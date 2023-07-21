«Без сажи и пыли»: на Красноярском алюминиевом заводе устанавливают новый мощный электрофильтр

На Красноярском алюминиевом заводе продолжается экологическая модернизация. Одним из важнейших направлений является повышении экологичности производства. Именно для этого современными электрофильтрами оснащают дымовые трубы, которые остались только в анодном производстве — газоочистные установки электролизного производства выпускают только пар. Newslab побывал на площадке строительства самого мощного электрофильтра анодного производства и расскажет, когда ждать первых результатов.

Откуда берется грязь?

Электрофильтры используются на анодном производстве. Анодная масса — это сырье, необходимое для создания алюминия и работы электролизеров. Делают анодную массу, в свою очередь, из нефтяного или каменно-угольного кокса: его нагревают в прокалочных комплексах. В результате образуется сажа и пыль. Чтобы минимизировать выбросы и было принято решение об установке электрофильтров. Первый запустили в 2017 году.

А сегодня на КрАЗе строят самый большой, последний, фильтр. Теперь очистка будет на всех четырех печах прокалки. Это позволит повысить степень очистки пыле-газовоздушной смеси с 75-78 % по первоначальному проекту до 99,7 % после модернизации.

Как работает фильтр?

«На сегодня готовность электрофильтра составляет порядка 70 %. Ориентировочной время запуска — осень 2023 года. Четыре электрофильтра всего установлено. В этом году мы завершим модернизацию и закончим с выбросами анодного производства в атмосферу. Мы будем и сами рады, и рабочие уже ощущают эффект. Еще несколько лет назад невозможно было снять маски даже на улице, а сейчас уже мы здесь можем находиться без них», — рассказал Вячеслав Серенков, директор анодного производства КрАЗа.

В электрофильтре очистка газов производится при помощи электродов. Они создают электромагнитное поле, которое заряжает частицы прокаленного нефтяного кокса. После этого заряженные частицы улавливаются другими электродами. Собранная пыль уходит в бункер, а оттуда опять в печь прокаливания.

Компания инвестировала в установку электрофильтров порядка 223 миллионов рублей, а на последний фильтр направят еще 78 миллионов.

Ежесуточно каждый электрофильтр собирает и возвращает в технологический процесс до 10 тонн пыли. Помимо снижения экологической нагрузки на окружающую среду, от реализации мероприятий присутствует и экономический эффект, посчитать который просто — одна тонна прокаленного нефтяного кокса стоит около 22 тысяч рублей.

Под надзором!

За соблюдением КрАЗом мероприятий по модернизации следят депутаты и общественники, которые регулярно приезжают на производство с инспекциями. Они высоко оценили темпы оснащения труб электрофильтрами. Однако один из главных вопросов — это измерение экологического эффекта. На каждой трубе есть специальные датчики, которые будут фиксировать объемы выбросов.

«Год назад мы были и видели просто строительную площадку, сейчас действительно большие конструкции промышленные смонтированы, нам показали, что будет внутри электрофильтра, те проводники, которые как раз будут давать электрические поля, соответственно, видно, что работы ведутся», — рассказал руководитель автономной некоммерческой экологической организации Артём Речицкий.

КрАЗ продолжает последовательно внедрять новые технологии в период с 2020 по 2024 годы в соответствии с Программой повышения экологической эффективности и национальным проектом «Экология».

Добавим, программа экологической модернизации на КрАЗа стартовала в 2004 году по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаска. За это время построено 24 новых газоочистных установок, внедрен комплекс технологических улучшений. Всё это позволило снизить воздействие на окружающую среду почти в два раза. Впереди у КрАЗа масштабное обновление — РУСАЛ планирует реализовать проект перестройки КрАЗа — снести половину корпусов, построить два новых с современной технологией и создать на части освободившихся площадей парк для сотрудников. Работы начнутся уже в этом году.

Интернет-газета Newslab