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«Голосуют все!»: вспоминаем, как проходили выборы в Красноярском крае в последние годы

«Голосуют все!»: вспоминаем, как проходили выборы в Красноярском крае в последние годы

07.09.2023
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В архивах Newslab сохранились фотографии с выборов президента еще 2008 года. Тогда на них приходил губернатор Александр Хлопонин. Помните его?

А это уже следующие выборы президента в 2012 году. Тогда 4 марта на территории Красноярского края работали 2174 избирательных участков. Вспоминаем, как это было:

Кто здесь власть?
Михаил Прохоров посетил избирательный участок в Красноярске
И Анатолий Быков голосовал за президента
А это еще спикер ЗС Александр Усс
И действующий тогда губернатор
Пришел с нарядной супругой!

А вот выборы губернаторов проходили немного потише. Вспомним, как выбирали Виктора Толоконского в 2014 году. Явка, кстати, была очень низкой и к вечеру не дотягивала даже 30 %. За кресло тогда боролись Валерий Сергиенко («КПРФ»), Николай Трикман («Справедливая Россия»), Иван Серебряков («Патриоты России») и Денис Побилат («ЛДПР»), ну и, конечно, Толоконский.

Голосует тогдашний мэр Эдхам Акбулатов с супругой
В целом, на избирательных участках все тихо и медленно
Александр Викторович хоть как-то придает живинку этому действу
Спортсмен Бувайсар Сайтиев на участке
Бывший ректор Сибирского федерального университета Евгений Ваганов на избирательном участке

В 2018 году, когда выдвигался уже Александр Усс, было поинтереснее. Тогда наступила эпоха тандема Усс-Еремин, планов было громадье — подготовка к Универсиаде, юбилей Енисейска... За дело надо было браться основательно. Ну и политических амбиций обоих никто не отменял.

В числе первых на избирательный участок прибыл мэр Красноярска Сергей Ерёмин
На этом же участке голосовал и еще живой бывший мэр Петр Пимашков
Александр Усс на выборах, в которых он сам и кандидат
«Настроение, конечно, особое, напряженное. При всем том я чувствую историческую значимость этого события. Остаток дня мы проведем как обычно. Необходимо, чтобы голосование шло организовано. И каждый час мы будем получать информацию о ходе голосования. Сегодня атмосфера абсолютно рабочая», — рассказал тогда Усс.

Пока выборы губернаторов протекали спокойно, за место в Горсовете бушевали настоящие битвы. И партии, и кандидаты боролись до последнего, в ход шли не самые чистые технологии. Но к самому дню голосования все обычно стихало. Смотрим, как поддерживал своих избранников народ на выборах в Горсовет в 2013 году.

Пирожки во главе всего
И снова пирожки нарасхват
Губернатор Лев Кузнецов проходит мимо яств
Бессменный участник любых выборов
А Толоконского еще помните?

По уровню занимательности не отставали и выборы президента в 2018 году. Там на избирательном участке даже артист Олег Газманов засветился. Кое-где были очереди, а голосующие жаловались на давку и тесноту.

Досмотр как одно из новшеств
А вот пирожки никуда не делись
Николай Олюнин пришел исполнять свой гражданский долг со сломанной ногой
А Газманов просто пришел

Народ в России выбирает много кого — президентов, губернаторов, депутатов разных уровней, а ведь есть еще референдумы. Мнением населения также интересуются, когда, например, принимают поправки в Конституцию. За них, кстати, голосовали в 2020 году. Среди голосующих тогда разыгрывали ценные призы и даже квартиру с машиной.

Вот пенсионерка выиграла Ладу
А кому-то досталась однушка в «Тихих Зорях»

Выходные в Красноярском крае будут наполнены выборами. Голосовать за губернатора и депутатов разных мастей будут более 2 млн человек. А вы пойдете на свой избирательный участок?

Интернет-газета Newslab

Трикман Николай Васильевич
Трикман Николай Васильевич
Экс-депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Серебряков Иван Александрович
Серебряков Иван Александрович
Экс-депутат Законодательного собрания Красноярского края
Побилат Денис Петрович
Побилат Денис Петрович
Экс-депутат Законодательного Собрания Красноярского края второго созыва

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