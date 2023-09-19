«Здесь лучшие люди Красноярского края»: честный фоторепортаж с инаугурации губернатора

Отгремели гимны, опущены кулисы, сказаны все слова. Главное политическое событие года в Красноярском крае — инаугурация нового губернатора — подошла к концу. На торжественное мероприятие, казалось бы, были приглашены все: здесь можно было встретить бывших и будущих министров, общественников, политиков, директоров краевых и городских учреждений и представителей силовых структур. Мероприятие вышло поистине светским. Newslab подглядел за гостями инаугурации и сделал самые интересные фотографии.

К полудню проспект Мира был переполнен. Такой концентрации нарядных деловых людей красноярцы не видели давно. Стройными рядами надушенные мужчины в приталенных пиджаках и дамы в нарядных платьях шли к Большому концертному залу. Именно здесь проходило едва ли не главное политическое событие года — инаугурация новоизбранного губернатора Михаила Котюкова.

На церемонию приглашены все, кто имеет (или имел) хоть какое-то отношение к власти. Министры, чиновники разного уровня, бывшие мэры и губернаторы, недавние соперники в гонке за губернаторское кресло...

А кто еще из известных когда-то и сейчас пришел посмотреть инаугурацию?

Как сказал в поздравительном слове владыка Красноярский и Ачинский Пантелеимон: «Вся власть от Бога». А значит представителям конфессий особые места на приветствии главы региона.

Сам «виновник» торжества — Михаил Котюков в светских беседах замечен не был, а после официальной части принялся за работу и даже подписал два документа — о роспуске правительства и продлении полномочий сенатора Андрея Клишаса. Последний, кстати, тоже был гостем в БКЗ.

Выбор наряда — не самое последнее, о чем задумывались гости церемонии. Важно быть праздничным, но и деловой стиль сохранить. Удалось ли им это?

Конечно, и на самой церемонии, и потом в соцсетях было сказано много хороших слов в адрес нового губернатора, были даны напутствия и пожелания. О чем же писали коллеги Михаила Котюкова?

«С первых же совместных рабочих выездов стало понятно, что Михаил Михайлович Котюков — красноярец не только по месту рождения. Он красноярец по силе своего характера, своей ответственности, веры в свой край и город. При этом он смотрит на Красноярск глазами обычного горожанина», — написал Владислав Логинов. На церемонии он тоже присутствовал.

«Сегодня официально вступил в должность Губернатора Красноярского края Михаил Котюков. От всей души поздравляю Михаила Михайловича и Красноярский край с новой и, уверен, успешной страницей в истории! На мой взгляд, триада главных качеств Губернатора — характер, опыт и любовь к краю — послужат отличной опорой для движения вперед», — отметил Сергей Ерёмин.

«Я знаю Михаила Михайловича достаточно продолжительное время. За эти 4 месяца, которые он возглавляет наш край, он успел посетить 11 территорий, пообщаться с жителями как в онлайн формате, так и лично на встречах лицом к лицу», — написал Юрий Швыткин.

Некоторым повезло поздравить Михаила Михайловича, а заодно и всех присутствующих, лично — со сцены.

«Добрый день, дорогие красноярцы! Лучшие люди нашего Красноярского края и города Красноярска! Именно от вас зависит, как наш губернатор сможет выполнить обещания, которые он нам дал», — так начала свое выступление заслуженный врач Российской Федерации и профессор Валентина Красовская.

Для многих посещение столь важного события — символ успешности, и, конечно, хочется запечатлеть его на память.

Инаугурация тоже может быть интересной. Где еще встретишь такое обилие известных красноярцев в одном месте? У губернатора впереди много работы, а у гостей его торжества — много воспоминаний.

Интернет-газета Newslab