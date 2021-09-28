«Важно выбрать правильную специальность»: красноярским старшеклассникам рассказали о бесплатных занятиях для подготовки к ЕГЭ

В этом году старшеклассники Красноярского края смогут попасть на занятия в специализированный класс. В нем учеников 10-11 классов будут бесплатно обучать математике, физике и химии. Так они смогут еще лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ, чтобы после поступить в технический вуз и получить востребованную специальность. О том, как можно попасть в дистанционный класс, школьникам рассказал организатор образовательного проекта - золотодобывающая компания «Полюс».

В 2021 году крупнейшая золотодобывающая компания России «Полюс» инициировала масштабный образовательный проект «Полюс-класс». Его цель — поддержать школьников, которые заинтересованы в поступлении на технические факультеты.

Совместно с Сибирским федеральным университетом и Всероссийским профориентационным проектом «Образ будущего» компания уже начала проводить профориентационные уроки в школах. Такие уроки пройдут в 20-ти школах Красноярского края. С техническими специальностями познакомятся не только школьники в самом Красноярске, но и в Минусинске, Сосновоборске, Канске и Ачинске. За три недели на таких уроках побывают более 800 учащихся. В планах - набирать обороты и привлекать все больше школ и городов.

Попав в проект «Полюса», ученики 10-11 классов смогут дополнительно заниматься математикой, физикой и химией, готовясь таким образом к сдаче ЕГЭ. 27 сентября такой урок прошел в красноярском Лицее № 9. На нем студенты красноярского Института цветных металлов рассказали ребятам о том, что их ждет на технической специальности, а опытные сотрудники «Полюса» погрузили школьников в специфику золотодобывающей отрасли. Это поможет ребятам понять, хотят ли они работать в этой области и с чего им следует начать.

«Все были очень приветливыми, и подача материала была интересной. Лично мне было полезно узнать о каких-то новых профессиях, потому что я еще не до конца определилась, кем я хочу стать в будущем. Знаю только, что буду сдавать химию и биологию. Поэтому в каталоге меня заинтересовала специальность лаборанта. Мне кажется, это интересная профессия, и я обязательно рассмотрю этот вариант», — поделилась впечатлениями от урока ученица 10 класса Лера.

После небольшого экскурса в профессию специалисты «Полюса» рассказали школьникам об отборе в дистанционный «Полюс-класс», в котором старшеклассников будут бесплатно обучать по трем дисциплинам: математика, физика, химия.

Отбор учащихся 10-11 классов в «Полюс-класс» запланирован на осень 2021 года. Пройдет он в формате дистанционной олимпиады. Проект для участников является полностью бесплатным.

«Поучаствовать в проекте я бы, конечно, хотел, ведь звучит все очень заманчиво. Тем более, что мне интересны технические специальности. Я подумываю пойти учиться сначала на металлурга, а потом связать свое будущее с техникой. Мне нравится разбираться в разном оборудовании», — рассказал ученик 10 класса Александр.

«В ноябре, после того, как мы закончим с профориентационными уроками, пройдет отбор. Его мы сделали потому, что школьникам близок соревновательный дух. Однако олимпиада не будет очень сложной, ведь мы все-таки хотим, чтобы как можно больше детей могли поучаствовать в проекте. По результатам этой олимпиады мы отберем учеников „Полюс-класс“, в котором они будут учиться в течение двух лет. Но и после мы их не оставим. Компания пригласит этих ребят поучаствовать в корпоративных программах подготовки. В „Полюсе“ идет плодотворная работа со студентами: ежегодно у нас проходят практику более 400 учащихся технических вузов», — рассказала Валерия Вилисова, эксперт по оценке и управлению талантами компании «Полюс».

Учащиеся, ставшие частью проекта «Полюс-класс», при поступлении в университет смогут также поучаствовать в корпоративной программе подготовки кадров «Полюса». Это даст им возможность получить стипендию от компании и приглашение к дальнейшему трудоустройству.

Для учителей, заинтересованных в развитии компетенций в профориентационной работе для инженерии, а также ответственных за реализацию воспитательной работы в школах согласно ФЗ «Об образовании в РФ», компания планирует проводить дистанционные курсы повышения квалификации.

Интернет-газета Newslab,

фотографии предоставлены пресс-службой компании «Полюс»