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Театральное искусство, стихи русских поэтов и традиционная китайская музыка: как в Красноярске прошли Дни Конфуция

Театральное искусство, стихи русских поэтов и традиционная китайская музыка: как в Красноярске прошли Дни Конфуция

Newslab.ru
23.05.2024
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В Красноярске прошли Дни Конфуция

Дни китайской культуры проводят в Красноярске уже в шестой раз, с каждым годом международный проект привлекает все больше внимания среди жителей и гостей города. Организаторы мероприятия — преподаватели Института Конфуция — постоянно придумывают новые форматы и активности для молодежи. В этом году специалисты российско-китайского научно-образовательного центра китайского языка и культуры «Институт Конфуция» Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева предложили представителям российского студенчества принять участие в танцевальном и песенном конкурсах, конкурсе чтецов и театральных постановок, а также в соревнованиях по ораторскому мастерству вместе с ребятами из Поднебесной.

«Эта неделя, эти дни, я думаю, запомнятся нам всем, потому что все это время мы с головой были погружены в китайскую культуру, искусство и науку. Познакомились с песнями и танцами, а также услышали стихи известных китайских авторов в прекрасном прочтении. Всё это обогатило нас, и я считаю, что мы свою программу выполнили. Что-то получилось лучше, что-то не очень получилось, но это во многом был наш первый опыт, поэтому в будущем мы учтем все ошибки и постараемся их исправить. В этом году в Днях Конфуция принимали участие как российские студенты, так и ребята из Китая. У нас получилось реализовать по-настоящему международный проект. Я очень надеюсь, что количество участников с каждым разом будет расти и в 2025-ом к нашему мероприятию присоединятся студенты не только из Красноярска, но и из других городов нашей большой страны. Будем расширять географию и масштабы Дней Конфуция», — сообщила директор Института Конфуция в Красноярске Ольга Гришина.

На торжественном открытии мероприятия с творческими номерами выступили студенты Института Конфуция и учащиеся других образовательных организаций города Красноярска
На торжественном открытии мероприятия с творческими номерами выступили студенты Института Конфуция и учащиеся других образовательных организаций города Красноярска
На торжественном открытии мероприятия с творческими номерами выступили студенты Института Конфуция и учащиеся других образовательных организаций города Красноярска
На торжественном открытии мероприятия с творческими номерами выступили студенты Института Конфуция и учащиеся других образовательных организаций города Красноярска
На торжественном открытии мероприятия с творческими номерами выступили студенты Института Конфуция и учащиеся других образовательных организаций города Красноярска

Торжественное открытие Дней Конфуция состоялось 13 мая, на нем были представлены различные творческие номера. Студенты педагогического университета продемонстрировали гостям научно-образовательного центра свои навыки в игре на традиционных китайских инструментах. Студенты-стажеры Сибирского Института искусств имени Д. А. Хворостовского исполнили песни на китайском языке, учащиеся Краевого Дворца пионеров показали традиционный китайский танец для всех собравшихся в стенах КГПУ имени В. П. Астафьева.

Студентка филологического факультета педагогического университета — китаянка Энижилэ — трогательно прочитала стихотворение великого русского поэта Александра Блока «Разгадал я, какие цветы...».

Студентка Института Конфуция Энижилэ прочитала стихотворение русского поэта Александра Блока

«Было очень интересно, русские студенты пели песни на китайском языке, а ребята из Китая читали стихи русских классиков. Меня очень впечатлила маленькая девочка, которая показала всем, как владеет кунг-фу, и подготовила целый большой номер. На открытии Дней Конфуция я читала стихи Александра Блока „Разгадал я, какие цветы...“, мне очень нравится поэзия, особенно русская, она очень красивая и проникновенная. Я долго готовилась к выступлению, много репетировала. Сначала я сама читала стихотворение, а потом слушала, как его читают другие люди — профессиональные чтецы и актеры, чтобы правильно интонировать», — рассказала Энижилэ.

В качестве гостей на мероприятии присутствовали представители городской администрации — заместитель начальника отдела внешних связей Департамента главы города Юлия Горячева и консультант отдела внешних связей Департамента главы города Виктория Шапошникова. Они отметили, что студенты и преподаватели Института Конфуция принимают активное участие не только во внутренних мероприятиях вуза, но и в общественной жизни города.

Консультант отдела внешних связей Департамента главы города администрации города Красноярска Виктория Шапошникова
Заместитель начальника отдела внешних связей Департамента главы города администрации Красноярска Юлия Горячева

«Ежегодно мы проводим в Красноярске Дни китайского языка и культуры, площадкой для мероприятия выступает межведомственный проект администрации города „Яркие Берега“. В проекте традиционно принимают участие студенты и преподаватели Института Конфуция КГПУ им. В. П. Астафьева, они рассказывают красноярцам об особенностях Китайской Народной Республики, национальном богатстве и выдающихся личностях Китая, проводят различные мастер-классы. Культура Поднебесной очень яркая и многогранная, поэтому все это привлекает большое внимание общественности. Визитной карточкой мероприятия является шествие драконов, которое знаменует начало Дней китайского языка», — отметила Виктория Шапошникова.

14 мая в стенах российско-китайского научно-образовательного центра стартовала конкурсная программа. Участники Дней Конфуция представили конкурсной комиссии свои танцевальные номера и театральные постановки. Самой юной участницей танцевального конкурса стала Алиса Шушеначева. Несмотря на то, что девочка еще ходит в детский сад, она занимается танцами на профессиональном уровне и активно участвует в различного рода соревнованиях.

Алиса вместе со своей мамой — преподавателем китайского языка Ольгой Шушеначевой

«Мне очень понравилось принимать участие в Днях Конфуция, я читала стихи и танцевала. Я уже четыре года занимаюсь танцами, номер с которым я выступала называется „Цветок“. Я очень долго готовилась к своему выступлению, и долго репетировала. Сейчас я хожу в садик и занимаюсь здесь, в институт меня привела бабушка», — рассказала Алиса Шушеначева.

Мама Алисы — преподаватель китайского языка в школе № 17 Ольга Шушеначева — решила поддержать своего ребенка и приехала в Институт Конфуция вместе с дочерью. Девочка оказалась не единственным протеже женщины, под ее руководством в конкурсной программе научного центра приняло участие несколько школьников, которые стали дипломантами в нескольких номинациях.

Алиса получила диплом от Института Конфуция за участия в танцевальном конкурсе в номинации «Первые шаги к искусству Китая»

«В конкурсах принимали участие ребята 4 класса и ребенок дошкольного возраста. Мы участвовали сразу в двух номинациях — танцевали и читали стихи. Наше выступление здесь — это, по сути, отрывки из большого интерактивного спектакля, который мы вместе с учениками готовили очень долго. Такие мероприятия для нас не в новинку, не так давно наши дети выступали в рамках празднования китайского Нового года от Института Конфуция. Это была такая своеобразная коллаборация, смешение танца, музыки и китайской поэзии. Участие в различных творческих конкурсах очень важно для ребят, это дает им стимул и мотивацию развиваться», — заявила Ольга Шушеначева.

В конкурсе «Знатоки китайского языка», который состоялся 15 мая, приняли участие русские и китайские учащиеся КГПУ имени В. П. Астафьева . Дипломы первой степени за грамотно написанный диктант получила студентка филологического факультета педагогического университета Чжан Сюйнин и студентка Института Конфуция Марина Широбокова. Гостья из Поднебесной также завоевала первое место на конкурсе чтецов, растопив сердца компетентного жюри и своих однокурсников проникновенным прочтением стихотворения «Вздох» русского поэта Афанасия Фета.

Студентка Института Конфуция Чжан Сюйнин завоевала сразу два первых места. Она одержала победу в конкурсе диктантов и в конкурсе чтецов
Студентка Института Конфуция Чжан Сюйнин завоевала сразу два первых места. Она одержала победу в конкурсе диктантов и в конкурсе чтецов

«Я участвовала в конкурсе чтецов и писала диктант. На конкурсе чтецов я выступала со стихотворением Афанасия Фета „Вздох“. Я выбрала это стихотворение, потому что оно показалось мне очень красивым и проникновенным. Мне очень понравилось принимать участие в Днях Конфуция, если бы можно было поставить оценку этому мероприятию, то я поставила бы ему пять баллов из пяти возможных. Очень здорово, что русские и китайские студенты вместе принимают участие в различных творческих конкурсах, это укрепляет нашу дружбу и взаимоотношения между нашими странами», — подчеркнула Чжан Сюйнин.

Дни китайской культуры в КГПУ имени В. П. Астафьева завершились церемонией награждения победителей и участников. В пятницу, 17 мая, директор Института Конфуция в Красноярске Ольга Гришина и директор института с китайской стороны Яо Яжуй вручили конкурсантам дипломы и памятные подарки.

В завершении Дней Конфуция участники и победители конкурсов получили дипломы, призы и памятные подарки
В завершении Дней Конфуция участники и победители конкурсов получили дипломы, призы и памятные подарки
В завершении Дней Конфуция участники и победители конкурсов получили дипломы, призы и памятные подарки
В завершении Дней Конфуция участники и победители конкурсов получили дипломы, призы и памятные подарки
В завершении Дней Конфуция участники и победители конкурсов получили дипломы, призы и памятные подарки

«Дни Конфуция успешно прошли благодаря совместному обучению студентов. Ребята углубили свое понимание китайской культуры и добились поразительных результатов в различных конкурсах. В этом году у нас было много новых и ярких событий таких, как, например, конкурс театральных постановок, конкурс песен, танцев. Также большим достижение для нас стало то, что в этот раз студенты из Китая приняли участие в творческих и научных состязаниях наравне с красноярцами. Это очень важно — учиться друг у друга!» — подытожила Яо Яжуй.

Директор Института Конфуция с китайской стороны, профессор и кандидат педагогических наук Яо Яжуй
Общее фото участников мероприятия после награждения

Сегодня научно-образовательный центр «Институт Конфуция» КГПУ имени В. П. Астафьева делает все возможное для популяризации китайской культуры в России и укрепления взаимоотношений между двумя странами. Помимо Дней Конфуция в вузе проходит масса других мероприятий, посвященных истории и искусству Поднебесной. Так, например, в апреле в стенах образовательного учреждения прошел День китайского языка. Студенты Института Конфуция вместе прошли квест и ответили на вопросы викторины.

Впереди учащихся ждет масса интересных событий. Подробно узнать о том, какие мероприятия для красноярцев готовят в российско-китайском центре, можно на официальном сайте и в социальных сетях Института Конфуция.

Интернет-газета Newslab

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