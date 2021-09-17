«Бульвар под зеленым крылом РУСАЛа»: как в Красноярске высаживали деревья на набережной Советского района

Красноярск — один из мощнейших промышленных центров России. Помимо очевидных плюсов в виде рабочих мест и налогов, это приносит и свои проблемы — городским районам, где стоят крупнейшие предприятия, нужно больше общественных пространств. К счастью, некоторые компании в этом также заинтересованы не меньше горожан. Например, представители рабочих и молодёжных советов компаний РУСАЛ и En+ вместе с неравнодушными жителями Советского района высадили пять сотен деревьев и кустарников в Зеленой роще. О том, как сажали деревья и какое имя получил новый бульвар — в фоторепортаже Newslab.

Общее дело

Крупные компании должны заниматься не только бизнесом — от них ждут еще и заботы о городах, где работают предприятия и живут их сотрудники. 15 сентября в рамках совместной акции РУСАЛа и En+ Group «Под зеленым крылом» волонтеры, жители Советского района и даже школьники пришли, чтобы высадить на бульваре вдоль Ульяновского проспекта 500 деревьев и кустарников.



Всего в акции приняли участие около 80 волонтёров. Среди них представители трудовых коллективов предприятий компаний РУСАЛ и En+ Group, а также инициативные жители Советского района.





«Ранее я участвовала в акции „Зеленая волна“. Увы, в связи с занятностью я не смогла участвовать во многих подобных мероприятиях. Но сейчас, когда проходит акция „Под зеленым крылом“, я могу принять участие в общем деле. Нужно восполнять зеленые ресурсы, которые человек берет у природы», — рассказала Мария, оператор контакт-центра КрАЗа.

Помимо металлургов, в высадке деревьев участвовали и энергетики — волонтеры рабочего совета Красноярской ГЭС компании En+ Group, приехавшие из Дивногорска.



«Мы вкладываем свои силы, чтобы укрепить берег перед будущим благоустройством. Мы вносим свой вклад, ведь Красноярская ГЭС, как и КрАЗ — тоже часть En+ Group. Мы одна компания и нам крайне важно, чтобы территория присутствия наших предприятий становилась лучше. В Дивногорске тоже сделано очень много, и еще многое будет сделано в дальнейшем», — рассказал Андрей Суетин, заместитель председателя рабочего совета Красноярской ГЭС.

Помогали с высадкой деревьев и дети — ученики 5-го класса школы № 108, которая расположена в шаговой доступности от бульвара. Классный руководитель этого класса Кирилл Пахмутов рассказал, что детям было очень интересно сделать лучше место, где они живут. Специально для них организаторы установили доску, на которой школьники написали, какой они мечтают видеть набережную в будущем.



Новое имя бульвара

Высадка деревьев должна помочь укреплению грунта берега для дальнейшего благоустройства, а также увеличит зеленый фонд Советского района. А благоустройство тут планируется масштабное — территория общественного пространства набережной Ульяновского проспекта была выбрана по итогам прошедшего весной текущего года народного голосования для благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Работы начнутся в следующем году. А еще здесь планируется построить пешеходный мост на остров Татышев.

В результате интернет-голосования было определено название сквера Ульяновского проспекта — теперь он будет называться «Зеленый берег». Такое название предложил красноярец Артем Леонтьев, а 680 жителей города проголосовали за предложенный им вариант. В торжественной обстановке Артему Леонтьеву вручили подарок от РУСАЛа — планшет.

«Теперь к новому имени нужно и новое обрамление. Любой участок набережной уникален по-своему — например, здесь, в Советском районе, одна из самых лучших панорамных точек в городе. В следующем году мы зайдем сюда с благоустройством, а сегодня этот парк уже попал под „зеленое крыло“ благоустройства. Сделанные сегодня посадки будут органично вписаны в облик парка», — отметил Сергей Ерёмин, мэр Красноярска.

Программа «Под зеленым крылом» появилась в марте 2019 года — она предусматривает посадку 1 миллиона деревьев, а также ряд других лесовосстановительных мероприятий. Это первая в России добровольная инициатива в области поглощения парниковых газов. Приоритет экологических проектов в социальной политике компании обозначил в своё время основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

«Наша программа „Под зеленым крылом“ — не разовая акция. Это наш вклад в снижение вреда от углеродных выбросов. Мы выбрали бульвар „Зеленый берег“, потому что в Зеленой роще живет множество работников компании», — рассказал Александр Дроздов, заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа.

Программа также стала частью глобальной кампании по лесовосстановлению, которую развивают в разных странах экологические активисты, НКО, государственные и частные организации. В Красноярском крае реализация проекта началась с высадки 500 тысяч саженцев сосны на площади 120 гектаров в Дзержинском районе, который пострадал от масштабного пожара в 2017 году.

Интернет-газета Newslab, фото Ирины Егоровой