Коронавирус в Красноярском крае: заразились 163 513 (189 за сутки в Красноярске). Выздоровели 147 071. Умерли 8 024 (38 за последние сутки)
>
>
«Сибирь нам нравится»: РУСАЛ открыл в Красноярске новый офис для релокации сотрудников
Статьи
/

«Сибирь нам нравится»: РУСАЛ открыл в Красноярске новый офис для релокации сотрудников

07.12.2021
29
Открытие офиса для персонала РУСАЛ Менеджмент в Красноярске
Фото: пресс-служба РУСАЛ

Офисное здание построили с нуля за 15 месяцев. Его площадь превышает 4,7 тыс. квадратных метров. Благодаря этому в нем нашлось место не только рабочим кабинетам, но и переговорным офисам, лаунж-зонам, гардеробным комнатам и столовой, оснащенной самым современным оборудованием.

Переезд управленческого состава компании — это, в первую очередь, создание новых рабочих мест в Красноярске, отмечают в компании. РУСАЛу всегда необходимы высококвалифицированные специалисты.

«Руководство прекрасно понимало, что для сотрудников смена места жительства большой стресс, поэтому старалось его минимизировать, взяв на себя обязательства об оплате релокационного пакета всех сотрудников: перевоз сотрудника и его семьи, их вещей, поиск квартир в аренду, компенсация стоимости аренды жилья, помощь с определением ребенка в детский сад, школу. Когда решены основные проблемы, сотруднику легче выходить на новое место работы и эффективно работать, — рассказал директор департамента по работе с региональными активами Андрей Руппель.

Новое офисное здание построили за 15 месяцев на территории Красноярского алюминиевого завода
Фото: Антона Петрова
Работать в нем будут 280 сотрудников, большая часть которых переехала в Красноярск по программе перевода управленческих кадров
Фото: Антона Петрова
Торжественное открытие провели ярко
Фото: Антона Петрова
Директор департамента по работе с региональными активами Андрей Руппель разрезал красную ленточку
Фото: Антона Петрова
Сотрудники отправились осматривать новые офисы
Фото: Антона Петрова

Один из «новоселов» — Виталий Лебедев, руководитель направления Департамента качества закупок. Он переехал в Красноярск из Петербурга. Решение о переезде далось легко — через неделю после предложения коренной петербуржец уже ехал на своем автомобиле из Петербурга в Сибирь. 5 тысяч километров он проехал за четыре дня. Проживая здесь с весны, Виталий смог оценить местные природные красоты, а также привычный ритм большого города. Поэтому, говорит Виталий, кажется, что он просто переехал в новый район Петербурга.

«У меня полностью оборудовано рабочее место, мне комфортно работать. Один из плюсов этого офиса — ковролин на полу, который глушит посторонний шум, звукопоглощающие потолки, мне для частых телефонных переговоров с поставщиками это очень важно», — отмечает Виталий Лебедев.

Виталий Лебедев приехал в Красноярск из Санкт-Петербурга
Фото: пресс-служба РУСАЛ

Еще один сотрудник РУСАЛА, руководитель группы проектов департамента перспективного планирования качества Ахмед Эльаавади, родом из Египта. Он больше года назад приехал в Красноярск из Москвы, где жил 8 лет. Он признался, что не сомневался в решении о переезде в Сибирь.

«Я в интернете смотрел, что в Красноярске очень суровая холодная погода. Я из Египта, поэтому для меня, когда −40 °С или −45 °С — это конец света. Но за месяца два мы осмотрели весь Красноярск и увидели, что это прекрасный город, очень красивый. Природа здесь очень хорошая. Я очень люблю рыбалку, поэтому мы уже купили лодку», — рассказал Ахмед Эльаавади.

Руководитель группы проектов департамента перспективного планирования качества Ахмед Эльаавади родом из Египта. Он уже привык к сибирским морозам
Фото: пресс-служба РУСАЛ
Рабочие места для персонала в новом здании старались сделать максимально удобными
Фото: Антона Петрова
На окнах уже появляются цветы
Фото: Антона Петрова

Первый день в новом офисе для сотрудников стал праздничным. Компания с учетом противоэпидемических мер организовала небольшие поздравления для каждого сотрудника и приветственный кофе. Каждый мог сделать памятное фото в специально оборудованной фотозоне.

Первый день в новом офисе для сотрудников стал праздничным
Фото: Антона Петрова
Все желающие могли сделать фотографии в специальной фотозоне
Фото: Антона Петрова
Кто-то хотел сделать фото с коллегами
Фото: Антона Петрова
А кто-то придумал для себя не совсем обычный образ
Фото: Антона Петрова

Новые офисные пространства компания открывает для сотрудников центрального офиса, переехавших в Сибирь по программе релокации. Об идее перевода части персонала из Москвы в Сибирь говорил ещё основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. В Сибири сосредоточены основные активы РУСАЛа: Красноярский, Саяногорский, Хакасский, Новокузнеций, Иркутский и Братский алюминиевые заводы. А также достраиваются и запускаются новейшие предприятия компании и отрасли — Богучанский и Тайшетский алюминиевые заводы.

Рекомендуем почитать