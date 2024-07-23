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«Большой семейный праздник!»: как красноярцы отметили День металлурга

«Большой семейный праздник!»: как красноярцы отметили День металлурга

Newslab.ru
23.07.2024
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В Красноярске с размахом отпраздновали День металлурга

Поздравить металлургов с профессиональным праздником собрались не только жители Красноярска и края, но и других сибирских регионов. Так, например, на празднике оказалась Юлия Пьячева вместе с 6-летним сыном Павлом. Она приехала в краевую столицу из Новосибирска.

Для красноярцев и гостей города выступали профессиональные музыканты и танцевальные коллективы
Для красноярцев и гостей города выступали профессиональные музыканты и танцевальные коллективы
Для красноярцев и гостей города выступали профессиональные музыканты и танцевальные коллективы
Для красноярцев и гостей города выступали профессиональные музыканты и танцевальные коллективы
Для красноярцев и гостей города выступали профессиональные музыканты и танцевальные коллективы

«Здесь здорово, мне очень нравится праздник! Вообще, мы случайно тут оказались, приехали в Красноярск развеяться и хорошо провести время. Здесь много локаций, можно просто прогуляться и посмотреть, как выступают артисты, сделать фотографии», — поделилась впечатлениями Юлия.

Юлия Пьячева из Новосибирска

Лев Чичев родом из Железногорска. Мальчику всего 10 лет, на праздник его привела мама.

«Впечатления от праздника очень хорошие, много народу. Всё такое красивое, оборудование впечатляет! Я считаю, что сегодня очень важно рассказывать о том, какие у нас есть профессии», — заявил Лев.

Лев из Железногорска вместе с мамой

Весь вечер для гостей праздника работали различные развлекательные площадки. Например, все желающие могли поучаствовать в викторине «Сила Знаний» и ответить на вопросы в области металлургии.

С профессиональным праздником красноярских металлургов поздравили и высокие гости. В их числе был депутат Государственной Думы РФ Александр Дроздов. До начала основной праздничной программы он посетил Красноярский алюминиевый завод и оценил, как КрАЗ готовится к модернизации. Депутат лично встретился с литейщиками и передал им памятный адрес из Госдумы.

Депутат Государственной Думы Александр Дроздов

«Основа экономики края — это металлурги. У нас помимо РУСАЛа и Норильского никеля есть еще шесть крупных металлургических компаний, которые вносят большой вклад в бюджет региона и страны в целом. В крае металлургов очень много, только на красноярской промплощадке работает 10 тыс. человек. Всего, мы как-то с коллегами считали, на подрядных контрактах красноярской промплощадки завязаны 40 тыс. человек. Представляете, 50 тыс. человек имеют то или иное отношение к металлургии! Плюс члены семей, очень много ветеранов.», — рассказал Александр Дроздов.

Директор Департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа Елена Южакова отметила, что Красноярск имеет огромное стратегическое значение для компании. Поэтому они всегда готовы радовать жителей краевой столицы; организовывать и проводить различного рода праздники.

Директор Департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа Елена Южакова

« Красноярск — металлургический город, это безусловно. Здесь работает и РУСАЛ, и другие компании цветной металлургии. В этом году мы подготовили для красноярцев большой семейный фестиваль, много конкурсов, разных развлечений. Мы рады, что красноярцы поддержали именно эту идею праздника, которую мы закладывали», — сообщила Елена Южакова.

На праздничном концерте работали интерактивные локации, проходил розыгрыш призов.
На праздничном концерте работали интерактивные локации, проходил розыгрыш призов.
На праздничном концерте работали интерактивные локации, проходил розыгрыш призов.
На праздничном концерте работали интерактивные локации, проходил розыгрыш призов.
На праздничном концерте работали интерактивные локации, проходил розыгрыш призов.

Помимо музыкальных и танцевальных номеров, для гостей праздника работала фотозона. Сделать несколько памятных снимков могли как взрослые, так и дети. Также среди гостей мероприятия разыграли призы и подарки.

Интернет-газета Newslab

Дроздов Александр Сергеевич
Дроздов Александр Сергеевич
Депутат Государственной думы РФ
Южакова Елена Михайловна
Южакова Елена Михайловна
Директор департамента РУСАЛ по связям с общественностью и работе с региональными органами власти

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