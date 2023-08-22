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«Форма как от Dior и квартира по-советски»: как из Красноярска отправился ретрорейс в Москву

«Форма как от Dior и квартира по-советски»: как из Красноярска отправился ретрорейс в Москву

22.08.2023
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На один день здание аэропорта Красноярска погрузилось в уютную атмосферу ретро. Для пассажиров и гостей порта в холле звучала расслабляющая музыка, а все желающие могли сделать фото на специальной локации, наполненной знакомыми с детства вещами.

Пассажиров специального рейса ожидали особые стойки регистрации
Всем не терпится поскорее пройти процедуру
О необычном полете напомнят специальные бирки

Кстати, для многих ретростиль полета в Москву оказался сюрпризом. По словам пассажирки Анны, она просто купила обычный билет в столицу и только в аэропорту узнала, что рейс «особенный». Задолго до перелета билеты продавались по обычной стоимости, а вот после анонса мероприятия цены взлетели в разы — на агрегаторах появлялись билеты по 45-50 тысяч рублей.

Аэропорт Красноярска встречает необычный рейс
В память о таком событии можно сделать фото
Как в гостях у бабушки
В холле можно было узнать и об истории авиации

Но, конечно, все внимание пассажиров борта привлечено к стюардессам ретрорейса. В честь праздника они вышли в форме образца начала 80-х годов. В те годы стюардессы называли ее между собой «Кристиан Диор», потому что деталями она напоминала фирменный стиль Dior «new look».

Бортпроводник и капитан рейса
Как будто погружаешься в прошлое
На голове у стюардесс фирменная шляпка «Таблетка» — маленькая женская шляпка без полей с круглой или овальной тульей.
А на шее — платок с символикой авиакомпании

Кстати, первая и единая униформа у стюардесс «Аэрофлота» появилась в 1954 году. Это были строгие темно-синие английские костюмы из высококачественной шерсти.

В комплект одежды входили блузка, юбка, приталенный пиджак на одной пуговице, плащ, пальто с подкладкой (в теплое время года ее можно было отстегнуть), фетровая шапочка, закрытые туфли, перчатки и пилотка.

Форма стюардесс «Аэрофлота» образца 50-х
Сегодняшняя форма более легкая и адаптированная под летний сезон
Жилетка и юбка в мелкую клетку, рубашка с коротким рукавом
А еще обязательные белые перчатки

Ретрорейс по маршруту Красноярск — Москва — Красноярск выполнялся на широкофюзеляжном лайнере Airbus A330. Вместимость судна — почти 270 пассажиров. На перроне красноярского аэропорта это одна из самых больших и внушительных пассажирских машин.

Пора в путь
Подготовка к старту и выезд на взлетную полосу
Вот так ретрорейс улетел из Красноярска
А его пассажиры наслаждались видами в лучах заката

Вот как взлетал Airbus в тот вечер.

Ретрорейс «Аэрофлота» отправляется в путь

Видео: Newslab

Добавим, серия рейсов в стиле ретро — проект, посвященный 100-летию крупнейшего российского авиаперевозчика. Ранее «Аэрофлот» совершил исторические рейсы в Сочи, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. А вы хотели бы полетать на таком?

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной

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