«Семь красавцев в ряд!»: фоторепортаж с празднования Дня речника в Красноярске

В Красноярске отметили День работников морского и речного флота. Для многих горожан это долгожданное событие, ведь именно в этот день на водной глади могучего Енисея можно увидеть парад судов. Newslab побывал на празднике в этом году и покажет самые лучшие кадры.

К полудню на левобережной набережной Красноярска становится тесно. Работники Енисейского речного пароходства вместе с семьями и друзьями приходят на свой профессиональный праздник — День морского и речного флота. Празднуют этот день по всей стране с 1981 года.

Самым красивым событием праздника, конечно, стал парад судов. В День речника в акватории Енисея выстраиваются суда, украшенные флагами расцвечивания. Всего в параде участвовало 7 единиц флота, в том числе две новые баржи морского класса, построенные в 2022 году, и теплоходы, названные в честь заслуженных речников Енисейского пароходства.

Во время парада грузовые суда Енисейского речного пароходства стоят вместе с пассажирскими. Так, зрители могли полюбоваться теплоходом «Волна».

Парад судов с воды — захватывающее зрелище.

Рядом с нарядными теплоходами стоят и настоящие трудяги — те, что доставляют грузы по Енисею и притокам на север, обеспечивая топливом и продовольствием отдаленные территории.

Сейчас у речников разгар сезона навигации. В притоках — на Нижней и Подкаменной Тунгуске — завоз уже завершился. Впереди — доставка по маршруту «Красноярск — Лесосибирск — Дудинка».

«Навигацию 2023 года мы начали позже, так как в притоках долго стоял лед. В прошлом году было маловодье, которое можно назвать рекордным. В этом году мы начали северный завоз с нормальным уровнем воды, будем надеяться, что такая ситуация продержится до конца. На сегодняшний момент навигация на притоке уже завершена — доставлены грузы на Подкаменную Тунгуску, на Нижнюю Тунгуску, вышел флот с Большой Хеты. И сегодня флот встает на магистральный маршрут до Дудинки. Традиционно идет доставка нефтепродуктов и жизненно важных продуктов по притокам. До Дудинки также идет доставка грузов для промышленных нужд „Норникеля“», — отметила генеральный директор «Норникель-ЕРП» Ольга Ксанф.

Ольга Ксанф также сообщила, что в этом году существенно вырос объем грузов для проходящей в Норильске реновации. А всего в навигацию-2023 планируют доставить порядка 3,5 миллионов тонн груза.

Впереди у красноярских речников напряженное время завоза грузов на Север. Многие из экипажей ушли в рейс сразу после праздника. Именно от четкой работы флота зависит обеспеченность жителей отдаленных территорий.

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной