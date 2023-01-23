«Сбей лёд с ресниц и побежали!»: как красноярцы в морозные выходные выживали

На Красноярск в прошедшие выходные обрушились редкой силы морозы. В городе доходило до −40 °С, а за городом ударило и вовсе под −50 °С. Но настоящих сибиряков погодой не испугаешь — и своими подвигами они с гордостью делятся в соцсетях.

Холодать в Красноярске начало еще с вечера пятницы, 19 января. Синоптики спрогнозировали в ночь на 21 января −35, −37 °C, днем — от −31 до −33 °C. Но было значительно холоднее. Многие выкладывали фотографии заснеженных улиц и морозного тумана.

За городом температура опустилась еще ниже — до −40 °C.

Но не всех испугал мороз, многие отправились на прогулку. Еще бы — такие жесткие морозы в городе встретишь нечасто, так что надо успеть запечатлеть момент!

Заместитель губернатора Сергей Пономаренко тоже решил прогуляться. Судя по его фото и видеоотчету из леса, заледенела только борода.

Губернатор Красноярского края Александр Усс тоже обратил внимание на красоту сибирской природы в мороз, опубликовав фото Енисея.

Жители города хоть и не массово, но все-таки выходили на природу в поисках красивых видов и фотографий.

А кто-то не посчитал морозы поводом не ходить на пробежку. В числе спортсменов-экстремалов и замгубернатора Юлия Верхушина.

Многим красноярцам можно поучиться у норильчан — они в таким морозах живут уже больше двух недель. И уже научись развлекаться.

Непросто приходится и братьям нашим меньшим. К их выгулу тоже нужно подойти с умом, чтобы лапы не отморозили.

А вот красноярские утки морозов не боятся — и в холода вышли на прогулку в Академгородке. Жители заметили пернатых на остановке общественного транспорта и выложили фото с ними в соцсети.

Морозы, однако, привели к авариям и неудобствам. Так, в пятницу 19 января появились сообщения о закрытии катков и отмене всех увеселительных мероприятий на улице. А в субботу дорожникам пришлось снять с рейса 50 машин, так как гидравлика не может работать в таких условиях.

Вот кого действительно жалко, так это курьеров. Службы доставки еды и продуктов работу в морозы продолжают работать, так что бедные курьеры вынуждены пешком или на велосипедах привозить заказы клиентом. Надеемся, герою видео ниже хотя бы дали достойные чаевые.

В сибирских морозах есть еще одна прелесть — держатся они, как правило, недолго. Уже на этой неделе синоптики пообещали потепление, а к выходным и вовсе — мокрый снег. А вы как пережили прошедшие холода? Делитесь в комментариях!

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