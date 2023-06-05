«Здесь будет настоящий сад!»: красноярские студенты и экологи высадили деревья возле СФУ

В начале июня на территории Сибирского федерального университета в рамках реализации проекта «Зеленый кампус» прошла экологическая акция по обновлению березовой рощи, которая является одним из наиболее популярных мест отдыха студентов СФУ, красноярцев и гостей города. Newslab делится лучшими кадрами с этого нужного мероприятия.

В рамках экоакции «Зеленый кампус» студенты и преподаватели Сибирского федерального университета вместе с представителями Инвестиционной группы «РВМ Капитал», «Красноярской рециклинговой компании» и мэрии высадили 195 саженцев хвойных деревьев, кустарников и плодовых деревьев на площади около 2 га. Ректор СФУ Максим Румянцев подчеркнул, что в дальнейшем вуз также намерен осуществлять изменения в инфраструктуре с использованием зеленых технологий. Таким образом, удастся решить сразу две задачи — создать прогулочную зону, укрепить уже существующие посадки и стимулировать естественный рост новых деревьев.

«Мы второй год подряд проводим экологическую акцию, связанную с озеленением кампуса университета. Это, во-первых, мероприятие объединяющее — оно важно для нас с точки зрения сближения нашего коллектива, а, во-вторых, всё это гармонично интегрировано в программу развития университета. Сегодня экологический вопрос является для нас одним из самых приоритетных, мы при участии общественных организаций и бизнеса инициировали проект научно-образовательного центра мирового уровня. Его тематика носит эколого-ориентированный климатический характер. В университете сформировалась серьезная школа по окружающей среде и экологическим наукам», — сообщил Максим Румянцев.

Инвестиционная группа «РВМ Капитал» традиционно уделяет особое внимание вопросам экологии, реализуя мероприятия по поддержке экологических акций и волонтерских экоинициатив. Сотрудничество с Сибирским федеральным университетом стало еще одним этапом этой программы.

«Стратегия любой компании всегда совпадает с ценностями ее акционеров, с той корпоративной культурой, которую она исповедует. Наша корпоративная культура насквозь пропитана пониманием того, что землю мы получили от предков, но заняли ее — у детей. Мы стараемся сократить этот долг перед будущими поколениями, поэтому с удовольствием организовываем и поддерживаем экологические мероприятия. Для нас важно, чтобы саженцы, которые мы посадим сегодня, проросли не только в прямом, но и в символическом смысле, стали частью культурного контекста, частью понимания каждым человеком того, что такое экологическое поведение, экологическое воспитание», — отметил гендиректор инвестиционной группы «РВМ Капитал» Феликс Блинов.

В настоящее время в СФУ реализуется концепция «Зеленого кампуса», которая предполагает объединение значительной части рекреационных территории университета в единый комплекс за счет создания удобных пешеходных путей и веломаршрутов с дальнейшим включением его в систему экологического каркаса города Красноярска. Обновление березовой рощи — один из этапов реализации этой концепции.

«На сегодняшний день те районы, которые нам предложили для посадки, мы разделили на два этапа. Первый этап — это обновление березовой рощи; сейчас здесь очень много полновозрастных старых деревьев. Жизнь этих деревьев заканчивается, и если представить, что в скором времени все они отомрут и упадут — здесь просто-напросто будет пустое место. Поэтому мы высаживаем им на смену частичные лесные культуры, в перспективе это позволит нам сформировать здесь коренной лес. Второй этап — это посадки плодово-ягодных культур на южных склонах, которые отходят от общежитий. За счет этого мы сможем создать неподалеку от университета самый настоящий сад, все эти яблоки и ягоды можно будет кушать. Всё это как нельзя кстати вписывается в общую концепцию по созданию „Зеленого кампуса“ СФУ», — заявила директор ботанического сада СФУ Елена Селенина.

В ближайшем будущем ректорат и представители преподавательского состава СФУ намерены использовать свои экологические ресурсы для организации образовательного процесса. При поддержке Инвестгруппы «РВМ Капитал» и «Красноярской рециклинговой компании» специалисты превратят плодово-ягодный сад на территории кампуса в «учебный класс» под открытым небом, где студенты смогут заниматься садоводством и ботаникой. Данную инициативу положительно оценили и поддержали в администрации города.

«В Красноярске регулярно проходят высадки деревьев, но сегодняшняя акция — часть глобальной задачи. И здесь нам нужно особое экспертное мнение, научный подход. И где такое можно получить, как не в вузе? Надеюсь, что работа над „Зеленым кампусом“ Сибирского федерального университета станет примером для других подобных проектов», — отметил мэр Красноярска Владислав Логинов.

Интернет-газета Newslab