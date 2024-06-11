«Наводить чистоту для нас – удовольствие и отдых»: волонтеры вышли на уборку Базаихи и «Красноярских Столбов»

На минувших выходных в Красноярске дали старт экомарафону «Понеслось» — главному событию волонтерской программы «Комбинат добра» компании «Норникель». Сезон добрых дел открыли уже традиционной акцией «Чисто Базаиха»: более ста волонтеров и неравнодушных горожан очистили берега реки от мусора. И это только начало, ведь на предстоящее лето у экоактивистов грандиозные планы.

Чисто там, где и убирают, и не мусорят!

Акцию «Чисто Базаиха» вот уже третий год подряд организовывает Фанпарк «Бобровый лог». Благодаря этой инициативе в порядке удается содержать посещаемую береговую зону реки от улицы Свердловской до Бобрового острова. В уборке территории участвуют волонтеры «Норникеля», сотрудники организаций города, студенты, школьники и даже ветераны.

«Я в этом районе родилась и прожила 48 лет, в доме с видом прямо на канатную дорогу. Сейчас у меня там внуки и уже правнуки живут. Я вижу, как преображается эта территория, и мне хочется, чтобы здесь всегда было чисто, чтобы глаз радовался. Поэтому для меня такая уборка – только в радость, тем более, что наше поколение привыкло трудиться и делает это на совесть», — рассказала участница акции, член Совета ветеранов Свердловского района Наталья Евсеевич.

Покрышки, пластиковые бутылки и стаканчики – в основном вдоль реки собирают такой мусор, но год от года его становится всё меньше. Если в первое лето с территории вывезли два КамАЗа отходов, то сейчас – только один. Как считают организаторы, видя бережное отношение к природе со стороны волонтеров, отдыхающие и сами стараются не мусорить.

А вот число желающих участвовать в акции с каждым разом растет, на уборку приходят целыми семьями. По словам генерального директора Фанпарка «Бобровый лог» Константина Нестерова, три года назад акцию поддержали 70 человек, а сегодня в команде уже более ста экоактивистов.

«Мы видим, что Базаиха по-настоящему любима горожанами, и многие с удовольствием вовлекаются в уборку. Уже как три года эта территория находится под нашим экологическим шефством, ведь «Бобровый лог» ежегодно посещает около 600 тысяч гостей, и из них 400 тысяч приходят к нам именно в летний сезон», — добавляет Константин Нестеров.

Один из постоянных участников акции «Чисто Базаиха» – депутат Законодательного Собрания края, председатель комитета по природным ресурсам и экологии Виталий Дроздов.

«Этот марафон – очередное доброе дело, которое организовала компания «Норникель». Я всегда готов поучаствовать и поддержать словом и делом мероприятия, направленные на то, чтобы наш город, наша природа стали чище и ухоженнее. Такие акции привлекают внимание и становятся хорошим примером», - считает депутат.

Порядок на «Столбах»

Без внимания волонтеров не осталась и экотропа на входе в нацпарк «Красноярские Столбы» со стороны Фанпарка. Там тоже навели порядок, а в течение лета продолжат дальнейшее обустройство настила. Удобную для пешеходов и безопасную для местной флоры тропу поэтапно конструируют с 2018 года. Тогда экомарафон «Понеслось» прошел в Красноярске впервые.

«В этом году мы планируем продолжить обустройство тропы в сторону скалы Такмак. Также есть планы сделать настил и ступени со стороны Каштаковской тропы, которая соединяет «Бобровый лог» и центральную часть нацпарка. Но нашим небольшим штатом невозможно сохранять природу на столь огромной территории – нам необходимы союзники. Поэтому очень радует, что клуб волонтеров с каждым годом становится всё больше», - говорит и.о. замдиректора по экологическому просвещению и познавательному туризму «Красноярских Столбов» Светлана Юшкова.

Сами участники экоакций делятся, что для них уборка столь знаковых для города мест приносит исключительно положительные эмоции.

«Я регулярно принимаю участие в различных экоакциях и стараюсь привлекать как можно больше друзей и коллег. С 2018 года мы участвуем почти во всех уборках в нацпарке «Красноярские Столбы» и не только. На этой акции я вместе с сыном, который тоже с радостью участвует в таких мероприятиях. Для нас наводить чистоту – удовольствие и отдых, возможность встретиться с друзьями и отлично провести время», - поделилась эковолонтер Галина Доценко.

В этом сезоне экомарафон компании «Норникель» проходит под девизом «Понеслось в искусство». Помогать окружающей среде будут через синергию волонтерства, природы и творчества. Первое мероприятие на заявленную тему в Красноярске уже состоялось: сразу после уборки вдоль Базаихи и на «Столбах» волонтеры отправились на мастер-класс к музыканту и основателю бренда умных песен «Черное Олово» Алексею Боровикову. Закончилось событие созданием совместной песни о бережном отношении к природе.