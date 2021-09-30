«Конструктор безопасного пути»: красноярские школьники смоделировали железную дорогу по правилам

Красноярская железная дорога провела для младших школьников необычный урок. На нем ученики самостоятельно построили модель железной дороги из популярного детского конструктора. А пока дети увлеченно собирали локомотивы и пассажирские вагоны, опытные железнодорожники напомнили им важные правила безопасности. Newslab побывал на полезном интерактиве.

Маленькие инженеры

Специалисты Красноярской железной дороги придумали интерактивную обучающую игру «Конструктор безопасного пути» для школьников из младших классов. Им предложили построить собственную модель железной дороги и одновременно изучить правила безопасности. С необычным уроком железнодорожники уже побывали в красноярской Гимназии № 9. Выбор на нее пал не случайно — рядом с образовательным учреждением пролегают железнодорожные пути.

Кто соберет быстрее всех?

В интерактиве поучаствовали ученики 3-4 классов. Ребят разделили на шесть команд, каждая из которых собирала свою часть железной дороги. Школьники с нетерпением ждали, когда им выдадут их часть задания. Некоторые даже хотели, чтобы их группе досталась самая сложная конструкция — немного соревновательного духа игре не помешало.

Дети самостоятельно сконструировали локомотивы, пассажирские и грузовые вагоны, путевые машины и всю железнодорожную инфраструктуру: пути, стрелочные переводы, перроны, пешеходные переходы, мосты и переезды. Справились с заданием ребята довольно быстро.

В качестве строительного материала использовали один из самых популярных в мире детских конструкторов. Наборы для игры предоставил красноярский коллекционер моделей железнодорожного транспорта.

Девочкам собирать железную дорогу было не менее интересно, чем мальчишкам. Некоторые даже стали капитанами своих команд.

«Собирать было вообще не сложно, у меня дома есть конструкторы, которые нужно собирать целых пять часов. Но железную дорогу я собирала в первый раз. Когда мы запустили поезд, было очень круто!», — поделилась впечатлениями ученица 3-го класса Татьяна.

Познавательно и увлекательно

В течение игры школьникам помогали опытные железнодорожники, которые заодно объясняли детям важные правила безопасности. Причем школьникам не просто рассказывали, а показывали на примере собираемых ими моделей, почему нельзя подниматься на вагоны, переходить пути в неположенных местах и чем опасен движущийся поезд.

В игровой форме ученики усвоили пять основных правил:

Нельзя переходить железнодорожные пути в неустановленных местах;

При переходе через пути необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда;

Нельзя подлезать под вагоны — поезд может тронуться в любой момент;

На вагоны забираться тоже нельзя — в этом случае вы приближаетесь к контактной сети напряжением 27 тысяч вольт. Выжить невозможно!

Находясь на железной дороге, нельзя пользоваться наушниками и разговаривать по мобильному телефону — можно не услышать приближающийся поезд.

«В школе на уроках бывает скучно, а тут прямо хотелось подольше собирать железную дорогу! У меня дома такой дома нету. Я с пацанами собрал целый локомотив!», — рассказал ученик 3-го класса Илья.

Главное, чтобы детям было интересно

Специалисты КрасЖД отметили, что главная их цель заключалась в том, чтобы превратить довольно скучный для школьников процесс запоминания правил в интересную игру.

«Когда мы разрабатываем такие акции, мы всегда стараемся узнать, что интересно детям и какие сегодня есть тренды. Выбрали конструирование, при этом использовали специальный коллекционный конструктор — в нем есть все элементы инфраструктуры железнодорожного транспорта. Детям очень понравилось: они, с одной стороны, были вовлечены в творческий процесс, с другой — изучали и запоминали, как все устроено, и почему рядом с путями надо быть внимательными и осторожными», — рассказал Карен Давоян, и. о. заместителя начальника службы корпоративных коммуникаций Красноярской железной дороги.

Эффективность игрового формата также отметила классная руководительница класса, который принял участие в интерактиве.

«Однозначно так дети воспринимают информацию гораздо лучше, потому что они сами все подержали в руках, сами построили модель железной дороги. Я считаю, что такие мероприятия очень полезны, тем более, что эта тема актуальна для нас — школа находится рядом с железной дорогой», — отметила учительница начальных классов Татьяна Бородина.

Специалисты Красноярской железной дороги планируют провести подобные интерактивные уроки сразу в нескольких образовательных учреждениях Красноярска, Ачинска и Канска.

Интернет-газеты Newslab