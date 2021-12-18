«Автоматизированное производство, низкий углеродный след, энергия от ГЭС»: в Тайшете запустили новый алюминиевый завод

Современные крупные предприятия в нашей стране — это, в основном, наследие советских времен, модернизированное под современные стандарты... Но бывают исключения. Например, в декабре 2021 года компания РУСАЛ открыла уже третий в России завод, построенный с нуля. Посмотрите, как проходила церемония открытия, а заодно узнайте, чем примечательно новое предприятие.

Новый алюминиевый завод расположен в Тайшетском районе Иркутской области. Предприятие было названо в честь российского реформатора Петра Столыпина, благодаря которому в начале XX века началось ускоренное развитие Сибири.

«Запуск в Тайшетском районе алюминиевого завода придаст серьезный импульс развитию экономики региона, приведет к созданию новых рабочих мест и укреплению промышленного потенциала Иркутской области. На заводе будут трудиться более 1 тысячи человек, большинство из которых — местные жители, и важно, что они будут жить и работать не в чистом поле, т.к. основные объекты инфраструктуры уже построены компанией РУСАЛ», — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время церемонии открытия.

Проект строительства получил положительное заключение государственной экологической экспертизы: завод будет работать на энергии Богучанской, Красноярской и Братской ГЭС, поэтому его углеродный след будет одним из самых низких во всей отрасли. Предприятие оснащено оборудованием от ведущих мировых производителей. При этом, инженеры РУСАЛа специально для тайшетского завода разработали РА-400Т с улучшенной конструкцией и технологическими параметрами.

«Тайшетский алюминиевый завод будет работать на чистой энергии сибирских ГЭС, а это значит, что вместе с современным газоочистным оборудованием, системой замкнутого водооборота, воздействие на окружающую среду будет минимальным. Минимальным будет и воздействие на климат, так как углеродный след выпускаемой продукции будет одним из самых низких в мире. Это является не только важным фактором конкурентоспособности российской продукции, но и значимым аспектом курса на декарбонизацию мировой экономики, в котором наша страна занимает лидерские позиции», — отметила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, курирующая развитие Сибири и экологии.

В свою очередь, представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев отметил огромную роль нового завода для региональной экономики: предприятие будет выпускать современную продукцию, востребованную потребителями на внутреннем рынке и за рубежом. Это поспособствует развитию Сибири, как центра российской промышленности.

Мощность первого пускового комплекса составляет 428,5 тыс. тонн в год. Проект финансируется за счет собственных средств РУСАЛа, а также синдицированного инвестиционного кредита в объеме 45 млрд рублей от ВТБ (30 млрд рублей) и Газпромбанка (15 млрд рублей). Первый пусковой комплекс начал работу в режиме комплексного опробования.

«В строительстве Тайшетского алюминиевого завода были использованы самые современные экологичные технологии, которые есть в мировой алюминиевой отрасли. Технологические процессы автоматизированы практически на 100%. По такой же модели на месте устаревших, построенных в советские годы алюминиевых мощностей в Братске, Шелехове, Красноярске и Новокузнецке будут построены новые производства в рамках программы, о которой мы объявили весной 2021 года», — отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

С учетом Богучанского алюминиевого завода, который работает в рамках совместного с РусГидро проекта БЭМО, а также запущенного в 2006 году Хакасского алюминиевого завода, ТаАЗ стал третьим алюминиевым заводом, построенным в современной России. Все проекты были инициированы основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской. Суммарно в их реализацию было вложено 250 млрд рублей.

Интернет-газета Newslab



фото предоставлены пресс-службой компании РУСАЛ