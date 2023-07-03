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«Семь красавцев в ряд!»: фоторепортаж с празднования Дня речника в Красноярске

«Семь красавцев в ряд!»: фоторепортаж с празднования Дня речника в Красноярске

03.07.2023
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В честь праздника семь судов выстроились в ряд вдоль набережной

К полудню на левобережной набережной Красноярска становится тесно. Работники Енисейского речного пароходства вместе с семьями и друзьями приходят на свой профессиональный праздник — День морского и речного флота. Празднуют этот день по всей стране с 1981 года.

Традиционным местом празднования стала левобережная набережная
Посмотреть на выстроенные корабли приходят жители города
Кого-то в этот праздник ждут долгожданные встречи
А кого-то — настоящие сюрпризы
Ну и какое торжество без духового оркестра!

Самым красивым событием праздника, конечно, стал парад судов. В День речника в акватории Енисея выстраиваются суда, украшенные флагами расцвечивания. Всего в параде участвовало 7 единиц флота, в том числе две новые баржи морского класса, построенные в 2022 году, и теплоходы, названные в честь заслуженных речников Енисейского пароходства.

Корабли выстраиваются в акватории Енисея
Экипаж теплохода «Капитан Марусев» приветствует руководство. Кстати, судно названо в честь одного из самых известных речников Енисея
Исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов поздравляет речников
На приветствие экипаж отвечает троекратным «Ура!»
Парад судов на Енисее

Во время парада грузовые суда Енисейского речного пароходства стоят вместе с пассажирскими. Так, зрители могли полюбоваться теплоходом «Волна».

Теплоход «Волна» осуществляет пассажирские перевозки
Экипаж теплохода
Пассажирский теплоход «Александр Матросов»

Парад судов с воды — захватывающее зрелище.

Рядом с нарядными теплоходами стоят и настоящие трудяги — те, что доставляют грузы по Енисею и притокам на север, обеспечивая топливом и продовольствием отдаленные территории.

Сейчас у речников разгар сезона навигации. В притоках — на Нижней и Подкаменной Тунгуске — завоз уже завершился. Впереди — доставка по маршруту «Красноярск — Лесосибирск — Дудинка».

Танкер Степан Фомин
Часть судов уже с грузом
Грузы предстоит доставить по магистральному маршруту

«Навигацию 2023 года мы начали позже, так как в притоках долго стоял лед. В прошлом году было маловодье, которое можно назвать рекордным. В этом году мы начали северный завоз с нормальным уровнем воды, будем надеяться, что такая ситуация продержится до конца. На сегодняшний момент навигация на притоке уже завершена — доставлены грузы на Подкаменную Тунгуску, на Нижнюю Тунгуску, вышел флот с Большой Хеты. И сегодня флот встает на магистральный маршрут до Дудинки. Традиционно идет доставка нефтепродуктов и жизненно важных продуктов по притокам. До Дудинки также идет доставка грузов для промышленных нужд „Норникеля“», — отметила генеральный директор «Норникель-ЕРП» Ольга Ксанф.

Ольга Ксанф

Ольга Ксанф также сообщила, что в этом году существенно вырос объем грузов для проходящей в Норильске реновации. А всего в навигацию-2023 планируют доставить порядка 3,5 миллионов тонн груза.

Буксировщик «Сергей Качалов»
Судно поведет баржи на Диксон

Впереди у красноярских речников напряженное время завоза грузов на Север. Многие из экипажей ушли в рейс сразу после праздника. Именно от четкой работы флота зависит обеспеченность жителей отдаленных территорий.

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной

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