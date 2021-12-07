«Сибирь нам нравится»: РУСАЛ открыл в Красноярске новый офис для релокации сотрудников

На территории Красноярского алюминиевого завода торжественно открыли новый офис для персонала «РУСАЛ Менеджмент». Его будут занимать 280 человек, которые трудятся в дирекциях по качеству, занимаются вопросами финансов и коммерции, сбыта и персонала.

Офисное здание построили с нуля за 15 месяцев. Его площадь превышает 4,7 тыс. квадратных метров. Благодаря этому в нем нашлось место не только рабочим кабинетам, но и переговорным офисам, лаунж-зонам, гардеробным комнатам и столовой, оснащенной самым современным оборудованием.

Переезд управленческого состава компании — это, в первую очередь, создание новых рабочих мест в Красноярске, отмечают в компании. РУСАЛу всегда необходимы высококвалифицированные специалисты.

«Руководство прекрасно понимало, что для сотрудников смена места жительства большой стресс, поэтому старалось его минимизировать, взяв на себя обязательства об оплате релокационного пакета всех сотрудников: перевоз сотрудника и его семьи, их вещей, поиск квартир в аренду, компенсация стоимости аренды жилья, помощь с определением ребенка в детский сад, школу. Когда решены основные проблемы, сотруднику легче выходить на новое место работы и эффективно работать, — рассказал директор департамента по работе с региональными активами Андрей Руппель.

Один из «новоселов» — Виталий Лебедев, руководитель направления Департамента качества закупок. Он переехал в Красноярск из Петербурга. Решение о переезде далось легко — через неделю после предложения коренной петербуржец уже ехал на своем автомобиле из Петербурга в Сибирь. 5 тысяч километров он проехал за четыре дня. Проживая здесь с весны, Виталий смог оценить местные природные красоты, а также привычный ритм большого города. Поэтому, говорит Виталий, кажется, что он просто переехал в новый район Петербурга.

«У меня полностью оборудовано рабочее место, мне комфортно работать. Один из плюсов этого офиса — ковролин на полу, который глушит посторонний шум, звукопоглощающие потолки, мне для частых телефонных переговоров с поставщиками это очень важно», — отмечает Виталий Лебедев.

Еще один сотрудник РУСАЛА, руководитель группы проектов департамента перспективного планирования качества Ахмед Эльаавади, родом из Египта. Он больше года назад приехал в Красноярск из Москвы, где жил 8 лет. Он признался, что не сомневался в решении о переезде в Сибирь.

«Я в интернете смотрел, что в Красноярске очень суровая холодная погода. Я из Египта, поэтому для меня, когда −40 °С или −45 °С — это конец света. Но за месяца два мы осмотрели весь Красноярск и увидели, что это прекрасный город, очень красивый. Природа здесь очень хорошая. Я очень люблю рыбалку, поэтому мы уже купили лодку», — рассказал Ахмед Эльаавади.

Первый день в новом офисе для сотрудников стал праздничным. Компания с учетом противоэпидемических мер организовала небольшие поздравления для каждого сотрудника и приветственный кофе. Каждый мог сделать памятное фото в специально оборудованной фотозоне.

Новые офисные пространства компания открывает для сотрудников центрального офиса, переехавших в Сибирь по программе релокации. Об идее перевода части персонала из Москвы в Сибирь говорил ещё основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. В Сибири сосредоточены основные активы РУСАЛа: Красноярский, Саяногорский, Хакасский, Новокузнеций, Иркутский и Братский алюминиевые заводы. А также достраиваются и запускаются новейшие предприятия компании и отрасли — Богучанский и Тайшетский алюминиевые заводы.