«Голосуют все!»: вспоминаем, как проходили выборы в Красноярском крае в последние годы

Совсем скоро в Красноярском крае стартует трехдневное голосование. Выбирать будут губернатора, депутатов Горсовета, представителей в Госдуму и Заксобрание. Newslab вспомнил, как проходили голосования в предыдущие годы и чем они запомнились. Подробности — в материале ниже.

В архивах Newslab сохранились фотографии с выборов президента еще 2008 года. Тогда на них приходил губернатор Александр Хлопонин. Помните его?

А это уже следующие выборы президента в 2012 году. Тогда 4 марта на территории Красноярского края работали 2174 избирательных участков. Вспоминаем, как это было:

А вот выборы губернаторов проходили немного потише. Вспомним, как выбирали Виктора Толоконского в 2014 году. Явка, кстати, была очень низкой и к вечеру не дотягивала даже 30 %. За кресло тогда боролись Валерий Сергиенко («КПРФ»), Николай Трикман («Справедливая Россия»), Иван Серебряков («Патриоты России») и Денис Побилат («ЛДПР»), ну и, конечно, Толоконский.

В 2018 году, когда выдвигался уже Александр Усс, было поинтереснее. Тогда наступила эпоха тандема Усс-Еремин, планов было громадье — подготовка к Универсиаде, юбилей Енисейска... За дело надо было браться основательно. Ну и политических амбиций обоих никто не отменял.

Пока выборы губернаторов протекали спокойно, за место в Горсовете бушевали настоящие битвы. И партии, и кандидаты боролись до последнего, в ход шли не самые чистые технологии. Но к самому дню голосования все обычно стихало. Смотрим, как поддерживал своих избранников народ на выборах в Горсовет в 2013 году.

По уровню занимательности не отставали и выборы президента в 2018 году. Там на избирательном участке даже артист Олег Газманов засветился. Кое-где были очереди, а голосующие жаловались на давку и тесноту.

Народ в России выбирает много кого — президентов, губернаторов, депутатов разных уровней, а ведь есть еще референдумы. Мнением населения также интересуются, когда, например, принимают поправки в Конституцию. За них, кстати, голосовали в 2020 году. Среди голосующих тогда разыгрывали ценные призы и даже квартиру с машиной.

Выходные в Красноярском крае будут наполнены выборами. Голосовать за губернатора и депутатов разных мастей будут более 2 млн человек. А вы пойдете на свой избирательный участок?

Интернет-газета Newslab