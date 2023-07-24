«Снести ползавода, внедрить новую технологию, построить парк»: РУСАЛ начинает перестройку КрАЗа

Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ готовится к масштабной перестройке производства. Впервые о ней заговорили на КЭФе в 2021 году. Тогда же приступили и к подготовке проекта. Сейчас он проходит государственную экспертизу, после этого завод ждет, по оценкам компании, 8 лет строительно — демонтажных работ и работ по реконструкции. Что изменится для предприятия и какую пользу перестройка принесет жителям — в материале Newslab.

На этапе экспертизы

Сегодня Красноярский алюминиевый завод занимает большую площадь — он один из самых крупных в мире. Предприятие построили более полувека назад — все здания завода имеют примерно такой же возраст. РУСАЛ с 2004 года проводит модернизацию КрАЗа — построили газоочистные установки, разработали и внедрили усовершенствованную технологию «ЭкоСодерберг» на базе той же, по которой КрАЗ работал и работает со дня пуска завода. Для того, чтобы внедрять и далее более экологичные способы производства РУСАЛ пошел на кардинальные меры и принял решение снести половину старых корпусов, которые конструктивно не подходят новым технологиям.

Сегодня на территории КрАЗа расположены более 23 корпусов электролиза: из них 11 прекратят свою работу —отключение и демонтаж действующих корпусов начнется в 2027 году, в 2023 начнется возведение части новых корпусов на свободной территории. Вместо них построят два новых цеха, но по площади они намного превзойдут существующие. Протяженность каждого нового корпуса по проекту — 1300 метров, проложат их в сторону КраМЗа.

Проект перестройки КрАЗа уже прошел общественные слушания, получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, теперь — главная государственная экспертиза. Следующий этап — разрешение на строительство и собственно начало стройки.

«Если всё пройдет по графику, то уже в сентябре мы сможем зайти на стройплощадку. Проектом предусмотрено, что в 2027 году будет запущена уже первая фаза (всего их две). Во время первой будет идти строительство на свободной площадке — там, где сейчас нет корпусов, что позволит не изменять объем производства. Отключение старых электролизёров и снос старых корпусов будет выстроен параллельно со строительством новых производственных пространств и запуском новых электролизёров», — рассказала заместитель генерального директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа Елена Южакова.

Ноль бенз(а)пирена

Главный эффект, который ожидают от перестройки — это снижение нагрузки на атмосферу. В новых корпусах КрАЗа будет использована новейшая технология РА-550. Благодаря использованию электролизеров на предварительно обожженных анодах выбросы бенз(а)пирена полностью сокращаются. Также на 2/3 снизятся выбросы фторидов.

Сегодня вместо предварительно обожжённых анодов на КрАЗе используют анодную массу, которая в производственном процессе выделяет продукты горения. В новые корпуса КрАЗа будут доставлять аноды уже обожженными. Также электролизер РА-550 потребляет на 10-15 % меньше электроэнергии по сравнению с электролизерами предыдущих поколений. Добавим, РА-550 является собственной разработкой РУСАЛа.

«Для нас перестройка КрАЗа — это очень важный процесс. Об окончательно принятом решении еще раз сообщили на совещании, посвященном подготовке к 400-летию Красноярска. Это для города не только праздник, а возможность его преобразовать. Конечно, очень важна и та экологическая часть этих преобразований, над которыми как раз работает РУСАЛ. Я думаю, КрАЗ внесет свою лепту в улучшение города и в изменение экологической обстановки. И перестройка — это существенный вклад в снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, так что мы ждем начала работ по модернизации и еще больше — их завершения», — поделился депутат Законодательного собрания края Виталий Дроздов.

Стартуем осенью

Государственная экспертиза должна завершиться к началу осени. После этого необходимо получить разрешение на строительство от администрации города — на что уйдет еще две недели. Сразу же осенью приступят и к первым работам.

«На территории сегодня проводятся подготовительные работы - расчищают территорию, устанавливают ограждения, временное освещение и дороги, чтобы уже когда получим разрешение, незамедлительно приступить к работам. Всего отключат 11 корпусов, из них три корпуса переделают в складские корпуса. На месте четырех корпусов появятся производственные объекты, и на месте еще четырех создадут парк для сотрудников», — рассказал руководитель проекта экологической модернизации Красноярского алюминиевого завода Андрей Завадяк.

Программа экологической модернизации КрАЗа стартовала еще в 2003 году по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаска. За это время построено 24 газоочистные установки, внедрена технология «Экологического Содерберга», а также комплекс других технологических улучшений. Всё это позволило снизить воздействие на окружающую среду почти в два раза. Следующий этап снижения нагрузки на окружающую среду от КрАЗа – проект его перестройки.

Масштабные работы по обновлению завода планируют реализовать в период 2023-2028 гг., будут созданы новые рабочие места на период большой стройки.

Интернет-газета Newslab

Южакова Елена Михайловна Директор департамента РУСАЛ по связям с общественностью и работе с региональными органами власти