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«Чемпионата мира не было, а дворец всё равно получили»: в Красноярске открыли отремонтированный Дом спорта им. Дворкина

«Чемпионата мира не было, а дворец всё равно получили»: в Красноярске открыли отремонтированный Дом спорта им. Дворкина

12.12.2022
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В день открытия Дома спорта им. Дворкина прошел матч между командами «Енисей» и «Уралочка».

На открытии и первой игре побывали знаковые фигуры для красноярского спорта. 

— На капитальный ремонт выделили почти 400 млн рублей. Сегодня первый день начала спортивного сезона и теперь мы видим, что проведена громадная работа: заменены система отопления и электричества, все инженерно-техническое оборудование, обновлена систем безопасности, закуплена новой мебели в раздевалки. Я думаю, что спортсмены по достоинству оценят те изменения, которые, министерство спорта и дирекция Дома спорта, организовали за это время, — рассказал заместитель председателя правительства края А. В. Подкорытов.

Слева направо: директор КГАУ «СШОР по волейболу „Енисей“ имени Э.А. Носкова» Роман Орешников, заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов, министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

У дворца обустроили территорию и отремонтировали фасад, на котором появилась подсветка и фигуры волейболистов.

Обновленный фасад Дома спорта им. Дворкина
Обновленный фасад Дома спорта им. Дворкина
Обновленный фасад Дома спорта им. Дворкина
Асфальтированная дорожка и парковка рядом с Домом спорта

Во внутреннее оформление комплекса добавили темное дерево, что привело все помещения к единому стилю, словно отсылая к мотивам сибирскости. Любопытное дизайнерское решение видим и в кафе: на потолке установили светильник в виде волейбольного мяча. К слову, в кафе можно найти сладкие и соленые снеки, взять чашечку капучино или эспрессо или попросить чай.

Барная стойка и лампы с теплым светом продолжают отсылать нас к сибирскому уюту
Общий вид кафетерия и тот самый светильник в форме мяча
Входная зона оборудована системой контроля доступа, камерами с распознаванием лиц.
Стойка администрации во входной зоне

Главные же изменения коснулись волейбольного зала. Здесь полностью поменяли пол, начиная от бетона и монтажа амортизационных пластинок, заканчивая укладкой волейбольного покрытия TERAFLEX. Интересно, что такое трехцветное покрытие единственное в крае.

— В сравнении с другими городами, где мы часто бываем, здесь теперь сразу виден высокий уровень. Для спортсменов, будь то хоккеисты, футболисты или волейболисты, качество покрытия — это определяющий момент и сейчас оно намного улучшилось. Свет, раздевалки и внутренние помещения теперь максимально соответствуют суперлиге, — считает главный тренер ВК «Енисей» Александр Перепёлкин.

Матч между командами «Енисей» и «Уралочка».
Матч между командами «Енисей» и «Уралочка».
Вид на VIP—зону и игровое табло

Обновленный Дом спорта успели оценить и волейболисты. Первой игрой на новой площадке стал матч Чемпионата России по женскому волейболу между командами «Енисей» и «Уралочка».

— Здесь я сыграла свою первую игру, и до сих пор этот зал остается самым родным и комфортным из всех. Хотя Ярыгина больше, здесь после реставрации стало гораздо лучше. Все обновилось, особенно радуют раздевалки и площадка — рассказала Софья Писаревская, игрок ВК «Енисей».

Раздевалка
Ключ с браслетом от шкафчика для ценных вещей
Тренерская раздевалка
Душевая комната в тренерской раздевалке
Душевая комната в тренерской раздевалке

Для того, чтобы потолок стал выше, во время ремонта зала пришлось опустить пол. Однако во время игры мяч все равно несколько раз попадал в потолок. Это отметила и Ксения Смирнова, игрок ВК «Уралочка».

— Я приезжала сюда, наверное, лет пять назад, когда играл за подмосковный клуб «Заречье-Одинцово», так что помню старый зал. Сейчас его прекрасно отремонтировали. Есть, конечно, небольшой минус — низкие потолки. В остальном всё очень красиво, аккуратно и стильно, — поделилась она.

Трибуны рассчитаны на 310 мест и они стоят вплотную к игровому полю. Главный тренер ВК «Енисей» Александр Перепёлкин отмечает, что сейчас такова тенденция мирового спорта — сажать болельщиков близко к площадке.

— Мы чувствуем их, они чувствуют нас. Происходит обмен сильной человеческой энергетикой. Особенно когда тебя поддерживают свои болельщики на домашних матчах. Это помогает и у игроков возрастает чувство радости. Так что такая близкая посадка супер, просто супер!, — уверен Александр Перепёлкин.

Болельщик ВК «Енисей»
Общий вид на трибуны для болельщиков
Общий вид на трибуны для болельщиков

Стоит отметить, что дворец оказался многопрофильным. Кроме краевой школы по волейболу, здесь находится администрация красноярского волейбольного клуба «Енисей», красноярский краевой физкультурно-лечебный диспансер и городская школа по боксу.

Также обновился и тренажерный зал
Он оснащен новым спортивным инвентарем
Он оснащен новым спортивным инвентарем

— Уникальность Дома спорта заключается прежде всего в его историческом прошлом, которое ассоциируется с волейболом в Красноярском крае. И, конечно же, здорово, что в рамках программы подготовки к большому международному событию чемпионата мира по волейболу удалось заняться его капитальным ремонтом. Мы получили обновлённый, можно даже сказать новый спортивный комплекс, который максимально соответствует международным критериям. В итоге чемпионат мира у нас не прошёл, а объект всё равно получили, — рассказал министра спорта Денис Петровский.

Интернет-газета Newslab

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