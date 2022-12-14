В Красноярске завершилась Неделя моды «Сибирские бренды». На мероприятии ArtFashionShow прошли показы финалистов конкурса «Сибирские бренды», а также хедлайнеров — действующих красноярских дизайнеров Анны Поляковой, Анны Дунаевской и Наталии Байковой. Организатором Fashion week Siberian brands выступил Сибирский институт развития креативных индустрий. О самых ярких и красивых нарядах с подиума, креативной молодежи, победителях и тех, кто поедет в Париж — в фоторепортаже Newslab.

Дизайнер Анна Полякова несколько лет назад побеждала на конкурсе «Сибирские бренды», а минувшим летом уже представляла свою коллекцию на Московской неделе моды. Девушка закончила архитектурный институт Сибирского федерального университета и два года назад основала свой бренд ANNPOLYAKOVA.

«Творчество и мода — это моя жизнь. Я выражаю посредством моды и дизайна свои мысли. Моя коллекция для всех возрастов, для тех, кто чувствует и понимает эту коллекцию, для кого мода — выражение своих мыслей, самоактуализация, — поясняет Анна. — Черный, серый, бежевый считаю самыми лучшими цветами, это основа бренда. Мне кажется, черный — самый позитивный цвет, именно этим цветом я наполнила большую часть своей коллекции. Бренд узнаваем своей конструктивной частью. Это пройма, приталивание, шов спинки, вытачки, рукав, вытачки на бочках, двубортные жакеты, воротничок. Такие вещи создаются нашим конструкторским цехом при помощи сложного авторского моделирования. Мой бренд про выражение через все слои понимания дизайна — от конструкции до декора, цвета и прочих средств художественной выразительности».

18-летний дизайнер Даниил Поспелов назвал свою коллекцию одежды «Свита». Вдохновением послужил роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Всю коллекцию Даниил, по его словам, отшил сам. На мужской пиджак у него уходит 1,5 дня. Научился шить два года назад в красноярском колледже, здесь же пробудилась страсть к созданию одежды как мужской, так и женской.

«Магазин не может предоставить мне того, что я хочу носить, приходится шить. Я люблю пиджаки, широкие плечи, оверсайз. Это мой стиль одежды, я сам так одеваюсь в жизни. Мужская одежда в магазинах представлена очень скудно, и нет того, чего хочется реально креативным и интересным людям. И легче самому себе всё это отшить. Когда знаешь технологию, всё намного легче дается. Мне нравится мужской дизайн, который стоило бы развивать в России. Мужская мода находится в жестких рамках, но мужчины могут красиво одеваться и выглядеть модными, а не просто иметь костюм тройку на всю жизнь».

Стилист, байер Лилия Рах когда-то была учителем физики, говорит, что с детства любила красиво одеваться: «То, что я стала заниматься модой, было предопределено. Люди возвращаются к этнике, истокам, истории. И сейчас это очень модное направление для всех дизайнеров, в том числе и на мировом рынке. Я бы не сказала, что дизайнеры в Красноярске отличаются от Москвы и Питера. Девочки молодцы, старт уже сделан, а дальше всё зависит от них. Я рада тому, что дизайнеры в Красноярске имеют поддержку со стороны местной власти. Хорошего старта!»

Помимо известного байера, основателя крупнейшего мультибрендового бутика Sauvage Group Лилии Рах Сибирский институт развития креативных индустрий пригласил в Красноярск также экс-главного редактора журналов Glamour и Vogue, сооснователя бренда Divno Марию Федорову, президента международной ассоциации байеров, генерального директора «Fashion Hub Russia» Георгия Ростовщикова, создателя шоурума в Париже «New Couture» Надежду Кожевникову, а также команду института развития индустрии моды Beinopen.

Работы дизайнеров оценивали не только приезжие эксперты, но и гости мероприятия.

«Чувствуется разный уровень между конкурсантами и нашими дизайнерами, — поделилась впечатлениями фотограф Татьяна Вишневская. — Смотришь и понимаешь, что идея интересная, но исполнение подводит. У них пока слишком много творчества, есть идеи, и это, конечно, здорово. У девочек, которые уже состоялись как дизайнеры, видно, что просчитана целевая аудитория. Они знают, что они шьют и для кого, а творчество совмещено с маркетингом».

По итогам финальных показов эксперты выбрали победителей конкурса. Среди главных призов — обучение в международном университете SWISSAM, которое получила Дарья Киприянова за коллекцию «В центре себя», и обучение в Fashion Factory, которое выиграл Сергей Орешников за коллекцию «Охота на волков». Имя участника международного конкурса молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла» будет названо позже: до конца 2022 год организаторы определят его по фотографиям, сделанным на показе в Красноярске. Наряду с главными наградами также были вручены фотосессия от Ксюши Арбузовой, публикация в журнале «Собака.ru», упаковка бренда и другие специальные призы.

Президент международной ассоциации байеров, генеральный директор «Fashion Hub Russia» Георгий Ростовщиков пригласил Анну Дунаевскую и Сергея Орешникова представить свои коллекции в профессиональном шоуруме в Москве, а создатель шоурума в Париже «New Couture» Надежда Кожевникова выбрала Анну Полякову.

«Мы ставили перед собой цель организовать не просто красивое и стильное событие в городе, а, в первую очередь, необходимое и полезное для развития индустрии моды в нем. Образовательная программа стала крепким фундаментом нашего мероприятия, которое завершилось яркими разноплановыми показами. Причем показы не только самых узнаваемых дизайнеров Красноярского края, но и начинающих ребят, для которых очень важна поддержка на старте. В целом неделя моды — это результат той системной работы, которую мы проводили с индустрией в этом году. Мы понимаем, что многому еще нужно учиться, но важно также показывать и то, чем уже сегодня можем гордиться», — подвел итоги директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников.

Напомним, моду планируют развивать в регионе комплексно. Это направление входит в список креативных индустрий, организатором Fashion week Siberian brands выступает Сибирский институт развития креативных индустрий.

Интернет-газета Newslab