«Чемпионата мира не было, а дворец всё равно получили»: в Красноярске открыли отремонтированный Дом спорта им. Дворкина

Спортивный дворец им. Михаила Дворкина снова открылся. В 2020 году его определили «тренировочной ареной» для подготовки к проведению чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 в Красноярске. Из-за текущей политической ситуации чемпионат у нас так и не состоялся, а в улучшенном спортивном объекте планируют проводить мероприятия по программе «Спорт — норма жизни!» нацпроекта «Демография».

На открытии и первой игре побывали знаковые фигуры для красноярского спорта.

— На капитальный ремонт выделили почти 400 млн рублей. Сегодня первый день начала спортивного сезона и теперь мы видим, что проведена громадная работа: заменены система отопления и электричества, все инженерно-техническое оборудование, обновлена систем безопасности, закуплена новой мебели в раздевалки. Я думаю, что спортсмены по достоинству оценят те изменения, которые, министерство спорта и дирекция Дома спорта, организовали за это время, — рассказал заместитель председателя правительства края А. В. Подкорытов.

У дворца обустроили территорию и отремонтировали фасад, на котором появилась подсветка и фигуры волейболистов.

Во внутреннее оформление комплекса добавили темное дерево, что привело все помещения к единому стилю, словно отсылая к мотивам сибирскости. Любопытное дизайнерское решение видим и в кафе: на потолке установили светильник в виде волейбольного мяча. К слову, в кафе можно найти сладкие и соленые снеки, взять чашечку капучино или эспрессо или попросить чай.

Главные же изменения коснулись волейбольного зала. Здесь полностью поменяли пол, начиная от бетона и монтажа амортизационных пластинок, заканчивая укладкой волейбольного покрытия TERAFLEX. Интересно, что такое трехцветное покрытие единственное в крае.

— В сравнении с другими городами, где мы часто бываем, здесь теперь сразу виден высокий уровень. Для спортсменов, будь то хоккеисты, футболисты или волейболисты, качество покрытия — это определяющий момент и сейчас оно намного улучшилось. Свет, раздевалки и внутренние помещения теперь максимально соответствуют суперлиге, — считает главный тренер ВК «Енисей» Александр Перепёлкин.

Обновленный Дом спорта успели оценить и волейболисты. Первой игрой на новой площадке стал матч Чемпионата России по женскому волейболу между командами «Енисей» и «Уралочка».

— Здесь я сыграла свою первую игру, и до сих пор этот зал остается самым родным и комфортным из всех. Хотя Ярыгина больше, здесь после реставрации стало гораздо лучше. Все обновилось, особенно радуют раздевалки и площадка — рассказала Софья Писаревская, игрок ВК «Енисей».

Для того, чтобы потолок стал выше, во время ремонта зала пришлось опустить пол. Однако во время игры мяч все равно несколько раз попадал в потолок. Это отметила и Ксения Смирнова, игрок ВК «Уралочка».

— Я приезжала сюда, наверное, лет пять назад, когда играл за подмосковный клуб «Заречье-Одинцово», так что помню старый зал. Сейчас его прекрасно отремонтировали. Есть, конечно, небольшой минус — низкие потолки. В остальном всё очень красиво, аккуратно и стильно, — поделилась она.

Трибуны рассчитаны на 310 мест и они стоят вплотную к игровому полю. Главный тренер ВК «Енисей» Александр Перепёлкин отмечает, что сейчас такова тенденция мирового спорта — сажать болельщиков близко к площадке.

— Мы чувствуем их, они чувствуют нас. Происходит обмен сильной человеческой энергетикой. Особенно когда тебя поддерживают свои болельщики на домашних матчах. Это помогает и у игроков возрастает чувство радости. Так что такая близкая посадка супер, просто супер!, — уверен Александр Перепёлкин.

Стоит отметить, что дворец оказался многопрофильным. Кроме краевой школы по волейболу, здесь находится администрация красноярского волейбольного клуба «Енисей», красноярский краевой физкультурно-лечебный диспансер и городская школа по боксу.

— Уникальность Дома спорта заключается прежде всего в его историческом прошлом, которое ассоциируется с волейболом в Красноярском крае. И, конечно же, здорово, что в рамках программы подготовки к большому международному событию чемпионата мира по волейболу удалось заняться его капитальным ремонтом. Мы получили обновлённый, можно даже сказать новый спортивный комплекс, который максимально соответствует международным критериям. В итоге чемпионат мира у нас не прошёл, а объект всё равно получили, — рассказал министра спорта Денис Петровский.

Интернет-газета Newslab