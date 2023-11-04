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«Праздник, который объединяет»: как красноярцы провели День народного единства

«Праздник, который объединяет»: как красноярцы провели День народного единства

04.11.2023
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Одним из самых красочных событий в этом году стал фестиваль на площади возле ТЦ «Красноярье». Здесь праздничная программа стартовала еще до обеда. На необычных локациях гости могли соприкоснуться с историей Красного Яра — увидеть казачий струг «Такмак», понаблюдать за работой бондарей и кузнецов и даже пострелять из лука.

На стилизованном казачьем подворье особенно было интересно детям. Ребятишки участвовали в традиционных забавах, пока их родители согревались полевой казачьей кашей и чаем. А на «Богатырской заставе» мастера учили чеканке монет и изготовлению деревянных сувениров.

Знакомство с культурой коренных сибирских народов проходило на площадке «Северное этностойбище». Здесь разместили настоящий чум, а рядом собачью упряжку, и выпавший накануне снег дополнил атмосферу Крайнего Севера.

Самые бойкие могли вызвать товарища на дружеский поединок и поучиться фланкировке
В упряжке отдыхают настоящие сибирские собаки
Старшее поколение учит молодежь правильно целиться из лука
«Шаманы» были настоящими звездами праздника
Сапожник за работой
На таком струге прибыл Андрей Дубенский к Красному Яру

На празднике было много вкусного и ароматного. В чайной красноярцев угощали горячими напитками — то что нужно в прохладный ноябрьский день. На площадке собрались представители разных культур — русские, армяне, китайцы, татары и многие другие. Они охотно делились рецептами национальных сладостей и способами заваривания чая.

Найти настоящий мед и фермерский сыр можно было на ярмарке. Здесь свою продукцию представили местные производители. Кроме того, на ярмарке можно было прикупить сувениры, созданные руками красноярских мастеров декоративно-прикладного творчества.

«Рукастые» люди со всего края привезли на праздник свои изделия
Среди хендмейд-сувениров есть даже кружка с любимцем интернета — капибарой
Настоящий плов — с пылу с жару
Сибирский улов

В 12:00 на площади стартовал масштабный концерт «Одна страна — одна Россия». В первом номере — флешмобе — приняли участие 300 человек: артисты в белых, синих и красных жилетах выстроились в триколор, чтобы исполнить коллективный танец.

«Этот день напоминает нам о значимых исторических событиях, когда российский народ объединился для защиты своей земли. День народного единства помогает нам объединиться вокруг общих ценностей. Очень важно жить в согласии и солидарности, уважать и понимать друг друга, несмотря на разные культуры», — отметил гость праздника Алексей Сорокин.

Кроме того, на сцене выступили вокальные и танцевальные коллективы из Красноярска, Хакасии и даже ансамбль «Сударушка» из города-побратима краевого центра — города Свердловска Луганской Народной Республики.

«Нас встречают здесь с открытой душой. Видно, что мы один народ, одно целое. День Единства мы празднуем впервые с Россией, и для нас это огромная радость. Наш народный ансамбль „Сударушка“ был приглашен сюда, мы давали концерт — нас отлично принимали, люди даже плакали, и наши девчата не выдержали, заплакали на сцене. Потому что такого теплого, душевного приема мы не ожидали, не знали, что здесь такие хорошие люди», — поделился участник ансамбля «Сударушка» Иван Федосеенко.

Масштабный флешмоб запустил праздничную программу
На концерте выступили коллективы из разных городов России
Людей было много. Праздник посетило 2500 гостей
На входе гостям раздавали флажки, а волонтеры Совета национальных молодежных объединений «МИР» дарили ленточки с триколором
Коробейники-лотошники проводили викторину среди гостей праздника, а за правильные ответы вручали сладкие призы

Гуляния на Театральной площади в День народного единства стали для Красноярска традицией. В этом году здесь состоялся митинг-концерт «Моя Родина — Россия!».

«День народного единства необходим нам, чтобы жить в мире и согласии. Такие праздники объединяют людей, делают связь между нами крепче. В Красноярске много народностей, и всем нам нужно жить в единстве», — поделилась красноярка Людмила Дмитриева.

Праздник выдался поистине масштабным
Народные пляски — завораживающее действие
Выступления очень понравились зрителям
Гости наслаждались музыкой
И иногда пускались в пляс
На концерте было много и молодежи
За порядком следили сотрудники полиции

На Театральной площади на сцену вышли музыкальные и танцевальные коллективы. Среди них — ансамбли русской песни «Жар-птица», «Сибирские зори», хореографический коллектив «Молодость Енисея» и ансамбль регионального управления МВД «Голоса Енисея». Финалом праздника стал общий хоровод.

Ежегодно День народного единства отмечают более 190 национальностей России и более 160 этносов Красноярского края. Всего в регионе состоялось более 30 мероприятий — все они подчеркивают не только самобытность национальных культур, но и их крепкую дружескую связь.

Интернет-газета Newslab

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