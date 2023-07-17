«Больше, чем профессия»: как в Красноярске отметили День металлурга

В выходные Красноярск отметил важный для горда праздник — День металлурга. Для жителей региона это важный день, в крае сконцентрирован ряд крупных металлургических производств, которые дают рабочие места десяткам тысяч людей. На острове Татышеве компания РУСАЛ традиционно устроила для горожан большой праздник. В этом году он был с фокусом на спорт. Newslab побывал на Дне металлурга и покажет самые классные кадры.

Празднование Дня металлурга в Красноярске проходило на острове Татышеве. Открыл праздник олимпийский чемпион и борец греко-римского стиля Алексей Мишин.

Со сцены он пообщался с гостями праздника: все желающие могли задавать ему вопросы при помощи специального бота. так, именитый спортсмен рассказал, как пришел в спорт, что его мотивировало на победы, а также сколько раз в неделю он тренируется. После этого Алексей Мишин провел автограф-сессию и сделал памятные фото со всеми желающими.

«В Красноярске до этого я был всего один раз, на чемпионате России в 2011 году, который я шикарно выиграл. Но после этого к сожалению, мне все никак не удавалось побывать в Красноярске. И вот благодаря РУСАЛу, который организовал такой классный праздник, я вновь на земле красноярской. Я рад, мне нравится — город преображается, много всего строится. В День металлурга я пожелаю всем побольше работы, чтобы наша страна процветала. Без поддержки крупных компаний спорту пришлось бы непросто — строятся спортивные объекты, школы, площадки, в Красноярске в том числе и благодаря РУСАЛу. Мы с их помощью вытащим детей с улицы и приведем в спортивные залы. И возможно там, среди них и появится та звездочка, которая будет выигрывать чемпионаты мира, олимпийские игры, как я в свое время», — поделился Алексей Мишин.

Гостей праздника ждала насыщенная музыкальная программа. Красноярский кавер-бэнд «Простые вещи» исполнил популярные хиты, которым невозможно было не подпевать. «Тополиный пух», «Солнышко в руках» и другие известные композиции так и звали пуститься танцевать.

На празднике было не только что послушать, но и что посмотреть. На сцене свои умения показывали танцовщики, паркурщики и даже гимнастки. Зрелище завораживающее.

На празднике было место и рекордам: для всех пришедших организовали масштабный флешмоб, во время которого было необходимо организовать несколько гигантских кругов на площадке. Рекорд Дня металлурга прошлых лет удалось побить!

Ну а красноярцы тем временем делились впечатлениями от праздника.

«Было очень круто! Просто пушка! Я горжусь, что я родился семье металлургов! Дорогие металлурги, разрешите поздравить вас всех нас С Днём металлурга! Я желаю вам здоровья, счастья, благополучия, успехов, удачи, любви» — написал в соцсетях красноярец Рамзан Астамиров.

«Красноярск отпраздновал День металлурга большим, классным концертом. Гимнасты, трюкачи, зажигательные диджей-сеты и яркие, танцевательные хиты от команды „Простые вещи“. Когда накануне узнала, что главным гостем программы будет группа Reflex, сказала — однозначно мне туда надо! В юности я очень любила их песни и многие помню наизусть. Было здорово снова их услышать и подпеть. Рада, что жителям города устраивают такие классные мероприятия и дают возможность встретиться с любимыми артистами», — поделилась впечатлениями жительница Красноярска Татьяна Казанцева.

«Металлургия — это особенная отрасль для края и для Красноярска. У нас в городе живут династии металлургов, работают компании, которые так или иначе связаны с этой отраслью. Красноярск уже по праву можно назвать столицей алюминиевых мостов. Красноярск — важный город в географии присутствия РУСАЛа. Поэтому компания традиционно в День металлурга дарит всем горожанам яркий праздник», — рассказала Елена Южакова, депутат красноярского горсовета, заместитель генерального директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа.

РУСАЛ в Красноярске и крае уже давно намного больше, чем просто компания. Сегодня туда идут работать не только ради хорошего заработка, но еще и для того, чтобы быть причастным к большому делу большой страны. Немаловажную роль играет и социальная ответственность компании: при участии РУСАЛа в Красноярске и в малых городах строятся больницы, школы, сады, осуществляется благоустройство — так, сегодня полным ходом и дет реконструкция Центрального парка, а ранее преобразились такие места отдыха, как сквер Сурикова, улица Горького. Силами компании проводятся многие события, реализуются волонтерские инициативы. Горожане видят это и понимают, что без бизнеса этого бы не произошло.

«Металлург в России — больше, чем просто профессия. Металлурги — это опора страны. Это не только сложный и почетный труд, но еще и сильный характер, твердость духа, несгибаемая воля, ответственность за себя и за тех, кто рядом, упорство в достижении цели, внутренняя сила, на которую можно положиться. Быть металлургом — значит, быть борцом и не бояться вызовов. Хочу поблагодарить вас за профессионализм, самоотверженный труд и верность своему делу», — передал гостям праздника свои поздравления основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

Конечно, главным событием вечером стало выступление популярной группы Reflex и ее солистки Ирины Нельсон. Певица исполнила известные почти каждому песни и создала вокруг себя крутую и зажигательную атмосферу.

«Спасибо, Вселенная, за вчерашний день! За то, что ты даёшь нам такие впечатления, такую яркую жизнь! Красноярск, благодарим тебя за вселенский, горячий приём», — написала Ирина Нельсон в соцсетях.

День металлурга завершился, оставив после себя только положительную энергию. Для многих красноярцев это праздник для всей семьи и повод сказать слова благодарности металлургам.

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной