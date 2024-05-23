Театральное искусство, стихи русских поэтов и традиционная китайская музыка: как в Красноярске прошли Дни Конфуция

С 13 по 17 мая в Красноярске в КГПУ имени В. П. Астафьева проходили Дни Конфуция. Студенты из России и Китая вместе знакомились с культурой, искусством и историей Поднебесной в игровом формате. Молодые люди читали стихи, пели песни и практиковались в знании языка, а также принимали участие в различных творческих конкурсах и мастер-классах. Самые яркие моменты интернационального культурного и образовательного события в материале Newslab.

Дни китайской культуры проводят в Красноярске уже в шестой раз, с каждым годом международный проект привлекает все больше внимания среди жителей и гостей города. Организаторы мероприятия — преподаватели Института Конфуция — постоянно придумывают новые форматы и активности для молодежи. В этом году специалисты российско-китайского научно-образовательного центра китайского языка и культуры «Институт Конфуция» Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева предложили представителям российского студенчества принять участие в танцевальном и песенном конкурсах, конкурсе чтецов и театральных постановок, а также в соревнованиях по ораторскому мастерству вместе с ребятами из Поднебесной.

«Эта неделя, эти дни, я думаю, запомнятся нам всем, потому что все это время мы с головой были погружены в китайскую культуру, искусство и науку. Познакомились с песнями и танцами, а также услышали стихи известных китайских авторов в прекрасном прочтении. Всё это обогатило нас, и я считаю, что мы свою программу выполнили. Что-то получилось лучше, что-то не очень получилось, но это во многом был наш первый опыт, поэтому в будущем мы учтем все ошибки и постараемся их исправить. В этом году в Днях Конфуция принимали участие как российские студенты, так и ребята из Китая. У нас получилось реализовать по-настоящему международный проект. Я очень надеюсь, что количество участников с каждым разом будет расти и в 2025-ом к нашему мероприятию присоединятся студенты не только из Красноярска, но и из других городов нашей большой страны. Будем расширять географию и масштабы Дней Конфуция», — сообщила директор Института Конфуция в Красноярске Ольга Гришина.

Торжественное открытие Дней Конфуция состоялось 13 мая, на нем были представлены различные творческие номера. Студенты педагогического университета продемонстрировали гостям научно-образовательного центра свои навыки в игре на традиционных китайских инструментах. Студенты-стажеры Сибирского Института искусств имени Д. А. Хворостовского исполнили песни на китайском языке, учащиеся Краевого Дворца пионеров показали традиционный китайский танец для всех собравшихся в стенах КГПУ имени В. П. Астафьева.

Студентка филологического факультета педагогического университета — китаянка Энижилэ — трогательно прочитала стихотворение великого русского поэта Александра Блока «Разгадал я, какие цветы...».

«Было очень интересно, русские студенты пели песни на китайском языке, а ребята из Китая читали стихи русских классиков. Меня очень впечатлила маленькая девочка, которая показала всем, как владеет кунг-фу, и подготовила целый большой номер. На открытии Дней Конфуция я читала стихи Александра Блока „Разгадал я, какие цветы...“, мне очень нравится поэзия, особенно русская, она очень красивая и проникновенная. Я долго готовилась к выступлению, много репетировала. Сначала я сама читала стихотворение, а потом слушала, как его читают другие люди — профессиональные чтецы и актеры, чтобы правильно интонировать», — рассказала Энижилэ.

В качестве гостей на мероприятии присутствовали представители городской администрации — заместитель начальника отдела внешних связей Департамента главы города Юлия Горячева и консультант отдела внешних связей Департамента главы города Виктория Шапошникова. Они отметили, что студенты и преподаватели Института Конфуция принимают активное участие не только во внутренних мероприятиях вуза, но и в общественной жизни города.

«Ежегодно мы проводим в Красноярске Дни китайского языка и культуры, площадкой для мероприятия выступает межведомственный проект администрации города „Яркие Берега“. В проекте традиционно принимают участие студенты и преподаватели Института Конфуция КГПУ им. В. П. Астафьева, они рассказывают красноярцам об особенностях Китайской Народной Республики, национальном богатстве и выдающихся личностях Китая, проводят различные мастер-классы. Культура Поднебесной очень яркая и многогранная, поэтому все это привлекает большое внимание общественности. Визитной карточкой мероприятия является шествие драконов, которое знаменует начало Дней китайского языка», — отметила Виктория Шапошникова.

14 мая в стенах российско-китайского научно-образовательного центра стартовала конкурсная программа. Участники Дней Конфуция представили конкурсной комиссии свои танцевальные номера и театральные постановки. Самой юной участницей танцевального конкурса стала Алиса Шушеначева. Несмотря на то, что девочка еще ходит в детский сад, она занимается танцами на профессиональном уровне и активно участвует в различного рода соревнованиях.

«Мне очень понравилось принимать участие в Днях Конфуция, я читала стихи и танцевала. Я уже четыре года занимаюсь танцами, номер с которым я выступала называется „Цветок“. Я очень долго готовилась к своему выступлению, и долго репетировала. Сейчас я хожу в садик и занимаюсь здесь, в институт меня привела бабушка», — рассказала Алиса Шушеначева.

Мама Алисы — преподаватель китайского языка в школе № 17 Ольга Шушеначева — решила поддержать своего ребенка и приехала в Институт Конфуция вместе с дочерью. Девочка оказалась не единственным протеже женщины, под ее руководством в конкурсной программе научного центра приняло участие несколько школьников, которые стали дипломантами в нескольких номинациях.

«В конкурсах принимали участие ребята 4 класса и ребенок дошкольного возраста. Мы участвовали сразу в двух номинациях — танцевали и читали стихи. Наше выступление здесь — это, по сути, отрывки из большого интерактивного спектакля, который мы вместе с учениками готовили очень долго. Такие мероприятия для нас не в новинку, не так давно наши дети выступали в рамках празднования китайского Нового года от Института Конфуция. Это была такая своеобразная коллаборация, смешение танца, музыки и китайской поэзии. Участие в различных творческих конкурсах очень важно для ребят, это дает им стимул и мотивацию развиваться», — заявила Ольга Шушеначева.

В конкурсе «Знатоки китайского языка», который состоялся 15 мая, приняли участие русские и китайские учащиеся КГПУ имени В. П. Астафьева . Дипломы первой степени за грамотно написанный диктант получила студентка филологического факультета педагогического университета Чжан Сюйнин и студентка Института Конфуция Марина Широбокова. Гостья из Поднебесной также завоевала первое место на конкурсе чтецов, растопив сердца компетентного жюри и своих однокурсников проникновенным прочтением стихотворения «Вздох» русского поэта Афанасия Фета.

«Я участвовала в конкурсе чтецов и писала диктант. На конкурсе чтецов я выступала со стихотворением Афанасия Фета „Вздох“. Я выбрала это стихотворение, потому что оно показалось мне очень красивым и проникновенным. Мне очень понравилось принимать участие в Днях Конфуция, если бы можно было поставить оценку этому мероприятию, то я поставила бы ему пять баллов из пяти возможных. Очень здорово, что русские и китайские студенты вместе принимают участие в различных творческих конкурсах, это укрепляет нашу дружбу и взаимоотношения между нашими странами», — подчеркнула Чжан Сюйнин.

Дни китайской культуры в КГПУ имени В. П. Астафьева завершились церемонией награждения победителей и участников. В пятницу, 17 мая, директор Института Конфуция в Красноярске Ольга Гришина и директор института с китайской стороны Яо Яжуй вручили конкурсантам дипломы и памятные подарки.

«Дни Конфуция успешно прошли благодаря совместному обучению студентов. Ребята углубили свое понимание китайской культуры и добились поразительных результатов в различных конкурсах. В этом году у нас было много новых и ярких событий таких, как, например, конкурс театральных постановок, конкурс песен, танцев. Также большим достижение для нас стало то, что в этот раз студенты из Китая приняли участие в творческих и научных состязаниях наравне с красноярцами. Это очень важно — учиться друг у друга!» — подытожила Яо Яжуй.

Сегодня научно-образовательный центр «Институт Конфуция» КГПУ имени В. П. Астафьева делает все возможное для популяризации китайской культуры в России и укрепления взаимоотношений между двумя странами. Помимо Дней Конфуция в вузе проходит масса других мероприятий, посвященных истории и искусству Поднебесной. Так, например, в апреле в стенах образовательного учреждения прошел День китайского языка. Студенты Института Конфуция вместе прошли квест и ответили на вопросы викторины.

Впереди учащихся ждет масса интересных событий. Подробно узнать о том, какие мероприятия для красноярцев готовят в российско-китайском центре, можно на официальном сайте и в социальных сетях Института Конфуция.