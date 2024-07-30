«Как побеждали сильнейшие»: лучшие фото Всероссийской спартакиады СУЭК «Игры титанов» в Красноярске

В Красноярске прошла II Всероссийская спартакиада СУЭК «Игры титанов». Мероприятие масштабное, яркое, поражающее своим размахом: на соревнования приехали 670 спортсменов и более 1300 болельщиков из разных регионов России. Как тянут канат в +35 тяжеловесы, можно ли прыгнуть с места более чем на 3 метра, что чувствует победитель и легко ли играть в команде с гендиректором — в фоторепортаже Newslab.

В этот раз спартакиада объединила 16 команд, которые соревновались в 8 дисциплинах. Участвовали самые подготовленные работники «Сибирской угольной энергетической компании» — шахтеры, энергетики, спортсмены логистического, сервисного дивизионов, а также головного офиса в Москве. Причем за места боролись всерьез — работники компании могли бы легко побороться на равных с профессиональными спортсменами..

Красноярский край был выбран местом проведения масштабных игр не случайно — в регионе развитая спортивная инфраструктура и большой опыт проведения крупных соревнований, говорит генеральный директор АО «СУЭК» Александр Редькин.

«Другого такого прекрасного города, такой замечательной атмосферы и большого количества прекрасных стадионов мы не подобрали, и выбор вновь был сделан в пользу Красноярска. Кроме того, в Красноярском крае находятся наши основные предприятия по добыче угля открытым способом — разрезы Бородинский, Назаровский и Березовский, флагманы российской угольной промышленности. Эти игры стали доброй традицией. Работа и спорт — неотделимые вещи, потому что спорт всегда помогает в работе. Спортивная инфраструктура есть на каждом нашем предприятии. В регионах присутствия компании активно строим спортивные объекты — спортзалы, бассейны, футбольные поля», — поясняет Александр Редькин.

Спортсменов приветствовали представители краевых властей, они подчеркнули важность включения корпораций в популяризацию спорта и здорового образа жизни.

Евгений Федосеев, замминистра промышленности и торговли Красноярского края: «Профессии энергетика, шахтера, горняка — это физически активная работа. И здоровый образ жизни — неотъемлемая часть вашей деятельности. Мы благодарим компанию СУЭК за развитие корпоративных видов спорта. Желаем побед, личных рекордов и достижений!»

Председатель комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды Заксобрания Красноярского края Александр Новиков:

«Один из важных показателей — это доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Мы должны достичь 70 %, и прекрасно понимаем, что без развития корпоративного спорта этого показателя не достичь. Поэтому огромные слова благодарности компании, которая с момента своего создания системно развивает спорт на своих предприятиях. Конечно, соревнования поражают своим размахом».

Чтобы добыть в честной борьбе «золото», нужно приложить титанические усилия. И каждый атлет, спортсмен, прибывший за победой, готов это сделать. Многие участники спартакиады уже встречались на спортивных полях. И для каждого из них это шанс доказать, что за год они стали еще лучше, шанс поставить личные и командные рекорды. Шанс взять реванш и зайти на высшую ступень пьедестала. В прошлом году победил Кузбасс, но в этот раз нашлись те, кто хотел бросить вызов соседям-угольщикам.

Алексей Горбунов, работник Томь-Усинской ГРЭС (Кемеровская область), легко обошел в беге соперников на всех этапах соревнований и выиграл беговую дистанцию. Парень работает ведущим инженером отдела проектирования:

«Считаю свою работу и руководство идеальными. Станция позволяет тренироваться, есть разные локации: и зал тяжелой атлетики, где можно заниматься со штангой и силовыми упражнениями, и стадион. Руководители сами занимаются спортом и поощряют работников это делать, — поделился Алексей. — Мы долго ждали таких масштабных соревнований, где можно себя проявить, готовились. Все хотят спустить Кузбасс с пьедестала, но мы не сдадимся».

Роман Бастраков из Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области ловко обыграл всех в настольный теннис. Парень каждый день спускается в шахту им. Кирова, где работает электрослесарем. «Работаю, занимаюсь теннисном в свободное время, играю с детства. Отец тоже работал шахтером и водил на различные спортивные состязания», — рассказывает Роман.

Василий Селин прыгнул за отметку в 3 метра. Мужчина приехал из поселка Чегдомын Хабаровского края. Более 20 лет он работает на предприятии «Ургалуголь», а в свободное время занимается тяжелой атлетикой. «Не знал, что хорошо прыгаю. Большой присед у меня, поэтому взрывная сила большая. Длина прыжка от роста вообще не зависит, меня наоборот стимулирует мой невысокий рост, — поясняет Василий. — Мы, шахтеры, на предприятии добываем каменный уголь. Я маркшейдер на подземных горных работах — это горный штурман, который указывает направление, куда двигаться и где нарезать горные выработки. Соответственно, проходческая смена идет по моему направлению. Потом выдаем уголь на гора».

Отдельного внимания заслуживают тяжеловесы команд — соревнования по перетягиванию каната, пожалуй, были самыми зрелищными.

А игра в шахматы в СУЭК уже стала массовым видом спорта.

Зрители спартакиады в этот день не только могли посмотреть зрелищные соревнования и поболеть с трибун, но и принять участие в самых разных активностях — как для детей, так и для взрослых.

Москвич Павел Голованов работает в юридическом департаменте СУЭК, со своим ростом 202 сантиметра он профессионально занимался волейболом. Павел играет в одной команде с генеральным директором СУЭК Александром Редькиным. На вопрос: «как играть с руководителем?» ответил, что «в обычной жизни все простые люди, и Александр Владимирович очень приземленный человек в этом плане, а это большой показатель для руководителя».

«Компания СУЭК выбрала путь не простой — глобализацию спорта, здорового образа жизни. Это огромный вклад в будущее нашей страны, — уверен Павел. — Головной офис не оторван от регионов, мы постоянно находимся в коммуникации со всеми предприятиями. Нет такого региона, предприятия, где не было бы знакомого человека. И даже если я кого-то не видел лично, то разговаривал по телефону или переписывался. Заочно я знаю многих присутствующих».

Отметим, волейбольная команда СУЭК головного московского офиса стала сильнейшей второй раз подряд.

В компании работает более 70 тысяч человек, и на такие большие соревнования приехали самые лучшие. Но сначала в 2-3 этапа проходят отборочные соревнования, в которых принимают участие более 10 тысяч человек. Когда итоговый состав команды определен, начинаются плановые спортивные тренировки, чтобы достойно выступить на соревнованиях подобного уровня.

«Я болею как минимум за три красноярские команды. В прошлом году красноярцы были чемпионами по перетягиванию каната и третьими в общем зачете, — рассказал председатель Красноярской территориальной организации Росуглепрофа Олег Килин. — Мероприятие огромных масштабов – В России мало кто собирает работников со всей страны в одном городе. Это говорит о многом — сколько внимания СУЭК уделяет спорту. Сюда присоединяются и здоровый образ жизни, и семейные ценности, и культура производства, и дисциплина производства. Очень много производных от спорта».

По итогам II Всероссийской спартакиады СУЭК «Игры титанов» 1 место в общекомандном зачете завоевала команда «КУЗБАСС Горнорудный дивизион», «серебро» у команды «КУЗБАСС Энергетический дивизион», «бронза» — у хозяев мероприятия «СУЭК-Красноярск». А в планах СУЭК — третья спартакиада, и, возможно, для проведения соревнований снова выберут Красноярск.

Напомним, первая Всероссийская спартакиада СУЭК была проведена в Красноярске в сентябре 2023 года. В апреле 2024 года проект «I Всероссийская спартакиада СУЭК «Игры титанов» высоко отметили на федеральном уровне — он стал победителем Всероссийского конкурса «Ты в игре» в номинации «Корпоративный спорт». Ранее, в 2019 году, в компании прошел I Чемпионат СУЭК по мини-футболу с участием 32 команд предприятий угледобычи, сервиса и энергетики из регионов от Мурманска до Владивостока, а также из Москвы.

Среди задач таких масштабных спортивных событий — не только укрепление корпоративного духа, но и содействие реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», в том числе через предоставление сотрудникам из разных регионов России возможности повысить свое мастерство на объектах спортивной инфраструктуры мирового уровня. Все объекты, на которых проходят «Игры титанов», в 2019 году были задействованы в проведении XXIX Всемирной зимней универсиады.

Ирина Егорова специально для Newslab