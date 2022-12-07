«Заботимся о вкусе и пользе!»: как сельхозпроизводители со всего Красноярского края отметили День урожая

Завершение сельскохозяйственного года в Красноярском крае отметили ежегодным праздником «День урожая». В рамках агропромышленного форума представители районов края с гордостью представили свои достижения, краевые сельхозпроизводители — местную, высококачественную продукцию, а машиностроительные заводы — сельскохозяйственную технику, способствующую трудовым подвигам. Newslab побывал на мероприятии и поговорил с гостями праздника и участниками форума.

Лучшие из лучших

«День урожая» по традиции открылся награждением лучших региональных товаропроизводителей — победителей ежегодного конкурса «Лучший продовольственный товар в Красноярском крае — 2022». Участие в профессиональных соревнованиях в этот раз приняли 49 региональных производителей. Комиссия оценила 280 образцов продуктов в 34 номинациях.

Лучшим хлебом из пшеничной муки назван хлеб «Ремесленный» ИП Калюги Татьяны Владимировны из Красноярска. Хлеб «Ржано-пшеничный с семечками» ООО «ЯрХлеб» города Красноярска победил в одноименной номинации.

Среди круп лучшей признана гречневая крупа ИП Безматерных Олега Сергеевича из Минусинска.

Лучшее молоко производит АО «Солгон» Ужурского района, лучший творог — ОАО «Молоко» из Минусинска, лучшую сметану — ЗАО «Назаровское» Назаровского района, лучшее коровье масло — ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» Канского района, а лучший сыр — АО «Искра» Ужурского района. Полный список победителей

Бьем рекорды!

На празднике «День урожая» награждают и руководителей предприятий края, добившиеся высоких результатов в своей деятельности. Они удостоены кубков «Золотой колос». Такие награды победителям трудовых соревнований в АПК края ежегодно вручают седьмой год подряд.

Награды победителям на празднике «День урожая» вручил вице-премьер правительства края — министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов. Предприятия, занявшие в своих номинациях 2-е и 3-е места, были отмечены «Серебряными» и «Бронзовыми колосьями».

«Золотой колос» за наивысшую урожайность зерновых и зернобобовых получило ЗАО «Назаровское» Назаровского района (68,9 ц/га);

лучшая урожайность картофеля у СПК «Аленушка» Березовского района (270 ц/га);

наивысшая урожайность рапса в ООО «Ирина» Идринского района (38,3 ц/га);

в молочном скотоводстве победило фермерское хозяйство Натальи Зубаревой Шушенского района;

в мясном скотоводстве — АО «Солгон» Ужурского района;

в птицеводстве — ООО «Налобинская птицефабрика» Рыбинского района. Полный список победителей.

«Нынешний сезон для агропромышленного комплекса края выдающийся: 34 центнера зерна с гектара — такого никогда в истории красноярского земледелия не было, 3 млн 217 тыс. тонн зерна — еще один исторический для края результат, 509 тыс. тонн семян рапса — четвертый год Красноярский край первый в России в производстве этой культуры. У нас хорошие показатели молочной продуктивности, положительная динамика в пищевой и перерабатывающей промышленности. Есть много вопросов, которые необходимо решать на встречных курсах. Понимая и зная ваши задачи, мы будем разрабатывать актуальные меры господдержки», — подчеркнул Леонид Шорохов.

Достойные награды

Кроме того, отличившихся работников отрасли наградили автомобилями. 12 абсолютных победителей трудовых соревнований в области сельского хозяйства получили из рук губернатора Красноярского края Александра Усса ключи от автомобилей Lada Granta лифтбек и УАЗ. В их числе:

Леонид Рудковский, механизатор ЗАО «Назаровское» Назаровского района. За наивысший намолот зерна;

Виктор Проскуряков, тракторист АО «Каратузское дорожное ремонтно-строительное управление» Каратузского района. За наивысший результат на обработке почвы под зябь;

Михаил Дудкин, тракторист ООО «Емельяновское» Емельяновского района. За наивысший результат на заготовке зеленой массы;

Аслан Алиев, глава фермерского хозяйства Новоселовского района. За наивысшие показатели в растениеводстве и животноводстве среди К(Ф)Х и ИП;

Ольга Полухина, оператор машинного доения АО «Солгон» Ужурского района. За наивысший показатель по надою молока;

Николай Требтау, рабочий по уходу за сельхозживотными АО «Тубинск» Краснотуранского района. За наивысший показатель среднесуточного привеса молодняка КРС молочного направления;

Евгений Шадура, оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм АО «Свинокомплекс «Красноярский» Большемуртинского района. За наивысший показатель среднесуточного привеса молодняка свиней;

Ирина Павлова, оператор по искусственному осеменению животных и птиц ЗАО «Назаровское» Назаровского района. За наивысший показатель по воспроизводству стада КРС;

Дмитрий Беленя, генеральный директор ООО «Причулымье» (Ачинск). За наивысший рост производства и реализации пищевой продукции за пределы Красноярского края;

Евгений Лазарев, директор АО «Свинокомплекс «Красноярский» Большемуртинского района. За наивысший результат по реализации сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт;

Виктор Веде, председатель сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «Сибирское Беловодье» Курагинского района. Кооператив признан лучшим по охвату деятельностью более 400 владельцев личных подсобных хозяйств;

Сергей Беляев, председатель перерабатывающе-сбытового сельскохозяйственного потребительского кооператива «Туран» Краснотуранского района. Кооператив признан лучшим по охвату деятельностью менее 400 владельцев личных подворий.

Отметим, новые автомобили по итогам сельскохозяйственного года работникам АПК вручают ежегодно в течение уже 14 лет. За это время ценные призы получили больше ста тружеников: доярки, телятницы, свиноводы, механизаторы, инженерно-технические работники, комбайнеры, трактористы, руководители бригад, хозяйств, предприятий и кооперативов.

«Мечтаем запустить завод по разведению маралов»

«Год был тяжелым — апрель май была засушливая погода, соответственно само лето было дождливым и прохладным. Злаки поспевали плохо, — рассказывает и. о. главы Ачинского района Ярослав Долгирев. — Когда наступила пора уборки, то пошли дожди и техника вязла. Но несмотря на все это, мы сделали всё возможное — собрали очень хороший урожай. В основном сеем рожь, пшеницу, рапс, в этом году впервые посажена опытная партия гороха, занимаются разведением крупного рогатого скота, баранов».

В Ачинском районе — 18 крестьянско-фермерских хозяйств. На выставке Ярослав Долгирев представил губернатору Красноярского края Александру Уссу самого молодого фермера: Мамедов Эмиль Ильхам Оглы в 18 лет получил грант на разведение крупного рогатого скота по мясному направлению и занимается этим вместе с родителями. В 2021 году парень сдал почти 4 тонны мяса, на сегодня у молодого фермера 56 голов.

Николай Каунов из Краснотуранского района, село Салба, уже 30 лет занимается разведением маралов. На ферме работают 12 человек, а в планах — вторая ферма. Задачи отрасли мараловодства — это получение пантовой продукции, лекарств препаратов, мясной продукции, для коммерческой охоты.

«Мы занимаемся выращиванием молодняка маралов, для реализации поголовья в другие регионы. Наши первые маралы уехали в „Роев ручей“, в Каратузский, Манский, Шарыповский, Саянский районы и Хакасию. Кроме того, мы реализовывали поголовье в Пермь, Воронеж, Белоруссию. Буквально через неделю уезжают 70 голов в Смоленскую область — работаем по всей России. Начали с нуля на голой земле, и на сегодняшний день работаем с небольшим плюсом. В будущем, если реализовать проект второй фермы, то это будет уже завод по разведению маралов».

«Эту машинку мы изобрели случайно»

На агропромышленном форуме инженеры, когда-то работавшие на Красмаше, представили складскую сушилку для картофеля — система редкая и очень нужная, ведь картофель зачастую гниет.

«Эту машинку мы изобрели случайно в 2017 году: перепутали пару запчастей и получилось таким образом новое оборудование. Оно вытягивает из воздуха влагу, осушает, создано для сушки картофеля в помещении. Это погода на складах, — рассказал ведущий инженер ООО „Центр мастеров“ Сергей Каштанов. — Устраняет потолковое каплеобразование, лишнюю влагу в воздухе и, как следствие, очаговые заболевания картофеля. Эти очаги могут быть глубиной до 1-го метра, а гурты до 4-х метров бывают, так что урон может быть достаточно серьезный. Немецкий аналог при таких же параметрах создает один стакан воды, у нас — больше».

Клиенты очень довольны ценовой политикой, потому что затраченные средства с лихвой окупаются. Красноярские изобретатели продают сушилку для картофеля пока по Красноярскому краю, но участвуя в таких выставках надеются выйти и на российский рынок.

Легендарная сгущенка

Сгущенка производства Филимоновского молочноконсервного комбината известна на всю страну, но масло, оказывается, тоже входит в список лучшей «молочки».

«Наше масло получило приз за лучший продовольственный товар. Оно побеждает по вкусовым оценкам не только на краевом уровне. Например, есть постоянные покупатели, которые приезжают к нам за маслом из Санкт-Петербурга, — рассказывает директор комбината Галина Клепец. — Во-первых, у нас в крае молочное сырье высокого качества. Это отмечают многие технологи. И руки у нас заботливые. Наши люди стараются, чтобы продукция была вкусной и полезной!»

Не лишняя господдержка

Отметим, в Красноярском крае действует эффективная система господдержки АПК из федерального и краевого бюджетов, которая постоянно дополняется новыми мерами. Так, например, со следующего года гранты на развитие овощеводства смогут получать владельцы личных хозяйств.

По словам губернатора Александра Усса, сегодня сельскохозяйственный сектор остается привлекательным для бизнеса. В этом году в АПК края на разных этапах идет реализация 34 инвестиционных проектов с объемом капиталовложений в сумме около 90 млрд рублей. Три из них уже завершены: СХП «Дары Малиновки» в Сухобузимском районе построило картофелехранилище и мелиоративную систему орошения; ЗАО «Авдинское» в Уярском районе ввело в эксплуатацию коровник.

В крае также развиваются два профильных учебных центра. Один — цифрового земледелия и современных агропромышленных технологий — создается на базе Уярского сельскохозяйственного техникума, другой — современных технологий в растениеводстве — на базе Шушенского сельскохозяйственного колледжа.

Ирина Егорова специально для Newslab