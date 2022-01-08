«Упорная борьба всех согреет»: в Красноярске стартовали этапы Кубка мира по сноуборду

7 января в Красноярске стартовали этапы Кубка мира по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс». На трассе кластера «Сопка» встретились порядка 110 спортсменов из 16 стран — из них всего 32 сноубордиста и 16 сноубордисток оказались лучшими из лучших на квалификациях. Как покажут себя спортсмены в финальных заездах и кто отправится на Олимпийские игры-2022 — станет ясно совсем скоро. А пока Newslab предлагает посмотреть, как прошла церемония открытия соревнований.

Первым делом — заезды, церемонии потом...

Этапы Кубка мира по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс» проходят в Красноярске впервые. Рейс-директор Кубка мира FIS по сноуборд-кроссу Уве Бейер отметил, что столица Красноярского края была выбрана местом для проведения таких важных стартов неслучайно. По его мнению, во время Первенства мира по фристайлу и сноуборду 2021 года и трасса, и объект были подготовлены очень хорошо, и в отличной организации этапов Кубка мира также сомневаться не приходится. В отличие от результатов спортсменов, которые могут преподнести сюрпризы.

Соревнования, которые принимает Красноярск, являются отборочными на Олимпийские игры-2022. Это значит, что за победу борются сильнейшие из сильнейших в этом виде спорта. Накануне, 7 января, спортсмены провели квалификации, по итогам которых определились участники, прошедшие в финальные заезды: 32 сноубордиста среди мужчин и 16 — среди женщин.

Песни, танцы и экстремальное шоу в духе сибирских традиций

В одном из самых спортивных мест Красноярска — в кластере «Сопка» — уже после квалификационных заездов состоялась торжественная церемония открытия.

Здесь выступили музыканты Siberian Percussion, танцевальные коллективы White masters и «ЭттиДети», ансамбль танца «Енисейские зори», барабанщики MadMen show, баянист Дмитрий Мичковский, команды Real Jump и Федерации чирлидинга «ЧирСпорт».

«Чуть менее трех лет назад этот замечательный спортивный комплекс принял соревнования в рамках XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Два года назад на территории комплекса состоялись этапы Кубка мира по фристайлу, а в марте 2021 года — Первенство мира по фристайлу и сноуборду. Впервые в истории этапы Кубка мира по сноуборд-кроссу проводятся за Уралом. В состязаниях принимают участие спортсмены из 16 стран, будет разыграно 4 комплекта медалей. Мы благодарим Международную федерацию лыжного спорта за выбор Красноярска в качестве площадки для проведения таких значимых стартов. Мы желаем участникам борьбы и достойных побед, а зрителям — отличного настроения», — отметил заместитель председателя Правительства Красноярского края Сергей Козупица.

Кульминацией церемонии стало экстремальное шоу, которое гостям представила первая российская команда по мотофристайлу FERZ. Именно она установила рекорд России по самой продолжительной непрерывной серии трюков.

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«Главное и самое великолепное — что красноярцы по-хорошему привыкают к таким замечательным событиям, потому что они проходят уже почти каждый год в краевом центре. А в эпоху пандемии мы вообще видим дефицит иностранцев, особенно в Красноярске. Очень приятно окунуться в эту международную атмосферу — видеть и слышать людей, которые говорят на других языках, мы же, в свою очередь, готовы встречать гостей с „душой нараспашку“. Люди настроены на хороший лад, это чувствуется. Шоу — очень классное, когда еще такое увидишь в Красноярске, приятно было на это посмотреть. Я — тот самый человек, который пытается поддерживать такие движения в Красноярске, и здесь я увидел много солидарных, эти люди улыбались и скупили, насколько я понял, почти все билеты. Это здорово», — рассказал красноярец и гость церемонии открытия Владимир.

«Сноуборд-кросс — это очень динамичная дисциплина»

Однако зрелищная церемония открытия и сами спортивные состязания — не все сюрпризы, которые приготовили организаторы этапов Кубка мира по сноуборду.

Для всех гостей соревнований на территории «Сопки» организованы развлекательные локации — фан-зона с экраном для трансляций, зона обогрева, где можно перекусить и купить сувенир на память. А на праздничной локации любителей спорта ожидают Дед Мороз и северные олени: с ними можно сфотографироваться и получить подарок за творческий номер.

«В эти дни здесь, в Красноярске, собрались сильнейшие спортсмены из стран-лидеров в сноуборд кроссе. Это предпоследняя гонка перед Олимпийскими играми, и она очень важна. В составе российской сборной за награды будут бороться 7 спортсменов, и они очень нуждаются в нашей поддержке. Сноуборд-кросс — это очень динамичная дисциплина, и я уверен, что упорная борьба согреет всех участников и гостей соревнований», — подытожил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Первые медали

Сегодня, 8 января, уже прошли первые финальные заезды. Среди мужчин главный финал выиграл Мартин Нёрль (Германия), серебряным призером стал Мерлин Сурже (Франция), бронза — у Юлиана Люфтнера (Австрия), итоговое 4-е место занял Пол Берг (Германия).

«Первое место — это замечательный результат. Для победы, прежде всего, мне нужна была скорость: поначалу я ехал медленнее, чем мои соперники, поэтому мне пришлось применить некоторые маневры для ускорения. Трасса здесь очень хорошая, лучшая из тех, где мне приходилось кататься в этом сезоне. В ней много поворотов, в том числе крутых и скоростных, можно двигаться по разным линиям и делать различные проходы. Организация, как и всегда в России, идеальна», — отметил Мартин Нёрль.

У женщин главный финал выиграла Шарлотта Бэнкс (Великобритания): эта победа стала для англичанки второй в сезоне. Серебро — у Хлои Треспёш (Франция), бронза — у Линдси Джекобеллис (США), на 4-м месте — Белль Брокхофф (Австралия).

Оператором проведения международных стартов выступает Корпорация развития Енисейской Сибири, подробная информация о событии — на сайте ensib.ru.

Интернет-газета Newslab.