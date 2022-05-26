Всероссийский форум «Современные системы безопасности — Антитеррор» проводится в Красноярске с 2006 года. Эта уникальная площадка собирает участников со всей страны для обсуждения всех аспектов антитеррористической безопасности. Но интересен он не только профессионалам, но и обычным горожанам — каждый год его посещают более 10 тысяч человек.

Торжественное открытие XVI Всероссийского специализированного форума прошло в парадном зале Гранд холла МВДЦ «Сибирь». С приветственным словом к собравшимся обратились первый заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко и официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский. Сергей Пономаренко отметил, что количество людей, которые приехали на мероприятие, говорит о его актуальности.

«В течение этих 16 лет менялись вызовы, на которые мы ищем ответы в рамках этого форума, и, к сожалению, мы видим, что во всём мире в целом, и в России в частности, террористические угрозы только нарастают. Как можно этому противодействовать? Только объединив усилия правоохранительных органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления, научного сообщества. Собственно, для этого и проводится наш форум, на котором мы обмениваемся лучшими практиками, делимся опытом, ищем вместе ответы на сложные вопросы. Форум весьма интересен для профессионального сообщества, он интересен для красноярцев, которые всегда сюда с удовольствием идут, чтобы ознакомиться с выставкой, которая проходит в рамках форума», — сказал Сергей Пономаренко.

Официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский также поприветствовал участников и гостей форума. Он отметил, что на этой площадке проходит обмен опытом, предложениями, идеями и новациями.

«Этот форум действительно уникальное мероприятие, поскольку здесь собираются самые разные представители различных профессий, ориентированные на противодействие терроризму. Это реальный пример сплава государственных и силовых структур, общественных и образовательных организаций, потому что без объединения усилий решить задачу противостояния терроризму невозможно. И те площадки, что здесь действуют, как практические, так и теоретические, уникальны для России, такого больше не встретить нигде», — отметил Андрей Пржездомский.

После торжественного открытия состоялось награждение воспитанников детских домов края, которые победили в конкурсе рисунков на антитеррористическую тему. Также на форуме Сергей Пономаренко и начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» олимпийский чемпион Никита Нагорный подписали соглашение между общественным движением и Красноярским краем, а также приняли в ряды движения юных красноярцев, выдав им личные книжки юнармейца.

Силовые и правоохранительные ведомства, медики и учебные заведения подготовили обучающие площадки. На них посетители разных возрастов могут проверить свои знания правил дорожного движения и пожарной безопасности, научиться оказывать первую помощь, получить квалифицированную консультацию по вопросам безопасности. На уличных площадках были представлены показательные выступления сотрудников Росгвардии и кинологов.

В дни проведения форума в выставочном центре «Сибирь» можно будет познакомиться с работами красноярского художника Игоря Башмакова и выставкой детских рисунков. Также в холле МВДЦ «Сибирь» работает площадка краевого центра крови, где любой желающий может принять участие в донорской акции.

В первый день форума начала работу Всероссийская научно-практическая конференция «Противодействие идеологии терроризма: актуальные направления совершенствования профилактической деятельности», а также множество дискуссионных площадок — круглые столы и мастер-классы. Они позволят специалистам всех силовых структур делиться опытом по борьбе с терроризмом и предотвращать теракты.

В этом году форум решили расширить — в пятницу, 27 мая, в конгресс-холле СФУ пройдет молодежная площадка «Щит Антитеррора», в рамках которой институты представят интерактивные площадки, проведут выставку «Увековечение памяти», викторины на знание законов, а также турниры по шахматам и компьютерным играм.

