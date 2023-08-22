«Форма как от Dior и квартира по-советски»: как из Красноярска отправился ретрорейс в Москву

В России отметили День воздушного флота. В честь праздника из красноярского аэропорта вылетел ретрорейс в Москву. В здании воздушной гавани весь вечер играли известные песни, а члены экипажа встречали пассажиров в форме «из 80-х», которую пошили специально к событию. Команда Newslab побывала на празднике и делится с читателями самыми красочными кадрами отправки ретрорейса в столицу.

На один день здание аэропорта Красноярска погрузилось в уютную атмосферу ретро. Для пассажиров и гостей порта в холле звучала расслабляющая музыка, а все желающие могли сделать фото на специальной локации, наполненной знакомыми с детства вещами.

Кстати, для многих ретростиль полета в Москву оказался сюрпризом. По словам пассажирки Анны, она просто купила обычный билет в столицу и только в аэропорту узнала, что рейс «особенный». Задолго до перелета билеты продавались по обычной стоимости, а вот после анонса мероприятия цены взлетели в разы — на агрегаторах появлялись билеты по 45-50 тысяч рублей.

Но, конечно, все внимание пассажиров борта привлечено к стюардессам ретрорейса. В честь праздника они вышли в форме образца начала 80-х годов. В те годы стюардессы называли ее между собой «Кристиан Диор», потому что деталями она напоминала фирменный стиль Dior «new look».

Кстати, первая и единая униформа у стюардесс «Аэрофлота» появилась в 1954 году. Это были строгие темно-синие английские костюмы из высококачественной шерсти.

В комплект одежды входили блузка, юбка, приталенный пиджак на одной пуговице, плащ, пальто с подкладкой (в теплое время года ее можно было отстегнуть), фетровая шапочка, закрытые туфли, перчатки и пилотка.

Ретрорейс по маршруту Красноярск — Москва — Красноярск выполнялся на широкофюзеляжном лайнере Airbus A330. Вместимость судна — почти 270 пассажиров. На перроне красноярского аэропорта это одна из самых больших и внушительных пассажирских машин.

Вот как взлетал Airbus в тот вечер.

Добавим, серия рейсов в стиле ретро — проект, посвященный 100-летию крупнейшего российского авиаперевозчика. Ранее «Аэрофлот» совершил исторические рейсы в Сочи, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. А вы хотели бы полетать на таком?

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной