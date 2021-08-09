«А огурцы у вас светятся?»: история моей жизни у химзавода в Подгорном

Подгорный — поселок городского типа примерно в 30 километрах от Красноярска, в составе ЗАТО Железногорск. Основан он в 1953 году, население в 2020-м — почти 6400 человек. Градообразующее предприятие — химический завод. До 2008 года Подгорный был закрытым поселком, но сейчас въезд в него свободный. Мы съездили туда, а потом пообщались с бывшим местным жителем. И вот что увидели и узнали.

Чтобы попасть в Подгорный из Красноярска, нужно ехать в сторону Железногорска и почти сразу за Сосновоборском повернуть направо. Пропустить поворот сложно: перед ним есть большой указатель, а на самом перекрестке стоит светофор. Повернете — и прямо, мимо СИЗО, исправительных колоний, ТЭЦ и военной части — до самой таблички «Подгорный».

Бывшая будочка контрольно-пропускного пункта на въезде в Подгорный обтянута рекламными баннерами. Документы, конечно, уже никто не проверяет, но охрана есть — из-за будки на проезжающих посматривает сотрудник ЧОПа.

Закрытой остается только зона вокруг завода. В 1990–2000-х годах оборонное предприятие реформировали, на его базе открывались (и, вероятно, закрывались) новые производства. Тем не менее, завод действует до сих пор. Теперь он входит в структуры «Красмаша», называется испытательно-заправочным комплексом и выпускает не только оборонную продукцию. Например, такой нужный медицинский кислород для ковидных больниц производят именно здесь.

Мы поговорили с Алексеем, который приехал в Подгорный в 1985 году школьником, прожил в поселке около 30 лет и недавно переехал в Санкт-Петербург. По его словам, когда только заговорили о открытии, местные жители забеспокоились, что «чужаки понаедут, бомжи расплодятся, криминал и хулиганы появится». «Но ничего этого не произошло. Ничего не поменялось с открытием», — резюмирует собеседник Newslab.

«От гостей часто слышал, что поселок наш чистенький, в нем дышится легко, домики аккуратненькие и ухоженные стоят. У меня есть версия почему. Поселок молодой, ему и 70 лет нет. Нет гнилого, ветхого жилья. Много лет поселок был закрытым, тут все свои. Жители берегут Подгорный. В советское время чтобы кто-то приехал — это была редкость. Новенький в классе — настоящее событие. Ротация населения маленькая. Немного съемного жилья, где жили б временщики, которым плевать, что после них останется. А те, кто переезжает в Подгорный, едут с намерением остаться. Также действует хорошая коммунальная служба, в которой тоже работают все свои. Они заинтересованы в том, чтобы сохранять порядок. Конечно, в Подгорном есть дворовые люмпены, хулиганы. Но они тоже такие „домашние“, наши».

Казалось бы, вот оно — идеальное место для спокойной размеренной жизни неподалеку от Красноярска. Но так ли все безупречно в «приоткрытом» поселке? И легко ли стать его жителем? «Ограничений на покупку недвижимости в Подгорном нет. Не знаю, как жилье, но дачи приезжие покупают хорошо. От Красноярска недалеко, почему не купить? А вот насчет прописки — точно не могу сказать», — поясняет Алексей.

По его словам, в поселке были и остаются высокими тарифы на ЖКУ. Несколько лет назад жители даже выходили на митинг, но ничего серьезно не поменялось.

«За двушку 48 квадратов платил вроде 4,5 тыс. рублей в месяц. Большие семьи платят и по 7, и по 10 тысяч рублей. Водоотведение и отопление дорогие, потому квартплата высокая, — говорит наш собеседник. — Кроме того, в поселке мало рабочих мест: завод, соцсфера, торговля — и все. Новых предприятий не появляется. На работу надо ездить в соседние города — Железногорск, Сосновоборск, Красноярск. Это еще в 1990-е началось, завод тогда основательно сокращал персонал.

Как оказалось, есть проблемы и с общественным транспортом:

«Раньше рейсы из Подгорного в Красноярск и Железногорск обслуживало муниципальное транспортное предприятие, а в последние годы на маршруте Подгорный — Красноярск только частные перевозчики. Работают не всегда четко. Спасает личный транспорт, кооперация жителей, такси. Например, можно на такси доехать до Сосновоборска, там пересесть на маршрутку до красноярского Восточного автовокзала, Предмостной, Взлетки или ж/д вокзала. Но если каждый день так ездить — это очень накладно. Помню, около 170–180 рублей стоило такси, плюс маршрутка до Красноярска еще 50–70 рублей».

А поездить все-таки придется: многие бытовые вопросы в Подгорном не решить: «В местной поликлинике сократили врачей. Не сказать, чтоб там совсем никого не осталось. Терапевты есть. Но за более серьезной помощью надо ехать в Железногорск. По другим вопросам тоже: в администрацию города, в налоговую, в паспортный стол, в соцзащиту, к нотариусу. Все там», — сетует бывший местный житель.

А что с самой больной для красноярцев темой — экологией? Вреда от химзавода жители Подгорного не боятся и считают, что экологическая обстановка в поселке отличная. «Технология работы химзавода не предполагает дымящих производств. Мне кажется, что радиации и вреда для экологии больше боятся жители Красноярска. А жители ЗАТО с этим всю жизнь живут. Они знают, как с этим работают, поэтому у них опасений нет».

«„Правда ли что у вас огурцы на грядках светятся, а у людей мутации появляются?“ — такие вопросы я слышал от иногородних знакомых. Это всё чушь, конечно. Радиация в Подгорном и Железногорске ниже, чем в Красноярске. Панических ощущений у жителей нет. Конечно, локальные ЧП на заводе могли происходить. Но чтобы катастрофы, угрожающие здоровью, — такого я не слышал. О них непременно узнали бы жители. Предприятие хоть и секретное, но в Подгорном все друг другу либо родственники, либо знакомые. Все, что происходит на заводе, немедленно становится известно в поселке».

Красноярский край большой, и в нем всегда найдется, куда съездить в однодневное путешествие, особенно летом. Читайте наши статьи про отремонтированный Енисейск, неизвестный Шарыпово и близкий Сосновоборск — и собирайтесь в поездку!

Интернет-газета Newslab