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«Мы не мусор, мы сырьё!»: как прошел экоконкурс «Зеленый контейнер» в Красноярске

«Мы не мусор, мы сырьё!»: как прошел экоконкурс «Зеленый контейнер» в Красноярске

Newslab.ru
09.12.2022
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Экоконтейнер с призывом ко всем, кто хочет сделать мир чище

Всего на конкурсе экоконтейнеров было представлено около 200 работ. Победителей выбрать было сложно: буквально за каждый экоконтейнер, сделанный с таким усердием детскими руками, хотелось вручить награду. Но всё же главными критериями оценки работ стали трудоемкость в изготовлении, функциональность и экологический посыл.

«Призыв „Мы не мусор, мы сырьё“ — то, для чего мы затевали этот конкурс. Всю жизнь я стараюсь всех научить любить природу. Работаем с детьми через игры, конкурсы, систему поощрений. „Зеленый контейнер“ — не просто произведения искусства, это еще и рабочий инструмент. Теперь туда будут класть бумагу, пластиковые бутылки или еще что-то. И каждый ребенок будет знать, что это сырье, — рассказала руководитель Красноярской экологической организацией „Зеленый кошелек“ Татьяна Спажакина. — У нас огромное количество проектов и программ, и они не могли бы осуществляться без поддержки грантовых программ, и таких крупных предприятий, как РУСАЛ, который оказал помощь и в этом конкурсе. С РУСАЛом мы сотрудничаем с 2004 года и сделали много интересных проектов. В конкурсе участвовало почти 600 человек. Детские сады оказались самые активные, поэтому их контейнеры представлены в большинстве».

Каких только экоконтейнеров не было на выставке! Тут, например, фермерское хозяйство в миниатюре
И плетеный...
...и даже из фольги
Стихотворная инструкция прилагается
Есть и советы в виде картинок
Домики для мусора (точнее вторсырья!)

Гран-при конкурса получила подготовительная группа детского сада № 303 г. Красноярска в лице воспитателя Светланы Шурской.

«Трудов было очень много. Придумали с детьми (им, к слову, всего по 6 лет), что наш контейнер будет в виде домика. И вот стали заселять в домик „жильцов“: заселили банки и бутылки и так далее, — рассказывает Светлана Шурская. — Мы с детьми дружно работали и фантазировали — что бы нам сказали эти бутылки и банки, если бы умели говорить: „Мы не мусор, а сырьё, мы требуем переработки“. Это главный смысл — сырье нужно не выбрасывать, а перерабатывать и использовать. Важно, чтобы эти отходы были не источником загрязнения, а стали источником для переработки вторичной продукции».

Экоконтейнер-победитель ждет «жильцов» — мусор для переработки.
Вход в жилье — сбоку на крыше. После выставки экоконтейнер уедет обратно в садик, и ребятишки будут собирать в него вторсырье.
Светлана Шурская: «Идею подала я, но активно помогали родители. Объявили сбор материалов: банки, бутылки, фольгированная упаковка от пакетиков чая — приносили всё что можно, и потом из этого творили!»

Гости красноярского Дворца труда и согласия, где проходило награждение участников конкурса, могли увидеть не только представленные на конкурс работы, но и необычные экспонаты выставки, посвященной теме ресурсосбережения. Здесь было сразу несколько экспозиций: «Экосумка», «Мастерская переделок», «Приключения Зелёного кошелька». Сумки-экошоперы пригодятся для похода в магазин, а на основе придуманных для выставки детских книжек уже выпускаются книги реальные. Всего в коллекции организации «Зеленый кошелек» около 900 эксклюзивных книг ручной работы.

Экокнижки, сделанные руками детей и их родителей
Директор департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа Елена Южакова листает книгу о «Приключениях зеленого кошелька»
Приключения эти не просто увлекательные, но и с экологическим посылом.
И нравятся такие рассказы детям самого разного возраста.
Экошопперы — полезный и модный аксессуар
Дизайн на любой вкус
Стильно, модно, экологично!
Да и просто красиво.

«Большое спасибо ребятишкам и взрослым, которые занимаются замечательным делом — делают наш мир лучше и экологичнее. Конечно же, нужно привыкать с самых ранних лет заботиться о сохранении окружающей среды и природы, — обратился к ребятам и педагогам депутат Заксобрания Красноярского края Виталий Дроздов. — И замечательный проект как раз о том, чтобы для детей это стало привычным с самого рождения, — рассказал — Взрослому человеку перестраивать свой образ жизни и привычки достаточно сложно, но это нужно делать. И, во-первых, я надеюсь, что с помощью таких мероприятий дети привыкнут к экологичному образу жизни и во взрослом возрасте им ничего уже не нужно будет объяснять. А во-вторых, дети научат своих родителей и близких взрослых экологичному образу жизни»,

Награждение победителей конкурса. В награждении приняли участие депутат Законодательного Собрания Красноярского края, председатель комитета по природным ресурсам и экологии Виталий Дроздов и директор департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа Елена Южакова.
«Фотографии экоконтейнеров опубликованы на сайте организации, и это практически готовые разработки, которые, возможно, кто-то из взрослых возьмется реализовывать в серийных масштабах на производстве», — рассказала руководитель Красноярской экологической организацией «Зелёный кошелёк» Татьяна Спажакина. Ее тоже наградили грамотой.
Маленький аналог победившего экоконтейнера ребята подарили депутату Заксобрания края Виталию Дроздову.
Творческие номера для участников конкурса
Творческие номера для участников конкурса
Творческие номера для участников конкурса
Творческие номера для участников конкурса

«У ребят конкурс вызвал большой интерес. Это значит, что в детских садах и в школах проводится экологическое воспитание. Участие в конкурсе — это возможность для детей, педагогов и родителей показать себя, свои работы, проявить творчество. И эти работы действительно вызывают восхищение! Главной целью является прежде всего экопросвещение, возможность для подрастающего поколения говорить о сегодняшних проблемах, — отметила Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа. — Новый год без конфет не бывает, а ведь фантики сделаны из композитных материалов. И сегодня, например, нет технологии, которую можно было бы применять в промышленном производстве, а идеи очень дорогие в исполнении. Хочется, чтобы в ближайшее время эту проблему решили. И, возможно, именно эти дети станут учеными и придумают новые технологии переработки».

Отметим, компания РУСАЛ принимает активное участие в реализации многих экологических программ, в том числе и по воспитанию у молодого поколения экологической грамотности. Повышение качества жизни в городах ответственности компании и экологическое волонтёрство — часть социальных инвестиций РУСАЛа, инициированных основателем компании Олегом Дерипаской еще 20 лет назад.

Интернет-газета Newslab

Дроздов Виталий Александрович
Дроздов Виталий Александрович
Депутат Законодательного собрания Красноярского края IV созыва

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