«Морально собран и готов ко всему»: на вокзале Красноярска родные проводили еще один поезд с мобилизованными

28 сентября из Красноярска отправился очередной поезд с военнослужащими — больше десяти вагонов разновозрастных мужчин, которые были призваны в армию в ходе частичной мобилизации. Newslab тоже побывал на вокзале, посмотрел, какая там царила атмосфера и узнал, с каким настроением красноярцы отправляются на спецоперацию.

Мимо железнодорожного вокзала Красноярска одна за одной проходят «волны» мужчин. Кто-то из них одет в камуфлированную форму и несет с собой рюкзаки и сумки военного образца, а кто-то — в обычных городских куртках и легких кроссовках. Они следуют колоннами со стороны военкомата и скрываются в воротах почтового терминала, где люди в зеленой военной форме отсекают всех провожающих.

Их провожают женщины всех возрастов, многие — с детьми на руках, а также пожилые отцы семейств. Они тоже могут попасть на перрон, но только через вокзал. Они чуть не бегом бегут до главного входа, спускаются в подвал, а потом в толпе других провожающих «текут» по трубе подземного перехода и поднимаются по узким лестницам. Каждую минуту распашные двери выпускают на перрон все новые и новые их партии.

Под звуки оркестра, исполняющего военные марши и патриотические песни, мужчин с сумками тут же отправляют в вагоны. Присутствие сверяют по спискам, чтобы никто не пропал по дороге из военкомата. Красноярцы попадают в «общие вагоны», без какой-либо группировки. Те, кто приехал из районов, стараются держаться вместе.

Не обходится и без казусов — кто-то решил помочь товарищу донести вещи от военкомата и прихватил чужую сумку. Теперь она осталась на площадке перед вагоном бесхозная — полицейские решают, что с ней делать дальше.

Вскоре мобилизованным разрешают выйти к провожающим. Удается поговорить с 31-летним парнем, по военно-учетной специальности «водителем танка». Признается, что в Красноярск приехал недавно. Повестку ему вручили почти сразу после постановки на учет в военкомате. Он держится спокойно и уверенно, говорит — все будет отлично. Его подруга очень переживает, от волнения не решается общаться с журналистами.

Рядом стоит еще одна провожающая — прощается с братом-танкистом. Ему 23 года и он совсем недавно вернулся из армии в звании младшего сержанта. «Мы держимся», — говорит она, улыбаясь брату.

Милая девушка в очках тоже провожает мужа с улыбкой. Они только что поженились — уже после того, как молодой человек получил повестку. Причем пришел за ней в военкомат сам. Настроение у него боевое: «Морально собран и готов ко всему!».

«Защитить нашу Родину в это непростое время — долг настоящих мужчин», — считает красноярка Валентина Реутова. Она, как и другие провожающие, переживает за ребят, но гордится ими и желает спокойно нести службу.

Проводить жителей Красноярского края пришел сегодня и губернатор Александр Усс. Вместе с военкомом края Андреем Лысенко и руководителями силовых ведомств он прошел вдоль всего состава, пожимая руки мобилизованным и фотографируясь со всеми желающими.

В 16:40 поезд отправился в Омск. Там мобилизованным из Красноярского края предстоит пройти учебу, а затем — отправка в зону СВО. Когда закончится их командировка, не знает никто. Но важно, чтобы они были уверены — их всегда ждут дома.

Интернет-газета Newslab