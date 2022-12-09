«Мы не мусор, мы сырьё!»: как прошел экоконкурс «Зеленый контейнер» в Красноярске

В Красноярске завершился экологический конкурс «Зеленый контейнер», организованный Красноярской региональной общественной молодежной экологической организацией «Зеленый кошелек» при поддержке компании РУСАЛ. Участие в конкурсе на создание самого яркого, оригинального и функционального экоконтейнера приняли 96 образовательных организаций из 11 городов и районов Красноярского края.

Всего на конкурсе экоконтейнеров было представлено около 200 работ. Победителей выбрать было сложно: буквально за каждый экоконтейнер, сделанный с таким усердием детскими руками, хотелось вручить награду. Но всё же главными критериями оценки работ стали трудоемкость в изготовлении, функциональность и экологический посыл.

«Призыв „Мы не мусор, мы сырьё“ — то, для чего мы затевали этот конкурс. Всю жизнь я стараюсь всех научить любить природу. Работаем с детьми через игры, конкурсы, систему поощрений. „Зеленый контейнер“ — не просто произведения искусства, это еще и рабочий инструмент. Теперь туда будут класть бумагу, пластиковые бутылки или еще что-то. И каждый ребенок будет знать, что это сырье, — рассказала руководитель Красноярской экологической организацией „Зеленый кошелек“ Татьяна Спажакина. — У нас огромное количество проектов и программ, и они не могли бы осуществляться без поддержки грантовых программ, и таких крупных предприятий, как РУСАЛ, который оказал помощь и в этом конкурсе. С РУСАЛом мы сотрудничаем с 2004 года и сделали много интересных проектов. В конкурсе участвовало почти 600 человек. Детские сады оказались самые активные, поэтому их контейнеры представлены в большинстве».

Гран-при конкурса получила подготовительная группа детского сада № 303 г. Красноярска в лице воспитателя Светланы Шурской.

«Трудов было очень много. Придумали с детьми (им, к слову, всего по 6 лет), что наш контейнер будет в виде домика. И вот стали заселять в домик „жильцов“: заселили банки и бутылки и так далее, — рассказывает Светлана Шурская. — Мы с детьми дружно работали и фантазировали — что бы нам сказали эти бутылки и банки, если бы умели говорить: „Мы не мусор, а сырьё, мы требуем переработки“. Это главный смысл — сырье нужно не выбрасывать, а перерабатывать и использовать. Важно, чтобы эти отходы были не источником загрязнения, а стали источником для переработки вторичной продукции».

Гости красноярского Дворца труда и согласия, где проходило награждение участников конкурса, могли увидеть не только представленные на конкурс работы, но и необычные экспонаты выставки, посвященной теме ресурсосбережения. Здесь было сразу несколько экспозиций: «Экосумка», «Мастерская переделок», «Приключения Зелёного кошелька». Сумки-экошоперы пригодятся для похода в магазин, а на основе придуманных для выставки детских книжек уже выпускаются книги реальные. Всего в коллекции организации «Зеленый кошелек» около 900 эксклюзивных книг ручной работы.

«Большое спасибо ребятишкам и взрослым, которые занимаются замечательным делом — делают наш мир лучше и экологичнее. Конечно же, нужно привыкать с самых ранних лет заботиться о сохранении окружающей среды и природы, — обратился к ребятам и педагогам депутат Заксобрания Красноярского края Виталий Дроздов. — И замечательный проект как раз о том, чтобы для детей это стало привычным с самого рождения, — рассказал — Взрослому человеку перестраивать свой образ жизни и привычки достаточно сложно, но это нужно делать. И, во-первых, я надеюсь, что с помощью таких мероприятий дети привыкнут к экологичному образу жизни и во взрослом возрасте им ничего уже не нужно будет объяснять. А во-вторых, дети научат своих родителей и близких взрослых экологичному образу жизни»,

«У ребят конкурс вызвал большой интерес. Это значит, что в детских садах и в школах проводится экологическое воспитание. Участие в конкурсе — это возможность для детей, педагогов и родителей показать себя, свои работы, проявить творчество. И эти работы действительно вызывают восхищение! Главной целью является прежде всего экопросвещение, возможность для подрастающего поколения говорить о сегодняшних проблемах, — отметила Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа. — Новый год без конфет не бывает, а ведь фантики сделаны из композитных материалов. И сегодня, например, нет технологии, которую можно было бы применять в промышленном производстве, а идеи очень дорогие в исполнении. Хочется, чтобы в ближайшее время эту проблему решили. И, возможно, именно эти дети станут учеными и придумают новые технологии переработки».

Отметим, компания РУСАЛ принимает активное участие в реализации многих экологических программ, в том числе и по воспитанию у молодого поколения экологической грамотности. Повышение качества жизни в городах ответственности компании и экологическое волонтёрство — часть социальных инвестиций РУСАЛа, инициированных основателем компании Олегом Дерипаской еще 20 лет назад.

Интернет-газета Newslab