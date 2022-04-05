«Гермиона в гостях у Винни Пуха и сражение джедаев»: чем юных красноярцев удивляла «Фабрика мультфильмов» в этом году

В этом году красноярцы особенно ждали Большой фестиваль мультфильмов (БФМ), ведь сейчас как никогда хочется отвлечься от тревожных новостей и беззаботно провести время с близкими и друзьями. 2 и 3 апреля в рамках БФМ работала любимая многими «Фабрика мультфильмов» — под руководством преподавателей юные киноделы и их родители учились делать мультики в самых разных техниках анимации. В каких цехах побывали будущие режиссеры и что за истории они «оживляли» — в фоторепортаже Newslab.

Оптические игрушки в каждый дом...

Цех: зарождения анимации

Преподаватель: Евгений Сушков, художник-бутафор, мультипликатор, мозаичист и мастер кукол

Участники мастер-класса сначала узнали, как появилась анимация, а затем сами принялись создавать оптические игрушки. Так что каждый смог забрать с собой и сохранить на память сотворенную вещицу.

Евгений Сушков, преподаватель мастерской зарождения анимации: «Сначала я рассказал ребятам, что у человеческого глаза есть особенность — инерция зрения, то есть, когда идет дождь, мы видим не точки, а капли и линии. Поэтому и к игрушкам нужно было отнестись с пониманием — со знанием дела. Мои ученики прекрасно справлялись с задачами, каждый сотворил памятный сувенир о Фабрике».

Щёлк!.. И история оживает

Цех: трафаретно-коллажной анимации

Преподаватель: Мария Алигожина, художник, аниматор и иллюстратор. Преподавала анимацию в Школе дизайна НИУ ВШЭ. Сейчас — куратор воображаемых проектов и создатель trash-jewelry проекта «Кулёма»

В мастерской трафаретно-коллажной анимации участники пробовали совместить в одном кадре две анимационные техники: «вырезали» героев, их костюмы и детали сюжета из журналов; создавали фон, какой только пожелают; а с помощью трафаретов дополняли коллажные композиции.

Затем предстояло взяться за самую важную часть работы — покадровую анимацию. В технике стопмоушена каждое действие ученики и преподаватель «прорисовывали» в готовый мультфильм.

Мария Алигожина, преподаватель цеха трафаретно-коллажной анимации: «Я приехала из Москвы в Красноярск не впервые: с 2011 года я периодически преподаю на Фабрике, провожу здесь занятия, и мне всегда очень радостно, я всегда приезжаю с чем-нибудь новеньким. Сегодня ко мне приходили классные ребята, все работали сообща — со мной и родителями, поэтому получилось несколько сюжетов. Они придумывали персонажей, дополняли его вырезками из журналов и подбирали детали образов, а затем мы анимировали их истории с помощью камеры. Каждый раз мы добавляем персонажу движения, щелкаем — и сюжет становится живым и настоящим».

Примечательно, что свой собственный мультфильм можно было забрать домой — Мария отправит готовые очерки каждого ученика на почту, а затем «соберет» музыкально-экспериментальный альманах из тех историй, что придумали юные красноярцы, откорректирует их и добавит звука.

Герои сказок в новом прочтении

Цех: силуэтной анимации

Преподаватели: Людмила Светличная и Александр Слепченко — руководитель мультстудии «Академия волшебников» , региональный представитель школы мульттерапии в Красноярском крае.

Здесь ученики рисовали на черном картоне силуэты героев сказок (в своей интерпретации, разумеется!), а также подбирали цветные и белые фоны для будущего большого мультфильма.

Алексей, участник Фабрики мультфильмов-2022: «Я пришел сюда с двумя детьми — пяти и десяти лет. Мы обошли всю Фабрику, и детям всё понравилось — причем обоим — одинаково, несмотря на разницу в возрасте. Они принесли и своих персонажей — лесную фею и рыцаря из замка. Нам пообещали отправить на почту готовый альманах с нашим участием, когда он будет готов».

«Сражение джедаев и Гермиона в гостях у Вини-Пуха»

Цех: «видеомации»

Преподаватель: красноярец Александр Грицаенко — мультипликатор и режиссер фильмов «Акула» (2000) и «Двенадцать» (2002).

«На мастер-классе мы будем выдумывать, крякать, мяукать и улюлюкать. Двумя словами — снимать кино!», — гласила мини-справка «цеха видеомации» новой Фабрики мультфильмов. Конечно же, как ученики будут улюлюкать — хотелось услышать больше всего. И на этапе создание самой анимации многие действительно и мяукали, и лепетали, пытаясь «прочувствовать» своего персонажа, чтобы понять, как он должен двигаться в кадре. Но до того, как создать полноценную историю — много работы.

Так, нужно было выдумать своего персонажа, нарисовать, разукрасить и вырезать его из бумаги или картона, а затем уже — «оживлять». Итог работы в цеху — небольшой вклад в большой коллективный мультфильм, который появится через некоторое время. Но у каждого кинодела — свой герой и своя история.

Мы узнали у волонтера цеха, 12-летнего Данила, какие персонажи юных мультипликаторов ему запомнились больше всего.

Данил, волонтер цеха «видеомации»: «У нас были и джедаи, которые сражались на световых мечах, и Гермиона, зашедшая в гости к Вини Пуху, а также вампир, который пил кровь и столько выпил, что аж взорвался. Волонтером я стал случайно — мама рассказала о мероприятии, предложила вакансию волонтера. Я согласился: помогал преподавателю, раздавал материалы, мыл кисти, рассказывал ученикам, что нужно было делать, вешал их портреты. Детей было много, поэтому работы мне досталось немало; я устал, но мне понравилось!»

Из рисунка в живого персонажа мультфильма

Цех: компьютерной перекладки

Преподаватели: Зоя Ипполитова, иллюстратор, мультипликатор, преподаватель анимационных курсов для детей и подростков.

На мастер-классе ученики учились при помощи смартфона оживлять картинки, нарисованные цветными карандашами на бумаге.

С появлением компьютерных технологий люди придумали перекладывать фрагменты персонажей на компьютере. Так были сняты мультфильмы «ПЫК-ПЫК-ПЫК», «Шерлок Холмс и чёрные человечки» и многие другие...

«Динозавр катался на шаре, а пони летел с сердечками...»

Цех: авторской мультипликации «Ну и Ну!»

Преподаватели: графический дизайнер и аниматор Татьяна Семенюк

Цех предлагал юным красноярцам освоить технику перекладной анимации, когда покадрово снимаются плоские фигуры из бумаги или картона — и воссоздаются целые сюжеты. Например, некоторые аниматоры, используя технику перекладки, уже создали полюбившиеся нам мультфильмы — такие как «Ёжик в тумане» и «Сказка сказок» Юрия Норштейна.

Преподаватель цеха авторской мультипликации «Ну и Ну!» Татьяна Семенюк: «Мы рисуем персонажей, разрезаем их на частички, чтобы из них получились своего рода марионетки, двигались ручки, ножки, голова и хвост — если есть. Далее мы покадрово их передвигаем под „дулом“ фотоаппарата, чтобы получилось движение. То есть на одну секунду готового мультфильма нужно сделать 12 кадров. У нас есть общая раскадровка, которую мы будем снимать оба дня. Ребята подходят и включают историю своего персонажа в общее повествование. У нас уже динозавр катался на шаре, пони летел с сердечками, жонглеры и клоуны крутили и кидали разные предметы».

« Наши уши — инструмент, чтобы слышать этот мир! »

Звуковой цех

Преподаватель: Александр Чирков, музыкант, звукорежиссер в кино и анимации

«Звук в кино и экстремальная музыка от Баха до индастриал», — тема мастер-класса звучит как минимум сложно для юного кинодела. Поэтому мы отправились проверить, смогут ли будущие режиссеры осилить такой огромный пласт информации — от основы звукорежиссуры и саунддизайна да творческой и технической стороны озвучания мультфильмов. Украли для вас частичку лекции:

— А как человек во сне слышит? Он же во сне ничего не видит, кроме снов, но он слышит. Кто знает, что такое писк?

— Ну, он находится в голове...

— Правильно, потому что ваши нейроны звучат, и вы сами звучите, просто тихо, но если вас усилить, то вы услышите собственный кровоток, узнаете, с каким звуком работают ваши нейроны...

— И даже можно будет услышать, как глаза двигаются?

— Бинго! Да! Тишина для человека — невозможна, он всегда слышит. И это круто! Наши уши, получается, это прекрасный инструмент для того, чтобы слышать этот мир!

БФМ в Красноярске закончился, но лучшие мультфильмы с 5 по 9 апреля покажут также в городах и поселках Красноярского края. Стратегический партнер фестиваля — Фонд Михаила Прохорова.

Анастасия Гнедчик специально для интернет-газеты Newslab.ru