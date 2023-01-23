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«Сбей лёд с ресниц и побежали!»: как красноярцы в морозные выходные выживали

«Сбей лёд с ресниц и побежали!»: как красноярцы в морозные выходные выживали

Newslab.ru
23.01.2023
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Холодать в Красноярске начало еще с вечера пятницы, 19 января. Синоптики спрогнозировали в ночь на 21 января −35, −37 °C, днем — от −31 до −33 °C. Но было значительно холоднее. Многие выкладывали фотографии заснеженных улиц и морозного тумана.

Фото: vk.com/pavel_pbs
Фото: vk.com/pavel_pbs
Фото: vk.com/pavel_pbs
Фото: vk.com/pavel_pbs

За городом температура опустилась еще ниже — до −40 °C.

Вот, сколько показывает термометр на даче
Фото: vk.com/smurzin77
В городе было чуть теплее
Фото: Юлия Комиссаренко

Но не всех испугал мороз, многие отправились на прогулку. Еще бы — такие жесткие морозы в городе встретишь нечасто, так что надо успеть запечатлеть момент!

-38 — красота!
Фото: vk.com/vikuntik
Главное — одеться потеплее
Фото: vk.com/vikuntik
Чудесное время для одинокой прогулки
Фото: vk.com/vikuntik

Заместитель губернатора Сергей Пономаренко тоже решил прогуляться. Судя по его фото и видеоотчету из леса, заледенела только борода.

Губернатор Красноярского края Александр Усс тоже обратил внимание на красоту сибирской природы в мороз, опубликовав фото Енисея.

Источник: @av_uss
Источник: @av_uss
Источник: @av_uss

Жители города хоть и не массово, но все-таки выходили на природу в поисках красивых видов и фотографий.

Фото: Мария Хлыстунова
Фото: Мария Хлыстунова

А кто-то не посчитал морозы поводом не ходить на пробежку. В числе спортсменов-экстремалов и замгубернатора Юлия Верхушина.

Юлия Верхушина не боится мороза
Фото: @verhushina
Красноярцы прислали ей в комментарии вот такой ответ
Фото: Дима Зяблицкий

Многим красноярцам можно поучиться у норильчан — они в таким морозах живут уже больше двух недель. И уже научись развлекаться.

Хочешь фонтаны из кипятка делай
Фото: Марина Долотказина
А хочешь — штаны морозь
Фото: Марина Долотказина

Непросто приходится и братьям нашим меньшим. К их выгулу тоже нужно подойти с умом, чтобы лапы не отморозили.

А вот красноярские утки морозов не боятся — и в холода вышли на прогулку в Академгородке. Жители заметили пернатых на остановке общественного транспорта и выложили фото с ними в соцсети.

Фото: vk.com/kras_akadem
Фото: vk.com/kras_akadem

Морозы, однако, привели к авариям и неудобствам. Так, в пятницу 19 января появились сообщения о закрытии катков и отмене всех увеселительных мероприятий на улице. А в субботу дорожникам пришлось снять с рейса 50 машин, так как гидравлика не может работать в таких условиях.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf
Фото: vk.com/krasnoyarskrf
Фото: vk.com/krasnoyarskrf
Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Вот кого действительно жалко, так это курьеров. Службы доставки еды и продуктов работу в морозы продолжают работать, так что бедные курьеры вынуждены пешком или на велосипедах привозить заказы клиентом. Надеемся, герою видео ниже хотя бы дали достойные чаевые.

В сибирских морозах есть еще одна прелесть — держатся они, как правило, недолго. Уже на этой неделе синоптики пообещали потепление, а к выходным и вовсе — мокрый снег. А вы как пережили прошедшие холода? Делитесь в комментариях!

Ваш незамерзающий Newslab

Пономаренко Сергей Александрович
Пономаренко Сергей Александрович
Первый заместитель губернатора Красноярского края, руководитель администрации губернатора
Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
Губернатор Красноярского края
Верхушина Юлия Вячеславовна
Верхушина Юлия Вячеславовна
Заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края

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