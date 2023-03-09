«Кайфовые, целовательные, самые лучшие»: как красноярок с 8 Марта поздравляли

В России отпраздновали 8 Марта. Традиционно в этот день и накануне поздравляли всех женщин — любимых, мам, бабушек, дочерей, подруг... Многие делились эмоциями и подарками на своих личных страницах в интернете. Newslab заглянул в соцсети красноярок и узнал, какие поздравления им достались.

Конечно, самый традиционный подарок на 8 Марта — это цветы. Тюльпаны и мимозы просто заполонили интернет. Красноярки в подарок получали от огромных букетов до скромных композиций. Но главное в этом деле — конечно, внимание.

Активно в соцсетях поздравляли милых дам и мужчины. Кто-то публиковал цветы, поздравительные открытки, а некоторые подошли к празднику творчески. Например, телеведущий Владислав Власов женщин поздравил своим фото с моржевания.

«Милые женщины, от всей души поздравляю с 8 Марта! Желаю доброго здоровья и благополучия Вам и Вашим близким, побольше радости и вдохновения в жизни! И, конечно же, весеннего настроения!», — написал он.

Главный редактор газеты «Городские новости» Дмитрий Усков выложил праздничную восьмерку из... воблы. «С весной вас, девачке», — подписал он праздничное фото.

Бывший мэр Сергей Ерёмин сыграл на пианино хит Селин Дион «My Heart Will Go On». Игра на пианино сопровождалась показом на экране телевизора фотографий с цветами и поздравлением. На одном из кадров есть и сам экс-мэр с большим букетом красных тюльпанов.

Поздравил женщин и губернатор Александр Усс:

«В эти праздничные дни вы получили уже много поздравлений: от знакомых и друзей, от коллег и, конечно, от своих родных и близких. Я хочу к ним присоединиться. И пожелать вам весеннего, светлого настроения. Пусть заботы обходят вас стороной. Будьте счастливы. И дарите людям свои очаровательные, удивительные улыбки. С праздником!», — сказал губернатор.

Но, кажется как никогда много в этот день было много спонтанных подарков и вручений цветов на улице. Вот, красноярок поздравило сообщество автомобилистов. Мужчины даже сделали «восьмерку» из фонариков.

Подключились к массовым поздравлениям и администрации, ведомства и молодежные организации. На здании филармонии загорелась праздничная подсветка с поздравительными словами.

А городские часы исполнили хит «Королева красоты» Муслима Магомаева.

Женщин поздравляли везде, а на центральных улицах и в общественном транспорте устраивали концерты.

Красноярские мужчины поздравляли красноярок, как могли.

«Самые кайфовые, самые целовательные, ради них мы все делаем», — такие слова звучали в этот день.

А что же делали сами красноярки 8 Марта? Многие предпочли провести день активно, тем более погода была не весенней, но располагающей к прогулкам. Около 250 красноярок пришли поучаствовать сегодня в старте по скандинавской (северной) ходьбе «Женский день» на Центральной набережной.

В общем, поздравляли женщин в этот день все — и даже четвероногие.

А как вы поздравили женщин с 8 Марта? Расскажите в комментариях!

Интернет-газета Newslab