«Праздник, который объединяет»: как красноярцы провели День народного единства

4 ноября красноярцы массово отметили День народного единства. На главных городских уличных площадках прошли праздничные концерты и ярмарки. Горожане наслаждались настоящими сибирскими яствами, делали памятные фотографии и слушали выступления творческих коллективов из Красноярска и не только. Newslab побывал на празднике и делится с читателями самыми яркими моментами.

Одним из самых красочных событий в этом году стал фестиваль на площади возле ТЦ «Красноярье». Здесь праздничная программа стартовала еще до обеда. На необычных локациях гости могли соприкоснуться с историей Красного Яра — увидеть казачий струг «Такмак», понаблюдать за работой бондарей и кузнецов и даже пострелять из лука.

На стилизованном казачьем подворье особенно было интересно детям. Ребятишки участвовали в традиционных забавах, пока их родители согревались полевой казачьей кашей и чаем. А на «Богатырской заставе» мастера учили чеканке монет и изготовлению деревянных сувениров.

Знакомство с культурой коренных сибирских народов проходило на площадке «Северное этностойбище». Здесь разместили настоящий чум, а рядом собачью упряжку, и выпавший накануне снег дополнил атмосферу Крайнего Севера.

На празднике было много вкусного и ароматного. В чайной красноярцев угощали горячими напитками — то что нужно в прохладный ноябрьский день. На площадке собрались представители разных культур — русские, армяне, китайцы, татары и многие другие. Они охотно делились рецептами национальных сладостей и способами заваривания чая.

Найти настоящий мед и фермерский сыр можно было на ярмарке. Здесь свою продукцию представили местные производители. Кроме того, на ярмарке можно было прикупить сувениры, созданные руками красноярских мастеров декоративно-прикладного творчества.

В 12:00 на площади стартовал масштабный концерт «Одна страна — одна Россия». В первом номере — флешмобе — приняли участие 300 человек: артисты в белых, синих и красных жилетах выстроились в триколор, чтобы исполнить коллективный танец.

«Этот день напоминает нам о значимых исторических событиях, когда российский народ объединился для защиты своей земли. День народного единства помогает нам объединиться вокруг общих ценностей. Очень важно жить в согласии и солидарности, уважать и понимать друг друга, несмотря на разные культуры», — отметил гость праздника Алексей Сорокин.

Кроме того, на сцене выступили вокальные и танцевальные коллективы из Красноярска, Хакасии и даже ансамбль «Сударушка» из города-побратима краевого центра — города Свердловска Луганской Народной Республики.

«Нас встречают здесь с открытой душой. Видно, что мы один народ, одно целое. День Единства мы празднуем впервые с Россией, и для нас это огромная радость. Наш народный ансамбль „Сударушка“ был приглашен сюда, мы давали концерт — нас отлично принимали, люди даже плакали, и наши девчата не выдержали, заплакали на сцене. Потому что такого теплого, душевного приема мы не ожидали, не знали, что здесь такие хорошие люди», — поделился участник ансамбля «Сударушка» Иван Федосеенко.

Гуляния на Театральной площади в День народного единства стали для Красноярска традицией. В этом году здесь состоялся митинг-концерт «Моя Родина — Россия!».

«День народного единства необходим нам, чтобы жить в мире и согласии. Такие праздники объединяют людей, делают связь между нами крепче. В Красноярске много народностей, и всем нам нужно жить в единстве», — поделилась красноярка Людмила Дмитриева.

На Театральной площади на сцену вышли музыкальные и танцевальные коллективы. Среди них — ансамбли русской песни «Жар-птица», «Сибирские зори», хореографический коллектив «Молодость Енисея» и ансамбль регионального управления МВД «Голоса Енисея». Финалом праздника стал общий хоровод.

Ежегодно День народного единства отмечают более 190 национальностей России и более 160 этносов Красноярского края. Всего в регионе состоялось более 30 мероприятий — все они подчеркивают не только самобытность национальных культур, но и их крепкую дружескую связь.

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