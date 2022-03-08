«В спорте мелочей не бывает!»: фоторепортаж с традиционного дня спорта «На лыжи!» в Красноярске

В воскресенье, 6 марта, красноярцы не только отмечали Масленицу, но и боролись за медали в лыжных гонках. Спортсмены — профессионалы и любители — стали участниками фестиваля «На лыжи!», а самые подготовленные лыжники вписались в гонку «Преодолей себя» на 25 км. Организаторами события выступили компании РУСАЛ и En+ Group, Федерация лыжных гонок России и Главное управление по физической культуре и спорту администрации Красноярска. С каким настроением красноярцы встали на лыжи, и каких свершений ожидали от самих себя — в фоторепортаже Newslab.

Любители лыжного спорта со всего Красноярска (и даже соседних городов!) собрались 6 марта в спортивном комплексе «Радуга». Всего около 500 человек в этот день пришли на мероприятие и встали на лыжи. Именно здесь уже в 6 раз прошло мероприятие в рамках проекта «На лыжи».

В этом году лыжное событие собрало в себя несколько основных активностей: спринт, массовый заезд и ключевое: в 35-й раз прогремела традиционная краснолыжная гонка на 25 км «Преодолей себя». И специально была подготовлена программа из интерактивных активностей, состоящая из конкурсов, интерактивов и, конечно же, награждения призами от организаторов.

Известный в Сибири спортивный проект «На лыжи!» стартовал в 2016 году по инициативе основателя компаний РУСАЛ и En+ Group Олега Дерипаски, который сам увлекается лыжным спортом. Цель проекта: популяризация массовых занятий лыжным спортом и поддержка инфраструктуры подготовки лыжников. Благодаря проекту «берутся за палки» и встают на лыжи в погожий зимний или даже весенний выходной также жители Иркутской, Кемеровской, Свердловской областей, а также спортсмены из Хакасии и республики Коми.

Для гостей мероприятия, которые пришли поддержать участников, на стартовой зоне работали развлекательные локации, где занятие по душе нашли и взрослые, и дети.

Всего участникам «На лыжи!» были предложены три дистанции — спринт на 100 метров, дистанция на 2,5 км и гонка «Преодолей себя» на 25 км.

Кстати, ежегодно собирает сотни любителей зимних видов спорта. Гостями фестиваля становились известные лыжники и биатлонисты России, олимпийские чемпионы — Николай Зимятов, Александр Завьялов, Павел Ростовцев, Ольга Медведцева, Николай Большаков. В этом году свои силы попробовали и простые горожане, а самые спортивные из них — победители и призеры — получили памятные подарки от организаторов фестиваля.

«Проект «На лыжи!» реализуется уже шестой год подряд для того, чтобы популяризировать лыжный спорт в том числе и в Красноярске. Семья компаний РУСАЛ и En+ Group поддерживает юных начинающих спортсменов, покупая инвентарь для детских спортивных школ и развивая тренерских состав по всей России. Несмотря на то, что сегодня происходит, мы и дальше будем поддерживать спорт, здоровый образ жизни и, конечно, заботиться о детях: «Если хочешь увидеть светлое будущее, вкладывайся в детей», — рассказал Дмитрий Дмитриев, заместитель директора Алюминиевого дивизиона РУСАЛ.

В припорошенный снегом выходной на территории кластера «Радуга» собрались обычные горожане разного возраста и уровня подготовки, и далеко не каждый оказался профессиональным спортсменом. Например, участница спринта на 100 метров Людмила прибыла на праздник для поддержания формы.

«Это же отличное дело — бегать на лыжах для себя, а для своего здоровья — вообще супер. Я занималась лыжным спортом очень давно, а сейчас просто поддерживаю форму. Племянница сообщила мне, что сегодня будет фестиваль „На лыжи“, сказала: „Тетушка, надо тебе бежать!“, а я и побежала. Даже после такого небольшого забега настроение отличное, мы покатались, познакомились, — здесь всё дружно и весело», — отметила Людмила.

Другие же — начинающие и уже опытные спортсмены — прибыли на «гонки посерьезнее». На дистанцию в 2,5 км вышел Илья, студент института физической культуры спорта и здоровья имени И. С. Ярыгина педагогического университета. Путь будущего преподавателя физической культуры оказался тернист:

«Я приехал на этот фестиваль с позитивным настроем, решив для себя пробежать в этом году 2,5 км. Вообще я занимаюсь лыжным спортом уже 8 лет. Много раз я приходил и уходил из спорта, еще будучи ребенком, лет до 10, а потом в один момент решил, что все остальное — неинтересно, и решил снова встать на лыжи, а сейчас уже профессионально занимаюсь. В фестивале участвую ради интереса, нас позвали прокатиться в университете», — рассказал Илья, студент КГПУ имени В. П. Астафьева.

Последняя, самая сложная дистанция — на три часа — предполагала участие только подготовленных спортсменов: для участия нужно было заранее регистрироваться, а для получения стартового пакета необходимо было предъявить паспорт и оригинал медицинской справки. Всё серьезно!

«Мы каждый год проводим такие спортивные события. В этот раз мы впервые „разошлись“ с „Лыжней России“, но я считаю, что это даже лучше, потому что таким образом вышло организовать еще больше лыжных стартов в Красноярске. На нашу культовую лыжню „Преодолей себя“ на 25 км, например, просто так не пройдешь, поэтому лыжники, которые в течение всего сезона усердно готовились, встретятся на вечерней гонке. Я пробегу общий старт на 2,5 км, потому что в этот раз не готов к таким серьезным дистанциям, мало километров „намотал“, и к такой гонке нужно основательно готовиться, с кондачка ее не пробежишь», — подчеркнул Валерий Черноусов, руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации города Красноярска.

Также Валерий Черноусов рассказал, как именно спортсмены попадают на такую серьезную дистанцию: необходимо подготавливать себя в течение сезона, пробежав на лыжах определенный километраж, а также позаботиться и о самих лыжах, подобрав смазку для них к конкретным погодным условиям.

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«Моя дистанция называется » Преодолей себя", и я стараюсь преодолеть свои возможности уже во второй раз в жизни — мне нравится сама атмосфера. Я уже бегала и понимаю, что справлюсь. Тяжело в конце только, а по времени гонка занимает порядка двух часов лично у меня — но у кого-то выходит быстрее. Главное, что преодолею себя!«, — поделилась впечатлениями Ксения, которая отправилась покорять длинную дистанцию в 25 км.

В рамках проекта «На лыжи!» проводятся массовые соревнования по лыжным гонкам с участием спортсменов разных возрастов, а также организована поддержка наиболее перспективных юных лыжников, для которых компании-участники проекта приобретает экипировку и инвентарь. На этом проект не ограничивается — организовывается обучение детских тренеров, для этого совместно с Сибирским государственным университетом физической культуры и спорта была разработана специальная учебная программа, и организаторы также проводят конкурс на звание лучшего тренера. Кроме того, компании инвестируют в развитие лыжной инфраструктуры.

Например, 30 января в Дивногорске в рамках проекта «На лыжи» открыли обновленный лыжный полигон — с освещенной трассой, теплым визит-центром с судейской и раздевалками. По такому случаю, несмотря на сибирские морозы, спортсмены — профессионалы и любители — также стали участниками праздника «На лыжи!», обкатав новую трассу на первенстве для всех желающих. Об истории лыжного полигона и первых впечатлениях от него самих спортсменов можно прочесть в материале Newslab.

Интернет-газета Newslab