«Большой семейный праздник!»: как красноярцы отметили День металлурга

В Красноярске отметили День металлурга. Для горожан и жителей края это знаковый праздник, ведь в регионе распложены крупные металлургические производства. Тысячи людей работают в этой сфере, и все они вносят неоценимый вклад в экономику нашей страны. По случаю праздника компания РУСАЛ организовала для красноярцев и гостей города семейный фестиваль. Newslab тоже побывал на большом празднике.

Поздравить металлургов с профессиональным праздником собрались не только жители Красноярска и края, но и других сибирских регионов. Так, например, на празднике оказалась Юлия Пьячева вместе с 6-летним сыном Павлом. Она приехала в краевую столицу из Новосибирска.

«Здесь здорово, мне очень нравится праздник! Вообще, мы случайно тут оказались, приехали в Красноярск развеяться и хорошо провести время. Здесь много локаций, можно просто прогуляться и посмотреть, как выступают артисты, сделать фотографии», — поделилась впечатлениями Юлия.

Лев Чичев родом из Железногорска. Мальчику всего 10 лет, на праздник его привела мама.

«Впечатления от праздника очень хорошие, много народу. Всё такое красивое, оборудование впечатляет! Я считаю, что сегодня очень важно рассказывать о том, какие у нас есть профессии», — заявил Лев.

Весь вечер для гостей праздника работали различные развлекательные площадки. Например, все желающие могли поучаствовать в викторине «Сила Знаний» и ответить на вопросы в области металлургии.

С профессиональным праздником красноярских металлургов поздравили и высокие гости. В их числе был депутат Государственной Думы РФ Александр Дроздов. До начала основной праздничной программы он посетил Красноярский алюминиевый завод и оценил, как КрАЗ готовится к модернизации. Депутат лично встретился с литейщиками и передал им памятный адрес из Госдумы.

«Основа экономики края — это металлурги. У нас помимо РУСАЛа и Норильского никеля есть еще шесть крупных металлургических компаний, которые вносят большой вклад в бюджет региона и страны в целом. В крае металлургов очень много, только на красноярской промплощадке работает 10 тыс. человек. Всего, мы как-то с коллегами считали, на подрядных контрактах красноярской промплощадки завязаны 40 тыс. человек. Представляете, 50 тыс. человек имеют то или иное отношение к металлургии! Плюс члены семей, очень много ветеранов.», — рассказал Александр Дроздов.

Директор Департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа Елена Южакова отметила, что Красноярск имеет огромное стратегическое значение для компании. Поэтому они всегда готовы радовать жителей краевой столицы; организовывать и проводить различного рода праздники.

« Красноярск — металлургический город, это безусловно. Здесь работает и РУСАЛ, и другие компании цветной металлургии. В этом году мы подготовили для красноярцев большой семейный фестиваль, много конкурсов, разных развлечений. Мы рады, что красноярцы поддержали именно эту идею праздника, которую мы закладывали», — сообщила Елена Южакова.

Помимо музыкальных и танцевальных номеров, для гостей праздника работала фотозона. Сделать несколько памятных снимков могли как взрослые, так и дети. Также среди гостей мероприятия разыграли призы и подарки.

Интернет-газета Newslab