«Первый шаг сделан»: в Красноярске представили эскизный проект реновации пространства на Краснодарской

В Красноярске представили эскизы проекта реновации бульвара на улице Краснодарской. Работы по подготовке эскизного проекта профинансировала компания РУСАЛ. Проект — лишь первый шаг к преображению большой территории на стыке Взлетки, Северного и Зеленой Рощи. Какие идеи предложили проектировщики в своих эскизах и что может появиться на улице Краснодарская — узнаете в материале Newslab.

Территорию на Краснодарской от проспекта Металлургов до улицы Воронова в ближайшие годы ждет масштабное обновление. Участок протяженностью почти 2 километра преобразят и сделают там современное и живое пространство для удобства жителей.

Сегодня эскизный проект продемонстрировали городским властям и представителям компании РУСАЛ. Пространство осмотрел глава города Сергей Ерёмин вместе с инспекцией, также участники ознакомились с планами проектировщиков.

«Летом, когда объезжали территорию Советского района, обозначили предложение: набросать эскизные проекты, что здесь можно сделать. Сейчас мы начинаем уже серьезно над ним работать: это главные ворота в Зеленую Рощу и Северный. Эта бульварная зона — одно из шикарнейших мест. РУСАЛ нам помог заказать эскизный проект, и благодаря этому мы видим, как это пространство можно насыщать. Конечно, сейчас это „первая пристрелка“ к этому объекту, и мы будем объединяться, чтобы в будущем преобразить это пространство», — отметил глава Красноярска Сергей Ерёмин.

Проектировщики при составлении эскиза постарались учесть пожелания местных жителей разных возрастов: и пенсионеров, и спортсменов, и молодых мам. Аллею на Краснодарской разобьют на несколько функциональных зон: зону отдыха, велосипедное кольцо, прогулочные тропинки, спортивные площадки и другие локации.

«Мы решили привлечь внимание к этому пешеходному пространству, ведь оно находится в очень важном месте. Компания РУСАЛ выделила деньги на проектирование, еще не зная источников финансирования самих работ. Но я очень удовлетворен сегодня, несмотря на то, что эскизный проект требует доработки. Свою первую задачу мы выполнили — привлекли внимание к этому общественному пространству. Здесь действительно нужна реновация, сквер неплохо был распланирован в советское время. Но даже если мы видим где-то целый асфальт и еще годное благоустройство, это все уже не очень современно, а всей территории очень нужно обновление», — отметил заместитель директора по связям с государственными органами и специальным проектам РУСАЛа, депутат Горсовета Александр Дроздов.

Проект предусматривает и благоустройство рынка «Металлург» и его территории:

Участники встречи также договорились, что вместе с реконструкцией бульвара необходимо провести качественное техническое обслуживание памятника «Самолет МИГ-21-Ф», являющегося важным символическим объектом не только для жителей микрорайона, но и для всего города.

РУСАЛ реализует крупные социальные проекты в Красноярске, направленные на реновацию и благоустройство любимых горожанами общественных пространств, инициатором которых в свое время выступил основатель компании РУСАЛ Олег Дерипаска. Пространство на улице Краснодарской заслуживает преображения и уже в ближайшие год должно стать изюминкой Красноярска.

Интернет-газета Newslab