«Увлечены и ребята, и педагоги»: как открывали технопарк «Кванториум» в Зеленогорске

В школе № 176 Зеленогорска открыли технопарк «Кванториум». Атомный город стал первым в Красноярском крае, где технопарк открылся на базе общеобразовательной школы. Это событие символично совпало с празднованием Дня работника атомной промышленности.

Этого знакового события, начинающего новую страницу в системе образования Зеленогорска, учителя и школьники ждали два года.

В 2021 году школа № 176 стала победителем конкурсного отбора создания на базе общеобразовательных организаций школьных технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

На оснащение «Кванториума» современным оборудованием были выделены федеральные и краевые средства на общую сумму более 21,6 млн рублей. На ремонт помещений «квантумов» — 4,6 млн рублей направила Топливная компания Росатома «ТВЭЛ», еще 2 миллиона атомщики выделили на брендирование технопарка.

«Кванториум» возник не на пустом месте. В школе при содействии АО «ПО «Электрохимический завод» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») ранее уже начали появляться отдельные лаборатории. Победа в федеральном проекте и поддержка ТВЭЛа расширили и окончательно сконфигурировали формат технопарка.

На время капитального ремонта, который проходил с мая 2022-го по август 2023 года в рамках государственной программы «Модернизация систем образования», учебный процесс в стенах школы приостановился. Почти 900 ребят приютили другие учебные заведения Зеленогорска. При этом школа в условиях капитального ремонта развернула деятельность «Кванториума» на базе школы № 167 и Центра образования «Перспектива». Работали биологическая и физическая лаборатории, учащиеся занимались робототехникой, беспилотными летательными аппаратами и постигали другие технические азы.

1 сентября 2023 года ребята и педагоги с радостью вернулись в родные стены. Торжественное открытие «Кванториума» добавило позитивного настроения. Гостями праздника стали школьники всего города, специалисты из краевого центра, руководство городской администрации и Электрохимического завода.

Команды 5–8-х классов прошли увлекательный маршрут по «квантумам» технопарка, где они ознакомились с программами школьных лабораторий, а также лабораторий, организуемых совместно с ЦЭКиТом, Центрами «Перспектива» и «Витязь», с которыми технопарк заключил соглашение о сотрудничестве. Ребята познакомились с различными направлениями:

«Прототипирование»;

«Прикладная робототехника»;

«Умные роботы»;

«Соревновательная робототехника»;

«Беспилотные авиационные системы»;

лаборатория Arduino;

лаборатория шахмат «Белая ладья»;

«Гейм-дизайн»;

«Биологические процессы и технологии»;

«Жизнь и человек»;

«Агробиотехнология»;

«Основы биоинформатики»;

«Практическая химия»;

«Физический эксперимент-метод познания природы».

Столь широкий прием гостей не просто разовая акция. Занятия в «Кванториуме» будут доступны не только учащимся 176-й школы, все городские ребята тоже смогут записаться в «квантумы» технопарка.

Познакомившись с пространством «Кванториума», генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод» Сергей Филимонов сказал:

«Судьбе было угодно, что второе рождение „Кванториума“, после ремонта, пришлось именно на День работника атомной промышленности — это здорово и символично. Завидую я сегодняшним школьникам! Мы увидели замечательные лаборатории, замечательное оборудование, которое мало у кого есть. Лазерные станки, станки с ЧПУ, 3D-принтеры, химическое лабораторное оборудование... Радует увлеченность ребят и педагогов. Образовательное пространство преобразилось значительно, и именно в таком пространстве появятся будущие ученые, творческие инженеры и просто квалифицированные специалисты по самым широким направлениям... В таких преобразованиях, когда видишь результат, хочется участвовать. Обещаем и в дальнейшем помогать городской системе образования».

Создание «Кванториумов» — это системный проект, «рожденный» в нашей стране в 2015 году. Он находится под контролем и опекой краевого минобразования. Особое внимание уделено подготовке педагогических кадров. Учиться работать в новом образовательном учебно-исследовательском пространстве зеленогорцам будут помогать специалисты Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева, которые разрабатывают методические рекомендации для технопарков. Об этом рассказал присутствующий на презентации директор технопарка универсальных педагогических компетенций КГПУ Евгений Степанов.

Руководитель городского управления образования Людмила Парфенчикова подчеркивает, что «Кванториум» — это важный объект, важный этап в создании единого образовательного пространства Зеленогорска.

«„Кванториум“ — он для всех. Мы уже привлекли сюда преподавателей Центра „Витязь“, ЦЭКиТа, Центра „Перспектива“. У нас уже есть сетевые программы. Мы не первый год занимаемся этим направлением, и перед нами открываются интересные перспективы», — отметила она.

В течение учебного года в «Кванториуме» пройдут различные образовательные события: фестиваль детско-юношеского технического творчества, робо-марафон, онлайн-экоквиз, кванто-каникулы и другие мероприятия «для самых умных».

Руководитель регионального проектного офиса по реализации национальных проектов Елена Король отметила, что с учетом опыта Зеленогорска еще в ряде территорий края появятся аналогичные технопарки.

«Появление „Кванториума“ в Зеленогорске и в других малых городах — это большой плюс для школ, которые отдалены от мегаполиса. Это позволяет ребятам выходить на новый уровень, получать возможности региональных центров, которых нет пока в простой школе».

Фото: пресс-служба ЭХЗ