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«Зеленые дворы и персональное озеро»: как выглядит новый жилой район SCANDIS OZERO в Красноярске

«Зеленые дворы и персональное озеро»: как выглядит новый жилой район SCANDIS OZERO в Красноярске

Newslab.ru
20.10.2022
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На дне открытых дверей каждый желающий мог увидеть главную достопримечательность микрорайона — настоящее рукотворное озеро в центре двора первой очереди
Фото ГСК «Арбан»

SCANDIS OZERO — микрорайон из девяти 17-этажных зданий из классического кирпича. Три из них уже достроены и сданы, владельцы квартир в первых домах уже начали получать ключи. Остальные здания находятся в высокой степени готовности. Сдача второй и третьей очереди в 2023 и 2024 году соответственно.

По задумке проектировщиков, от шумной дороги по ул. Молокова микрорайон будет отделять городской сквер, который компания создаст за свой счет. Сам двор района будет приватным — попасть в него смогут лишь жители и гости владельцев квартир. Чтобы скрыть его от любопытных глаз, авторы проекта придумали нестандартное решение и установили перед ним туннели из габионов. В скором будущем они превратятся в зеленые холмы.

С внешней стороны домов перед техническим входом в подъезд уже установлены лавочки и разбиты газоны. С этой стороны жители будут заносить мебель и стройматериалы, чтобы не повредить дорогую отделку входной группы
Подойти к входу во двор можно через тоннель из габионов. Со временем каменные стены затянут ползучие растения, например девичий виноград.Внутри тоннеля из габионов (это сетчатые стены, заполненные камнями) есть лавочки. Тут можно спрятаться от шума и посидеть в жару в тени
А так выглядит парадный вход в подъезд со стороны двора

Главный «герой» этого двора, безусловно, озеро. Построить его в «Арбан» решили потому, что в городе почти нет водоемов, а красивые набережные Енисея и Качи в пешей доступности лишь для жителей центра. Начинается озеро с мельничного колеса с водопадом. Вода спускается в большое озеро, на дне которого — природный камень плитняк. Летом оно будет создавать прохладу во дворе, а зимой станет катком для детей и взрослых.

Озеро делится на 2 чаши: большую и малую. В большой чаше — водопад в мельничным колесом и амфитеатры с шезлонгами, а малая чаша — тихая и природная
Фото ГСК «Арбан»
В центре озера — остров площадью с 3-комнатную квартиру, а в центре острова — 11-метровая ель, которую будут наряжать к новому году
Фото ГСК «Арбан»
По берегам озера — деревянные настилы. Известная телеведущая и блоггер Юлия Сорокина не упустила случая запечатлеть атмосферное фото в природной части озера
Фото ГСК «Арбан»
На настилах установлены необычные шезлонги, лежать на которых — одно удовольствие. Уже завидуем жителям этого двора
Фото ГСК «Арбан»
Венчает озеро водный каскад со смотровой площадкой. Высота водопада примерно 2,5 м и ширина 12 м. Он представляет собой три чаши, установленные на разной высоте
Фото ГСК «Арбан»
Водопад приводит в действие мельничное колесо — еще одна необычная локация двора
Фото ГСК «Арбан»
Со смотровой площадки над водопадом открывается потрясающий вид на озеро
Фото ГСК «Арбан»
Разделяет две чаши озера: малую и большую — деревянный мост с велодорожкой
Фото ГСК «Арбан»
На дне малого озера рогоз (или камыш) в перфорированных горшках. Глядя на это — создается полное впечатление естественного происхождения озера
Фото ГСК «Арбан»

Сам двор продуман до мелочей. Любители солнечных ванн смогут разместиться на берегах озера в шезлонгах и на деревянных настилах. Тех же, кто любит тенистые уголки, привлечет территория рядом с малым озером. Садовники специально подбирали растения, которые будут радовать жильцов круглый год. Здесь есть вечнозеленые растения, а также те, которые меняют окраску листьев в зависимости от сезона.

Двор SCANDIS OZERO получился очень необычным и зеленым
Чувствуется что у застройщика — собственный отдел ландшафтного дизайна. Это тихая парковая зона двора, где высажено более 50 деревьев, при этом очень много хвойных, которые будут радовать цветом круглый год
Весь двор — сплошная локация для соцсетей. Вот и красноярская ведущая Анна Прохорова не удержалась и сделала селфи — получилось очень красиво
Фото ГСК «Арбан»
Красота вокруг — так и просит запечатлеть ее на память

Позднее во дворе появится «сухая» зона с двухуровневым благоустройством. Большое количество игровых площадок, которые разместит здесь застройщик, позволят всем детям найти себе друзей и занятия по душе. Во второй очереди — на первых этажах в домов микрорайона запроектированы сразу два помещения под детские дошкольные учреждения на 100 мест с выделенными площадками для прогулок. Все это сделает комплекс еще более привлекательным для жильцов.

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По плану природный двор разделен на две зоны: сухую и водную. В сухой — двухуровневое деревянное благоустройство с детскими площадками, где можно встретить не только друга-соседа, но и поиграть с ним в разные игры
Изображение ГСК «Арбан»
Такой вид будет открываться из эркера 4-комнатной квартиры
Изображение ГСК «Арбан»
В микрорайоне запроектированы сразу два помещения под детские дошкольные учреждения на 100 мест с выделенными площадками для прогулок. Они расположатся в домах № 3 и № 4, именно там представлены 4 и 5-комнатные семейные квартиры 3 из 5
Изображение ГСК «Арбан»
Сухой ручей — уникальный элемент благоустройства двора. В ночное время деликатная подсветка будет создавать эффект лунных переливов на водной глади
Изображение ГСК «Арбан»

Попасть в приватные дворы «Арбан» можно только купив там квартиру или придя в гости к жителям, но 17 сентября в SCANDIS OZERO состоялся день открытых дверей, семейный уик-энд для всех желающих. На время праздника озеро стало сценой для приглашенных артистов, дети устраивали на нем гонки на катерах на дистанционном управлении, а из перголы с качелями звучали популярные хиты.

В беседе с нами один из гостей праздника отметил, что не пропускает презентации любимой строительной компании. Это позволяет оценить, насколько растет профессионализм команды от проекта к проекту, делая комплексы всё интереснее и необычнее.

Артисты выступали на сапах прямо в центре озера
Фото ГСК «Арбан»
Танцоры буквально летали над площадкой, вызывая неподдельный интерес
Фото ГСК «Арбан»
Перголу качелями у малого озера заняла музыкальная группа, которая создавала особую атмосферу мероприятия
Фото ГСК «Арбан»
Дети в это время соревновались в управлении катерами на дистанционном управлении
Малыши раскрашивали баннер на заборе — мега раскраска у озера
Фото ГСК «Арбан»
В парадных для всех желающих работала фотолокация со стилистом. Вот такой подъезд с камином и качелями будет в каждом доме SCANDIS OZERO
Фото ГСК «Арбан»
Дети создавали свои обереги, рисуя на озерной гальке
Фото ГСК «Арбан»
Каждый мог приобрести шоппер и создать на нем индивидуальный рисунок акриловыми красками под руководством художника. Получались настоящие шедевры
Фото ГСК «Арбан»
Погода радовала всех гостей, даже пушистых! А для последних — в финальной очереди «Арбан» предусмотрел даже площадку для выгула собак. Pet- friendly — подход — один из золотых эталонов застройщика
Фото ГСК «Арбан»

Вместе с другими гостями праздника мы отправились смотреть квартиры, которые еще остались в продаже. Первое же, что привлекает и удивляет в SCANDIS OZERO — входные группы. Это не просто место, где можно подождать, пока подъедет такси к подъезду или выйдет друг, с которым планировали погулять вместе. На этих удобных диванчиках, наверняка, будут собираться соседи, чтобы обсудить что-нибудь или устроить турнир по настольным играм.

Парадный вход из двора. Отделка фасадов — искусственный камень поддерживает природную концепцию микрорайона. На входе — домофон, доступ внутрь только для жителей дома
Подъезды — сквозные. С улицы вход — технический. Удобно разгрузится и занести мебель и стройматериалы.
В подъезде есть все для комфортного проживания: консьерж, колясочная, гостиный холл с камином и качелями, туалет для жителей и лапомойник с феном для сушки лап. А в туалете — даже пеленальный столик
У лифтов еще одна зона ожидания с барной стойкой. Можно пообщаться с соседями за чашечкой кофе или поработать на ноутбуке — розетка для подзарядки предусмотрена
Даже зона с почтовыми ящиками и та продумана до мелочей. В прозрачных ящиках видно, есть ли корреспонденция

Сами квартиры продуманы до мелочей, для этого у «Арбан» есть целая лаборатория планировок. В больших квартирах есть общая зона и приватное пространство для всех членов семьи. В прихожей предусмотрены зоны для гардеробных, а также ниши или отдельные помещения для лондри, где можно спрятать от посторонних глаз стиральные и сушильные машины, пылесос или швабру. В мастер-спальнях предусмотрены отдельные санузлы и гардеробные. Это добавляет комфорта и позволяет обойтись без громоздких шкафов, отнимающих полезное место.

Всем желающим проводили экскурсии по квартирам, которые еще можно купить
Все квартиры отделаны таким образом, чтобы новые жильцы имели возможность в самые короткие сроки сделать ремонт
Фото ГСК «Арбан»
Из окон последних готовых квартир открываются потрясающие виды на озеро и водопад
Фото ГСК «Арбан»
Круглые эркеры с остеклением в пол — фишка застройщика. Из окон этой квартиры открывается вид на будущий сквер и улицу Молокова
Фото ГСК «Арбан»
Подъезды оформлены в едином стиле. Все двери — стильного графитового оттенка
Площадь оставшихся в продаже квартир разная. Выбрать ту, которая нужна именно вам, помогут сотрудники «Арбана»

Если после нашего репортажа у вас появилось желание переехать в SCANDIS OZERO, можно записаться на консультацию, позвонить по телефону +7 391 205-15-15 или заглянуть на сайт, чтобы узнать все подробности о недвижимости в самом необычном микрорайоне Красноярска.

Интернет-газета Newslab

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