«Новое уютное пространство»: как в Красноярске благоустраивают сквер имени Водянникова

В микрорайоне «Покровский» завершается первый этап работ по благоустройству нового сквера на месте пустыря. Благоустроить эту территорию попросили местные жители. Когда-то неподалеку от этого места стоял бюст героя Великой Отечественной войны Андрея Водянникова. Монумент пришел в негодность, и его демонтировали. Красноярцы просили вернуть память об Андрее Васильевиче и привести в порядок территорию возле своих домов.

Поддержали инициативу компания РУСАЛ и администрация Центрального района, работы по благоустройству начались в 2023 году. На месте пустыря обустроили прогулочные аллеи, заасфальтировали дорожки, уложили брусчатку и проложили кабельные линии для опор освещения. В начале сентября специалисты занялись озеленением пространства, в высадке саженцев ивы приняли участие депутат Государственной Думы РФ Александр Дроздов, депутат Горсовета и директор департамента по связям с общественностью РУСАЛа Елена Южакова и руководитель администрации Центрального района Евгений Трофимов. Всего в парке будет высажено 39 деревьев и около 100 кустарников.

«Этот сквер является примером того, как инициатива неравнодушных людей приводит к положительным городским изменениям. Жители обратились ко мне и мы вместе с администрацией Центрального района объединили ресурсы для того, чтобы выполнить поставленные задачи. Я вижу здесь основные две— помочь жителям обрести новое уютное пространство, а вторая задача — увековечить память о нашем герое-земляке. Сейчас мы активно занимаемся озеленением территории, высаживаем в сквере деревья и кустарники. Думаю, что красиво должно получиться, здесь будут расти плакучие и шарообразные ивы — специально выведенная порода.», — отметил депутат Госдумы Александр Дроздов.

Имя Андрея Водянникова известно многим красноярцам благодаря улице в Покровке, названной в его честь, а для сотрудников полиции герой Водянников — настоящий пример отваги и мужества. Он работал в Центральном РОВД участковым. А на фронт ушел в 1941 году ушел добровольцем. В 1943 году Андрей Водянников совершил подвиг на берегу Днепра. Неоднократно организовывал переправы и оборону, однажды бросился в воду и лично спас от затопления подбитый врагом паром. Во время очередной переправы трагически погиб. Новый сквер и монумент помогут сохранить память о герое на долгие годы.

«Конечно мы все рады тому, что сквер облагораживается. Скоро здесь появится появится памятник в честь героя ВОВ Андрея Водянникова, для подрастающего поколения — это память. Память о человеке, который в молодые годы погиб, защищая родину. Я вот, например, с самого детства мечтала, чтобы мой дед, который пропал без вести в 1943 году, вернулся. Мне всегда казалось, что в один прекрасный день он просто возьмет и переступит порог нашей квартиры. Но он так и не появился, и детей его в живых уже нет, никого из пятерых — так и не дождались они своего отца, а мы — деда. Дедушка был для меня примером истинного героизма, мужества и отваги. Я считаю, что у нашей молодежи тоже должны быть такие примеры», — отметила жительница микрорайона «Покровский» Инна Атакова.

Создание проекта общественного пространства и основную часть строительно-монтажных работ профинансировала компания РУСАЛ. Сквер имени героя Великой Отечественной войны Андрея Водянникова стал основным предметом соглашения о сотрудничестве, которое подписали алюминиевая компания и администрация Центрального района в феврале 2023 года. Работы по созданию нового общественного пространства планируют завершить уже следующим летом — в августе.

«Пять лет назад ко мне обратились жители домов по улице Водянникова с просьбой о том, чтобы восстановить бюст героя Великой Отечественной войны. Но устанавливать его посреди пустыря было бы неправильно. Поэтому в прошлом году на средства компании РУСАЛ выполнили проектирование будущего сквера. Сейчас здесь идет первый этап строительства, который включает в себя основные подготовительные работы: асфальтирование дорожек, озеленение территории и многое другое. Согласно плану, уже в следующем году в сквере установят освещение и сам памятник Андрею Васильевичу Водянникову. На всех этапах благоустройства мы активно советовались с местными жителями, обязательно продолжим такую практику и в дальнейшем», — рассказала депутат Горсовета и директор департамента по связям с общественностью РУСАЛа Елена Южакова.

Отметим, РУСАЛ уже несколько лет реализует в Красноярске крупные социальные проекты, направленные на реновацию и благоустройство любимых горожанами общественных пространств. Одним из главных инициаторов таких проектов в свое время выступил основатель компании Олег Дерипаска. Так, например, в настоящее время в Красноярске идет реконструкция Центрального парка, в которую РУСАЛ планирует вложить около 1 млрд рублей.

«Проект благоустройства сквера на улице Водянникова — это отличный пример того, как активные жители города могут поменять свое жизненное пространство и качественно улучшить его. В этом году здесь завершается первая очередь строительно-монтажных работ, нам предстоит освободить территорию от старых и давно пустующих павильонов. Неподалеку отсюда также находится сквер „Яблоневый сад“, обустроить который также попросили горожане — работы там уже завершены. Всё это наглядно показывает нам, что для неравнодушных красноярцев нет ничего невозможного, и если вы хотите видеть рядом со своим домом сквер вместо заброшенного пустыря, то эту задачу вполне реально решить», — подчеркнул руководитель администрации Центрального района Евгений Трофимов.

Добавим, что в ближайшее время инициаторы благоустройства сквера Андрея Водянникова планируют обратиться с ходатайством в комиссию по рассмотрению обращений о наименовании и переименовании внутригородских объектов, увековечении памяти граждан и исторических событий на территории города Красноярска, чтобы присвоить скверу имя героя Великой Отечественной войны.

Интернет-газета Newslab