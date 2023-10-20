«Зеленая формула»: сотрудники «СИБУРа» высадили хвойный лес под Красноярском

Сотрудники Красноярского завода синтетического каучука (Холдинг СИБУР) вместе с партнерами и жителями краевого центра высадили деревья в Емельяновском районе. Посадки прошли на территории Мининского лесничества. В рамках долгосрочной лесоклиматической программы «СИБУРа» «Зеленая формула» недалеко от краевого центра появилось 5 тысяч новых сибирских елей.

В экологической акции приняло участие более 100 человек. Перед началом мероприятия с приветственным словом к коллегам и партнерам обратился генеральный директор Красноярского завода синтетического каучука Сергей Новиков. Он поблагодарил сотрудников предприятия за активную жизненную позицию и отметил, что «СИБУР» — одна из первых российских компаний, которая включила в свою ESG-стратегию обязательства по развитию лесоклиматических проектов.

«Программа „Зеленая формула“ стартовала в 2022 году, охватив 12 регионов присутствия компании. В прошлом году мы высадили 1800 деревьев в роще „Академгородка“ имени академика Ваганова — разные сорта дуба, липы, клена, ореха, ясеня. Сегодня перед нами стоит более глобальная задача — высадить 5 тыс. саженцев сибирской ели на территории Мининского лесничества Емельяновского района. Всего же в рамках программы до 2025 года планируется высадить 5 млн деревьев», — сообщил Сергей Новиков.

Вместе с сотрудниками и ветеранами предприятия участие в акции приняли воспитанники Красноярского краевого центра «Юннаты» и сотрудники «Сбербанка» — всего более 100 человек. Первые посадки волонтеры провели под чутким руководством ответственного лесничего Мининского лесничества Виктора Гармашова. Он рассказал взрослым и юным участникам программы «Зеленая формула», как правильно высаживать сеянцы ручным методом с помощью меча Колесова.

«Мы неоднократно принимали участие в различных экологических акциях вместе с компанией „СИБУР“. Для нас крайне важно, чтобы наша корпоративная культура успешно переплеталась и развивалась. В рамках ESG-стратегии мы вместе со специалистами нефтегазохимической компании прививаем детям понимание того, насколько в современном мире важна экоповестка. Я вижу, что наши труды не проходят даром. Сегодня очень много наших волонтеров решили высадить сибирские ели на территории Емельяновского района вместе со своими семьями. Это отличный пример подрастающему поколению, что нужно бережно относиться к природе», — отметил управляющий Красноярским отделением «Сбербанка» Антон Милютин.

В рамках ESG-стратегии «СИБУР» тесно взаимодействует с региональными школьными лесничествами. В Красноярском крае специалисты компании берут на себя методическое сопровождение преподавателей, помогают в разработке просветительской программы, а также поддерживают научно-исследовательские работы школьников. Такой подход позволяет сотрудникам крупнейшего нефтегазохимического предприятия не только воспитывать новое осознанное поколение молодежи, но и эффективно стабилизировать экологическую обстановку в регионе.

«В Красноярском крае в школьных лесничествах на сегодняшний день занимается порядка 800 детей. В течение года ребята активно изучают лесное хозяйство и осваивают азы лесных профессий. С Красноярским заводом синтетического каучука мы сотрудничаем уже не первый год. В прошлом году мы с детьми вместе с сотрудниками предприятия принимали участие в высадке деревьев в Академгородке. Кроме того, волонтёры предприятия помогли нам создать ландшафтный аттракцион для взрослых и детей „Тайные тропы“. Сегодня мы снова все вместе высаживаем деревья, но на этот раз уже в Мининском лесничестве. Это очень здорово! Такие мероприятия воспитывают молодежь, прививают детям и подросткам любовь и ответственное отношение к природе», — рассказала директор Красноярского краевого центра «Юннаты» Светлана Ловцевич.

Отметим, что для некоторых сотрудников Красноярского завода синтетического каучука высадка саженцев молодых елей в Емельяновском районе стала первым опытом в озеленении. Так, например, аппаратчик перегонки 5-го разряда Ирина Полетаева сообщила, что ранее никогда не принимала участие в экологических акциях и была рада попробовать свои силы в новом деле.

«Я считаю, что забота об экологии — это дело, безусловно, важное и нужное. Поэтому, когда я узнала, что наша компания запускает экологическую акцию и собирается высаживать деревья в Емельяновском районе, то без лишних раздумий согласилась присоединиться. Масштаб акции действительно поражает! Если честно, то я и подумать не могла, что так много человек откликнется и решит провести выходные в лесу. Очень рада, что мои коллеги оказались ответственными людьми и с радостью поддержали такую замечательную акцию. Многие ребята приехали сюда не одни, а вместе с детьми, чтобы на личном примере показать малышам, насколько важно сегодня заботиться о природе. Думаю, в будущем все это принесет нам очень хорошие плоды», — заявила аппаратчик перегонки 5-го разряда Ирина Полетаева.

Напомним, что согласно стратегии в области устойчивого развития «СИБУР» помимо реализации проектов по озеленению скверов и парков в регионах присутствия, планирует добиться снижения климатического воздействия предполагается за счет повышения энергоэффективности процессов, увеличения доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе предприятий, применения технологий улавливания, утилизации и хранения СО2 и других решений.