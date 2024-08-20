«Для энергетики России»: как на Красноярской ГЭС встречали новые колеса-гиганты

Красноярская ГЭС входит в число самых мощных не только в России, но и во всем мире. Со временем станция не теряет свои позиции и продолжает наращивать потенциал благодаря масштабной программе модернизации «Новая энергия» компании Эн+. Одним из ее этапов стал титанический по своей сути и размаху процесс замены рабочих колес гидроагрегатов. Как многотонные детали встретили на Красноярской ГЭС — смотрите в фоторепортаже Newslab.

«Историческое событие становится обыденностью»

Программа развития Эн+ «Новая энергия» нацелена на повышение эффективности, экологичности и безопасности производства электроэнергии. Чтобы достичь в этом высоких результатов, требуются колоссальные усилия, в том числе выполнение сложных технических задач. Одна из важнейших — замена рабочих колес гидроагрегатов.

Рабочие колеса — сердце гидроэлектростанции. Именно их вращение под напором воды запускает генераторы и рождает электричество. Чтобы заменить одного такого гиганта (весом, кстати, более 230 тонн), нужно потратить не один месяц.

Основная трудность — доставить колеса к месту установки. Размеры не позволяют перевезти детали по железной дороге или по воздуху, так что единственным вариантом остается доставка груза по воде. Чтобы это провернуть, была разработана и проведена уникальная логистическая операция.

Сначала груз привезли на автопоезде на причал, где с помощью мощного плавучего крана, способного поднять 300 тонн, его переместили на борт баржи. Судно шло по Северному морскому пути, а оттуда по Енисею. Протяженность пути составила больше 6 тыс. километров.

«Это историческое событие сегодня становится рядовым. Уже стало обыденностью, что наши транспортные компании, используя Северный морской путь, эффективно и очень быстро доставляют грузы. Прошлые суда ходили два месяца, сейчас на весь путь ушло чуть больше месяца», — отмечает инспектор технической инспекции Красноярской ГЭС Юрий Щербаков.

«При том же расходе — больше энергии»

Новое рабочее колесо — последнее слово конструктивных решений. Поражает не только его масса, сравнимая с массой целого стада взрослых слонов, но и диаметр — 8,5 метров. По сравнению с предшественником, колесо получило новую форму лопастей, напоминающую крылья бабочки, что позволило значительно повысить эффективность турбины. КПД гидроагрегата с новым колесом достигает 96,7 %.

«Новые колеса имеют другую конфигурацию, соответственно, КПД на этих колесах увеличен примерно на 3-4 %. При том же расходе воды мы можем выработать больше чистой электроэнергии. За шесть лет с начала замены рабочих колес выработка чистой дополнительной электроэнергии за счет увеличенного КПД составила уже почти миллиард кВт-ч», — поделился директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза.

Помимо прочего, инженерам удалось добиться повышенной устойчивости к износу благодаря использованию особой нержавеющей стали. Срок службы таких колес составляет более полувека.

Благодаря установке новых рабочих колес гидроагрегаты смогут работать на максимальной мощности до 500 МВт при самых разных уровнях воды в водохранилище. Это позволит станции значительно увеличить производство электроэнергии, особенно в периоды маловодья.

«Уверенный взгляд в будущее»

С момента начала строительства Красноярской ГЭС в 1965 году, когда были доставлены первые рабочие колеса, прошло уже почти шесть десятилетий. В рамках программы модернизации половину из них заменили.

«Корабль устроен таким образом, что привозит два колеса. Это уже четвертый приезд, то есть восемь колес у нас будет заменено к началу 2026 года. Всего на ГЭС есть 12 агрегатов, и в скором времени гидротурбины, в том числе рабочие колеса, полностью заменятся новыми», — рассказал директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза.

Долгосрочная программа комплексной модернизации «Новая энергия» на четырех крупнейших гидроэлектростанциях компании Эн+: Красноярской, Братской, Иркутской и Усть-Илимской. Замена как основного, так и вспомогательного оборудования позволяет значительно повысить эффективность станций, снизить расходы на эксплуатацию, увеличить срок службы и надежность агрегатов. На эти цели до 2026 года компания инвестировала 21 млрд рублей.

«Благодаря этому мы с твердой уверенностью смотрим в будущее и знаем, что Красноярская ГЭС и другие станции будут радовать нас еще долго», — подчеркнул инспектор технической инспекции КрасГЭС Юрий Щербаков.