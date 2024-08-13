В минувшие выходные, 9 августа, отмечался Международный день коренных народов мира. В Красноярске в честь праздника провели сразу несколько событий — четырехдневный молодежный форум «Сибирский Аргиш» с участием представителей 11 регионов и фестиваль-концерт этносов севера. Как это было — в материале Newslab.

Празднование Международного дня коренных народов мира стартовало в Красноярске в Доме дружбы народов Красноярского края «Родина». В торжественном собрании приняли участие представители коренных малочисленных народов, заместитель губернатора Сергей Пономаренко, а также ответственный за программу управления Верховного комиссара ООН по правам человека Рашид Алуаш и начальник управления государственной политики в сфере межнациональных отношений ФАДН России Тимур Цыбиков.

«Защита традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности коренных народов объявлены безусловным приоритетом государственной политики. В этом году исполнилось 25 лет с момента принятия основного федерального закона о гарантиях и правах малочисленных народов. Проделан большой путь, но законодательство продолжает совершенствоваться, принимаются всё новые меры поддержки. В Красноярском крае есть хорошая практика по организации взаимодействия органов власти, Региональной ассоциации коренных народов севера, а также бизнеса, что особенно похвально. Например, компания „Норникель“ сегодня занимается программой переселения представителей малочисленных народов в новое жилье», — отметил Тимур Цыбиков.

Компания строит для жителей Таймыра новые фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры и другие социальные объекты, передает благотворительную помощь. Горно-металлургическая компания также является одним из партнеров молодежного форума «Сибирский Аргиш». Его проводят уже третий год подряд. В 2024 году он собрал в Красноярске представителей коренных этносов из семи сибирских и четырех дальневосточных регионов.

«В Красноярском крае проживает восемь коренных народов, и пять из них — на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Компания уже много лет осуществляет свою деятельность на Таймыре, и исторически так сложилось, что мы находимся в очень тесном сотрудничестве с этими народами», — отмечает руководитель направления по работе с коренными малочисленными народами Таймыра Заполярного филиала «Норникеля» Анфиса Никифорова.

Идея объединения молодежи из числа КМНС появилась еще 5 лет назад. Поддержка «Норникеля» помогла масштабировать небольшое мероприятие в форум, объединивший несколько городов и регионов РФ: Забайкальский край, Бурятию, Якутию, Владивосток и другие.

«Здесь есть все возможности для развития и взаимодействия молодежи из числа коренных народов. Мы видим, как ребята получают новые впечатления и знания, знакомятся, создают собственные проекты. На форуме есть площадки для тех, кто занимается общественной работой, интересуется предпринимательской деятельностью или технологиями. Самое главное, молодежь здесь представляет интересы своих семейно-родовых общин, которые тоже нужно развивать, сохраняя при этом их уклад и традиции», — поделился молодой таймырец, участник и один из организаторов форума Алексей Кудряков.

Сам Алексей председатель своей семейно-родовой общины под названием «Коу-Кюнь». Она насчитывает чуть более 30 человек. У каждого в общине своя роль: старейшины отвечают за порядок, кто-то хорошо ловит рыбу и охотится, а кто-то взаимодействует с администрацией и решает юридические вопросы. Молодежь в общине — это будущее, говорит Алексей:

«Мы подталкиваем наших ребят к росту и развитию, но мы знаем, что никто из нас не покинет родную землю, ведь мы, коренные, не можем без наших просторов, без оленя, без рыбалки, а это всё есть только на Таймыре».

Президент Региональной ассоциации кореных малочисленных народов севера Красноярского края Артур Гаюльский добавил, что одна из ключевых тем форума «Сибирский Аргиш» в этом году — творчество. Поэтому ключевые мероприятия в честь Дня коренных народов в Красноярске сопровождались выставкой картин и рисунков северных художников, презентацией декоративно-прикладного народного творчества, украшений и сувениров.

Также на площадках обсуждали модернизацию традиционной экономики за счет креатива в области технологий и IT. Молодые изобретатели представили две разработки: «Умный чум» и переводчик с русского на эвенкийский с помощью искусственного интеллекта. Суть первого проекта состоит в оснащении традиционного кочевого жилища голосовым сервисом управления, системами отопления, электроэнергии и внешней безопасности. При наличии спутниковой связи «Умный чум» способен работать даже в условиях тундры и тайги.

Роботизированный переводчик позволяет перевести текст с русского на эвенкийский язык, разрушить языковой барьер, а также узнать о национальной эвенкийской кухне или послушать народную музыку.

Кульминацией празднования Дня коренных народов мира в Красноярске стал большой концерт на набережной в Кировском районе. Красноярцы увидели, как богата культура и традиции большого многонационального Севера.

Весь вечер на набережной звучали песни, звуки бубна и хомуса. Гости праздника могли примерить этническую одежду, насладиться спелой морошкой, научиться делать украшения и обереги или попробовать себя в прыжках через нарты.

Newslab.ru, фотографии Кристины Ивановой.

