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«А огурцы у вас светятся?»: история моей жизни у химзавода в Подгорном

«А огурцы у вас светятся?»: история моей жизни у химзавода в Подгорном

Newslab.ru
09.08.2021
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Фигура оленя на въезде в Подгорный

Чтобы попасть в Подгорный из Красноярска, нужно ехать в сторону Железногорска и почти сразу за Сосновоборском повернуть направо. Пропустить поворот сложно: перед ним есть большой указатель, а на самом перекрестке стоит светофор. Повернете — и прямо, мимо СИЗО, исправительных колоний, ТЭЦ и военной части — до самой таблички «Подгорный».

Бывшая будочка контрольно-пропускного пункта на въезде в Подгорный обтянута рекламными баннерами. Документы, конечно, уже никто не проверяет, но охрана есть — из-за будки на проезжающих посматривает сотрудник ЧОПа.

Закрытой остается только зона вокруг завода. В 1990–2000-х годах оборонное предприятие реформировали, на его базе открывались (и, вероятно, закрывались) новые производства. Тем не менее, завод действует до сих пор. Теперь он входит в структуры «Красмаша», называется испытательно-заправочным комплексом и выпускает не только оборонную продукцию. Например, такой нужный медицинский кислород для ковидных больниц производят именно здесь.

Мы поговорили с Алексеем, который приехал в Подгорный в 1985 году школьником, прожил в поселке около 30 лет и недавно переехал в Санкт-Петербург. По его словам, когда только заговорили о открытии, местные жители забеспокоились, что «чужаки понаедут, бомжи расплодятся, криминал и хулиганы появится». «Но ничего этого не произошло. Ничего не поменялось с открытием», — резюмирует собеседник Newslab.

«От гостей часто слышал, что поселок наш чистенький, в нем дышится легко, домики аккуратненькие и ухоженные стоят. У меня есть версия почему. Поселок молодой, ему и 70 лет нет. Нет гнилого, ветхого жилья. Много лет поселок был закрытым, тут все свои. Жители берегут Подгорный. В советское время чтобы кто-то приехал — это была редкость. Новенький в классе — настоящее событие. Ротация населения маленькая. Немного съемного жилья, где жили б временщики, которым плевать, что после них останется. А те, кто переезжает в Подгорный, едут с намерением остаться. Также действует хорошая коммунальная служба, в которой тоже работают все свои. Они заинтересованы в том, чтобы сохранять порядок. Конечно, в Подгорном есть дворовые люмпены, хулиганы. Но они тоже такие „домашние“, наши».

Это улица Мира. В отличие от Красноярска, в Подгорном она пешеходная всегда!
В конце улицы Мира стоит типовое сталинское здание с почтой, полицией, муниципальным учреждением «Управление поселковых территорий» и МФЦ.
Это остатки старого то ли бассейна, то ли фонтана. Подгорный славится социальной инфраструктурой, построенной в советское время во многом благодаря Леониду Подсохину, директору химзавода, занимавшему этот пост с 1970 по 1993 год. Его в поселке помнят и уважают.
Есть тут и действующие соцучреждения: поликлиника, физкультурный центр с бассейном, ледовый дворец, оздоровительный лагерь, санаторий. По меркам 6-тысячного поселка — шикарный набор!
Сетевые гастрономы не обошли Подгорный стороной.
В 2018 году тут построили большой храм — Воскресенья Христова. Наверное, это самое новое здание в Подгорном.

Казалось бы, вот оно — идеальное место для спокойной размеренной жизни неподалеку от Красноярска. Но так ли все безупречно в «приоткрытом» поселке? И легко ли стать его жителем? «Ограничений на покупку недвижимости в Подгорном нет. Не знаю, как жилье, но дачи приезжие покупают хорошо. От Красноярска недалеко, почему не купить? А вот насчет прописки — точно не могу сказать», — поясняет Алексей.

По его словам, в поселке были и остаются высокими тарифы на ЖКУ. Несколько лет назад жители даже выходили на митинг, но ничего серьезно не поменялось.

«За двушку 48 квадратов платил вроде 4,5 тыс. рублей в месяц. Большие семьи платят и по 7, и по 10 тысяч рублей. Водоотведение и отопление дорогие, потому квартплата высокая, — говорит наш собеседник. — Кроме того, в поселке мало рабочих мест: завод, соцсфера, торговля — и все. Новых предприятий не появляется. На работу надо ездить в соседние города — Железногорск, Сосновоборск, Красноярск. Это еще в 1990-е началось, завод тогда основательно сокращал персонал.

Старая часть Подгорного состоит из ухоженных двухэтажных кирпичных сталинок, с которых начинался поселок в 1950-е годы, и трехэтажных панелек, возведенных в 1960-е.
В этом доме на Боровой, 19Б, с 1999 по 2009 год жил Леонид Подсохин. На стене — мемориальная табличка. «О делах его знаю со слов старожилов, — говорит Алексей. — И на период его, будем говорить, правления пришелся расцвет и завода, и поселка. Все, что было построено в поселке: спортивные объекты, социальные, — все было при нем построено. Даже не знаю, появилось ли у нас что-то еще после того, как он ушел. Его в Подгорном очень уважают. Он из таких настоящих „красных директоров“ — советских, рачительных хозяйственников».
Говорят, эта реконструированная сталинка на улице Боровой, 21, принадлежит сыну Леонида Подсохина — известному бизнесмену Алексею Подсохину, владельцу «Сибирской Венеции» и разорившейся сети магазинов АЛПИ.
А так выглядит улица Рабочая, по обеим её сторонам стоят симпатичные коттеджи из 1950-х на одного или двух хозяев.
Есть в Подгорном и относительно свежий жилфонд: панельки из 1980-х, 1990-х и даже 2000-х годов. Причем они отличаются от красноярских: крашенные, с шипами и с бетонными переходами в углах домов.
В Подгорном очень безопасно: окна авто тут не закрывают, ключи от машины оставляют в дверном замке.

Как оказалось, есть проблемы и с общественным транспортом:

«Раньше рейсы из Подгорного в Красноярск и Железногорск обслуживало муниципальное транспортное предприятие, а в последние годы на маршруте Подгорный — Красноярск только частные перевозчики. Работают не всегда четко. Спасает личный транспорт, кооперация жителей, такси. Например, можно на такси доехать до Сосновоборска, там пересесть на маршрутку до красноярского Восточного автовокзала, Предмостной, Взлетки или ж/д вокзала. Но если каждый день так ездить — это очень накладно. Помню, около 170–180 рублей стоило такси, плюс маршрутка до Красноярска еще 50–70 рублей».

А поездить все-таки придется: многие бытовые вопросы в Подгорном не решить: «В местной поликлинике сократили врачей. Не сказать, чтоб там совсем никого не осталось. Терапевты есть. Но за более серьезной помощью надо ехать в Железногорск. По другим вопросам тоже: в администрацию города, в налоговую, в паспортный стол, в соцзащиту, к нотариусу. Все там», — сетует бывший местный житель.

Летом в Подгорном сплошная зелень!
Некоторые дворы украшены не только цветами, но и скульптурами. Например, оленя...
...и шишки. Кстати, поглядите на подъездную дверь: она деревянная, без замка и домофона. Тут все свои!
А это скверик у дома культуры «Старт» и красивый фонтан с фигурой бетонной женщины.
Один из подходов к женщине караулит скульптура медведя.
Для отдыха жителей поселка в конце 1960-х на реке Тартат построили плотинку, наполнили водохранилище и насыпали пляж. Тут есть лавочки, клумбы, урны, раздевалки, сетка для пляжного волейбола и несколько бетонных скульптур — бегемот, крокодил, дельфин и тюлень. В бывшем закрытом поселке очень хорошо. Приезжайте в Подгорный!

А что с самой больной для красноярцев темой — экологией? Вреда от химзавода жители Подгорного не боятся и считают, что экологическая обстановка в поселке отличная. «Технология работы химзавода не предполагает дымящих производств. Мне кажется, что радиации и вреда для экологии больше боятся жители Красноярска. А жители ЗАТО с этим всю жизнь живут. Они знают, как с этим работают, поэтому у них опасений нет».

«„Правда ли что у вас огурцы на грядках светятся, а у людей мутации появляются?“ — такие вопросы я слышал от иногородних знакомых. Это всё чушь, конечно. Радиация в Подгорном и Железногорске ниже, чем в Красноярске. Панических ощущений у жителей нет. Конечно, локальные ЧП на заводе могли происходить. Но чтобы катастрофы, угрожающие здоровью, — такого я не слышал. О них непременно узнали бы жители. Предприятие хоть и секретное, но в Подгорном все друг другу либо родственники, либо знакомые. Все, что происходит на заводе, немедленно становится известно в поселке».

Красноярский край большой, и в нем всегда найдется, куда съездить в однодневное путешествие, особенно летом. Читайте наши статьи про отремонтированный Енисейск, неизвестный Шарыпово и близкий Сосновоборск — и собирайтесь в поездку!

Интернет-газета Newslab

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