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«Полумертвый совковый курорт»: как сейчас выглядит республиканская здравница на озере Шира

«Полумертвый совковый курорт»: как сейчас выглядит республиканская здравница на озере Шира

Newslab.ru
04.10.2022
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Стела на въезде на территорию курорта «Озеро Шира»

Курорт «Озеро Шира» расположен на берегу одноименного соленого водоема в Ширинском районе Хакасии. Его история началась еще в XIX веке. Сначала курорт работал только летом, но в 1920 году его переоборудовали в госпиталь для красноармейцев, который действовал круглогодично. В 1930-е годы на Шира обновили здания, чтобы сделать их более удобными для пациентов курорта, позднее появился детский санаторий. Самая же глобальная перестройка проходила в 60-х годах.

«За сравнитель­но небольшое время построено и сдано в эксплуатацию несколько больших спальных корпусов, бальнеогрязелечебница, столовая на 600 мест, Дворец культуры, спортивный комплекс с плавательным бассейном, центральная котельная, водопровод, канализация, для обслуживающего персонала сдано в эксплуатацию много благоустроенного жилья. Очень много сделано и по общему благоустройству курорта», — говорится в информации на официальном сайте здравницы.

Общий вид на территорию курорта
Фото: kurort-shira.ru

К 2019 году акционерное общество, которое владеет курортом, признали банкротом. Несмотря на это он продолжает работать и принимать пациентов в круглогодичном режиме.

Отдохнуть здесь можно очень бюджетно — летом путевка на женщину с ребенком с заказным питанием обойдется всего в 7 400 руб. за сутки, а номер на одного гостя с таким же питанием — в 4 570 руб. за сутки. Если питание не важно, можно сэкономить 200 руб. «Не в сезон» — зимой, весной и осенью цены ниже. За одноместное проживание с заказным питанием нужно будет отдать всего 2 620 руб. в сутки, а двухкомнатный полулюкс для матери с ребенком и заказным питанием обойдется всего в 5 600 руб. за сутки.

Но давайте посмотрим на внешний вид курорта. Главный вход на его территорию находится на пересечении улиц Староверова и Аптечной поселка Жемчужный. Здесь уже много лет действует пешеходная зона с многочисленными кафе и дискотеками. Но выглядят они, мягко сказать, не очень презентабельно.

Например, эта «Планета» предлагает приходить на дискотеку в стиле 80-х. Оформление сделано именно в эти годы. Осенью она закрывается до следующего сезона

На территории курорта улица Староверова превращается в Парковую аллею с традиционными для всех курортов павильонами с сувенирами, надувными кругами и прочим крайне необходимым для отдыхающих товаром. Проход сюда свободный, чтобы все желающие могли дойти до озера.

Первое, что встречает гостей на территории курорта — дворец культуры
Он украшен красочной мозаикой с изображением хакасских певцов в национальных костюмах. Правда, ее уже начали разбирать (или разбивать?)
Ленин напротив входа выглядит угрожающе
Рядом заброшенный и сгоревший ночной клуб
В кустах прямо около ворот курорта прячется недостроенный корпус

На пляже курорта вас встретит предупреждение о том, что он платный. Причем пройти сюда с собакой, даже с маленькой, не получится.

Попасть на пляж без оплаты не получится — он огражден забором
За что же платить? За отдых под такими вот грибками
Желающие могут посидеть на странных лавочках у воды
Главное не пытаться прыгать отсюда в воду. Эта шаткая конструкция стоит на пляже, рядом с будкой спасателей. Может быть летом наверху сидит один из них?

Остальная территория курорта тоже не радует. Здесь полный набор из разбитой танцплощадки, проросших травой дорожек и немногочисленных беседок. Так что, если летом на Шира еще можно найти занятие на время между процедурами, то тем, кто решит посетить курорт осенью, зимой или весной, придется любоваться только в экран телевизора в своем номере.

Еще один старый корпус. Построили его явно еще до революции, а потом много раз дополняли и исправляли
На одной из главных аллей курорта расположилось что-то странное с крестами
Эти дорожки были проложены еще в 1960-х
На танцплощадке гостей не ждут
Главный лечебный корпус
А это один из лучших жилых корпусов
От пляжа к нему ведет аллея с лестницами

Из популярного у сибиряков места отдыха курорт на озере Шира уверенно превращается в руины. Отдыхают в нем, в основном, люди, которые получили социальные путевки. Туристы же предпочитают переплатить, но жить в нормальных условиях. Таких баз много и в самом Жемчужном, и по соседству с ним. А вы отдыхали в курорте «Шира»? Расскажите о своих впечатлениях.

Анна Кравченко специально для Newslab

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