«Легкая и парящая»: как производят элементы сцены-купола на красноярском Татышеве

В Красноярске на острове Татышеве начали остеклять парящий купол. Сложно представить, но кажущаяся летящей конструкция весит несколько десятков тонн. Визуально же она кажется практически невесомой, а все благодаря алюминию, из которого изготовлены детали купола. Подробности — в материале Newslab.

Остров Татышев — излюбленное место отдыха красноярцев. Здесь найдется занятие и для спортсменов, и для туристов, и для семей с ребятишками. Совсем скоро остров станет и культурной точкой притяжения. А все благодаря новому сценическому комплексу, который позволит проводить большие концерты.

Директор «Татышев-парка» Михаил Ковтунов отмечает: на территории острова в течение всего года проходит большое количество мероприятий, и сцена в этом месте была необходима, чтобы проводить концерты и праздники

«Купол-оболочка выполнена из алюминия и особо прочного стекла. Здесь можно будет комфортно проводить культурные мероприятия, праздники, концерты. Помимо самого купола, появится сцена, трибуны, освещение и архитектурная подсветка. Комплекс рассчитан на 1000 человек — 600 человек сможет разместиться на трибунах, еще 400 — стоя», — поделился Михаил Ковтунов.

Площадь купол-оболочки — порядка 2000 квадратных метров, покрытие будет из триплекс-стекла, которое работает фактически как солнцезащитные очки. Здесь будет современная сцена, разборные трибуны.

«В последнее время архитекторы все чаще используют в своих проектах алюминий. Мы с большим удовольствием участвуем в создании таких замечательных объектов для нашего города. Вес алюминия, использованного в этом куполе, составляет около 20 тонн, ну а вся конструкция весит почти 70 тонн. Преимущества алюминия здесь понятны — это быстрота сборки, простота, долговечность, и при этом конструкция сохраняет визуальную легкость», — рассказал директор Красноярского металлургического завода Олег Буц.

Профиль для купола изготовили на Красноярском металлургическом заводе из алюминия РУСАЛа. Именно здесь были выпущены элементы знаковых для Красноярска объектов. Например, из кразовского алюминия сделаны красивые и функциональные мосты — в районе Большого концертного зала, мост через Качу, пешеходные переходы через оживленные магистрали.

«Красноярск уже по праву называют алюминиевой столицей страны. В Красноярском крае присутствуют все этапы производства алюминия, и конечный, самый видимый этап — это продукция из алюминия, которая служит людям. Помимо этого, Красноярск назвали столицей алюминиевых мостов, потому что у нас их больше, чем в других городах России — всего в стране 12 таких виадуков, 7 из которых красноярские. А появление этого купола позволит претендовать на звание города с самыми необычными конструкциями из алюминия», — отметила директор департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти алюминиевого дивизиона РУСАЛа Елена Южакова.

Добавим, новую сцену-купол обещают сдать в эксплуатацию уже осенью этого года. Это позволит планировать программу концертов на будущий сезон.