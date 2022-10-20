«Зеленые дворы и персональное озеро»: как выглядит новый жилой район SCANDIS OZERO в Красноярске

Место на пересечении улиц Молокова и Авиаторов еще недавно было неблагоустроенным пустырем. Но несколько лет назад группа строительных компаний «Арбан» задумала реализовать здесь амбициозный проект — создать жилой район, в центре которого появится рукотворное озеро. И вот, к своему 30-летию, компания торжественно объявила о досрочной сдаче первых трех домов микрорайона и того самого озера. День открытых дверей в SCANDIS OZERO прошел в субботу, 17 сентября. Newslab тоже прогулялся у рукотворного озера и посмотрел на квартиры, которые еще можно купить.

SCANDIS OZERO — микрорайон из девяти 17-этажных зданий из классического кирпича. Три из них уже достроены и сданы, владельцы квартир в первых домах уже начали получать ключи. Остальные здания находятся в высокой степени готовности. Сдача второй и третьей очереди в 2023 и 2024 году соответственно.

По задумке проектировщиков, от шумной дороги по ул. Молокова микрорайон будет отделять городской сквер, который компания создаст за свой счет. Сам двор района будет приватным — попасть в него смогут лишь жители и гости владельцев квартир. Чтобы скрыть его от любопытных глаз, авторы проекта придумали нестандартное решение и установили перед ним туннели из габионов. В скором будущем они превратятся в зеленые холмы.

Главный «герой» этого двора, безусловно, озеро. Построить его в «Арбан» решили потому, что в городе почти нет водоемов, а красивые набережные Енисея и Качи в пешей доступности лишь для жителей центра. Начинается озеро с мельничного колеса с водопадом. Вода спускается в большое озеро, на дне которого — природный камень плитняк. Летом оно будет создавать прохладу во дворе, а зимой станет катком для детей и взрослых.

Сам двор продуман до мелочей. Любители солнечных ванн смогут разместиться на берегах озера в шезлонгах и на деревянных настилах. Тех же, кто любит тенистые уголки, привлечет территория рядом с малым озером. Садовники специально подбирали растения, которые будут радовать жильцов круглый год. Здесь есть вечнозеленые растения, а также те, которые меняют окраску листьев в зависимости от сезона.

Позднее во дворе появится «сухая» зона с двухуровневым благоустройством. Большое количество игровых площадок, которые разместит здесь застройщик, позволят всем детям найти себе друзей и занятия по душе. Во второй очереди — на первых этажах в домов микрорайона запроектированы сразу два помещения под детские дошкольные учреждения на 100 мест с выделенными площадками для прогулок. Все это сделает комплекс еще более привлекательным для жильцов.

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Попасть в приватные дворы «Арбан» можно только купив там квартиру или придя в гости к жителям, но 17 сентября в SCANDIS OZERO состоялся день открытых дверей, семейный уик-энд для всех желающих. На время праздника озеро стало сценой для приглашенных артистов, дети устраивали на нем гонки на катерах на дистанционном управлении, а из перголы с качелями звучали популярные хиты.

В беседе с нами один из гостей праздника отметил, что не пропускает презентации любимой строительной компании. Это позволяет оценить, насколько растет профессионализм команды от проекта к проекту, делая комплексы всё интереснее и необычнее.

Вместе с другими гостями праздника мы отправились смотреть квартиры, которые еще остались в продаже. Первое же, что привлекает и удивляет в SCANDIS OZERO — входные группы. Это не просто место, где можно подождать, пока подъедет такси к подъезду или выйдет друг, с которым планировали погулять вместе. На этих удобных диванчиках, наверняка, будут собираться соседи, чтобы обсудить что-нибудь или устроить турнир по настольным играм.

Сами квартиры продуманы до мелочей, для этого у «Арбан» есть целая лаборатория планировок. В больших квартирах есть общая зона и приватное пространство для всех членов семьи. В прихожей предусмотрены зоны для гардеробных, а также ниши или отдельные помещения для лондри, где можно спрятать от посторонних глаз стиральные и сушильные машины, пылесос или швабру. В мастер-спальнях предусмотрены отдельные санузлы и гардеробные. Это добавляет комфорта и позволяет обойтись без громоздких шкафов, отнимающих полезное место.

Если после нашего репортажа у вас появилось желание переехать в SCANDIS OZERO, можно записаться на консультацию, позвонить по телефону +7 391 205-15-15 или заглянуть на сайт, чтобы узнать все подробности о недвижимости в самом необычном микрорайоне Красноярска.

Интернет-газета Newslab

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