«Полумертвый совковый курорт»: как сейчас выглядит республиканская здравница на озере Шира

Хакасское озеро Шира давно известно своими лечебными свойствами. История самого курорта началась в конце XIX века, когда сюда начали приезжать лечиться от радикулита, кожных заболеваний и других проблем со здоровьем. Во времена СССР курорт приобрел еще большую известность, попасть в него на оздоровление было сложно. Но пик его расцвета пришелся на 60-е годы XX века. В конце лета Newslab побывал на курорте Шира и рассказывает, как сейчас выглядит республиканская здравница и сколько стоит здесь отдохнуть.

Курорт «Озеро Шира» расположен на берегу одноименного соленого водоема в Ширинском районе Хакасии. Его история началась еще в XIX веке. Сначала курорт работал только летом, но в 1920 году его переоборудовали в госпиталь для красноармейцев, который действовал круглогодично. В 1930-е годы на Шира обновили здания, чтобы сделать их более удобными для пациентов курорта, позднее появился детский санаторий. Самая же глобальная перестройка проходила в 60-х годах.

«За сравнитель­но небольшое время построено и сдано в эксплуатацию несколько больших спальных корпусов, бальнеогрязелечебница, столовая на 600 мест, Дворец культуры, спортивный комплекс с плавательным бассейном, центральная котельная, водопровод, канализация, для обслуживающего персонала сдано в эксплуатацию много благоустроенного жилья. Очень много сделано и по общему благоустройству курорта», — говорится в информации на официальном сайте здравницы.

К 2019 году акционерное общество, которое владеет курортом, признали банкротом. Несмотря на это он продолжает работать и принимать пациентов в круглогодичном режиме.

Отдохнуть здесь можно очень бюджетно — летом путевка на женщину с ребенком с заказным питанием обойдется всего в 7 400 руб. за сутки, а номер на одного гостя с таким же питанием — в 4 570 руб. за сутки. Если питание не важно, можно сэкономить 200 руб. «Не в сезон» — зимой, весной и осенью цены ниже. За одноместное проживание с заказным питанием нужно будет отдать всего 2 620 руб. в сутки, а двухкомнатный полулюкс для матери с ребенком и заказным питанием обойдется всего в 5 600 руб. за сутки.

Но давайте посмотрим на внешний вид курорта. Главный вход на его территорию находится на пересечении улиц Староверова и Аптечной поселка Жемчужный. Здесь уже много лет действует пешеходная зона с многочисленными кафе и дискотеками. Но выглядят они, мягко сказать, не очень презентабельно.

На территории курорта улица Староверова превращается в Парковую аллею с традиционными для всех курортов павильонами с сувенирами, надувными кругами и прочим крайне необходимым для отдыхающих товаром. Проход сюда свободный, чтобы все желающие могли дойти до озера.

На пляже курорта вас встретит предупреждение о том, что он платный. Причем пройти сюда с собакой, даже с маленькой, не получится.

Остальная территория курорта тоже не радует. Здесь полный набор из разбитой танцплощадки, проросших травой дорожек и немногочисленных беседок. Так что, если летом на Шира еще можно найти занятие на время между процедурами, то тем, кто решит посетить курорт осенью, зимой или весной, придется любоваться только в экран телевизора в своем номере.

Из популярного у сибиряков места отдыха курорт на озере Шира уверенно превращается в руины. Отдыхают в нем, в основном, люди, которые получили социальные путевки. Туристы же предпочитают переплатить, но жить в нормальных условиях. Таких баз много и в самом Жемчужном, и по соседству с ним. А вы отдыхали в курорте «Шира»? Расскажите о своих впечатлениях.

Анна Кравченко специально для Newslab