально больше загружена бытом, и чтобы начать заниматься бизнесом, она должна суметь распределить время, а это не так легко, как кажется».

Ключевой совет от Анны для всех женщин, мечтающих о своем бизнесе, — брать и пробовать. Причем не надо сразу вкладывать много денег, достаточно начать с малого. Например, протестировать свои идеи на ближайшем окружении. Когда эти попытки начнут приносить первый доход, сразу возрастет уверенность. Она же подтолкнет к уже более решительным действиям.

А вообще для успешного бизнеса должно совпасть четыре момента:

Я занимаюсь тем, что люблю

Я умею это делать хорошо (или могу найти людей, которые умеют делать это хорошо)

Это нужно людям

За это готовы платить деньги

Если все составляющие есть, то смело можно пробовать себя в бизнесе. Главное не забывать, что женщина может всё!

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной