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«Для энергетики России»: как на Красноярской ГЭС встречали новые колеса-гиганты

«Для энергетики России»: как на Красноярской ГЭС встречали новые колеса-гиганты

Newslab.ru
20.08.2024
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Источник: пресс-служба КрасГЭС

«Историческое событие становится обыденностью»

Программа развития Эн+ «Новая энергия» нацелена на повышение эффективности, экологичности и безопасности производства электроэнергии. Чтобы достичь в этом высоких результатов, требуются колоссальные усилия, в том числе выполнение сложных технических задач. Одна из важнейших — замена рабочих колес гидроагрегатов.

Рабочие колеса — сердце гидроэлектростанции. Именно их вращение под напором воды запускает генераторы и рождает электричество. Чтобы заменить одного такого гиганта (весом, кстати, более 230 тонн), нужно потратить не один месяц.

Рабочие колеса на ГЭС доставил теплоход «Лида»
Источник: пресс-служба КрасГЭС
Судно проходило по крайне живописным сибирским местам
Источник: пресс-служба КрасГЭС
«Лида» на подходе к ГЭС
Собирается пришвартоваться

Основная трудность — доставить колеса к месту установки. Размеры не позволяют перевезти детали по железной дороге или по воздуху, так что единственным вариантом остается доставка груза по воде. Чтобы это провернуть, была разработана и проведена уникальная логистическая операция.

Сначала груз привезли на автопоезде на причал, где с помощью мощного плавучего крана, способного поднять 300 тонн, его переместили на борт баржи. Судно шло по Северному морскому пути, а оттуда по Енисею. Протяженность пути составила больше 6 тыс. километров.

Рабочие всегда с нетерпением ждут прибытие рабочих колес
Сотрудники ГЭС с раннего утра выглядывали судно на берегу
Источник: пресс-служба КрасГЭС
Для них это историческое событие
Источник: пресс-служба КрасГЭС
В установке рабочих колес принимает участие большое количество работников
Источник: пресс-служба КрасГЭС
Требуется прилагать силу
Источник: пресс-служба КрасГЭС
За процессом следит директор Красноярской ТЭЦ Станислав Легенза
Источник: пресс-служба КрасГЭС
И инспектор технической инспекции Юрий Щербаков
Источник: пресс-служба КрасГЭС

«Это историческое событие сегодня становится рядовым. Уже стало обыденностью, что наши транспортные компании, используя Северный морской путь, эффективно и очень быстро доставляют грузы. Прошлые суда ходили два месяца, сейчас на весь путь ушло чуть больше месяца», — отмечает инспектор технической инспекции Красноярской ГЭС Юрий Щербаков.

«При том же расходе — больше энергии»

Новое рабочее колесо — последнее слово конструктивных решений. Поражает не только его масса, сравнимая с массой целого стада взрослых слонов, но и диаметр — 8,5 метров. По сравнению с предшественником, колесо получило новую форму лопастей, напоминающую крылья бабочки, что позволило значительно повысить эффективность турбины. КПД гидроагрегата с новым колесом достигает 96,7 %.

«Новые колеса имеют другую конфигурацию, соответственно, КПД на этих колесах увеличен примерно на 3-4 %. При том же расходе воды мы можем выработать больше чистой электроэнергии. За шесть лет с начала замены рабочих колес выработка чистой дополнительной электроэнергии за счет увеличенного КПД составила уже почти миллиард кВт-ч», — поделился директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза.

Процесс выгрузки колес с баржи совсем не быстрый. На это уходит несколько часов
Источник: пресс-служба КрасГЭС
Сначала нужно открыть трюмы. В этом процессе участвуют представители транспортной компании и работники Красноярской ГЭС
Источник: пресс-служба КрасГЭС
Затем подгоняется крановая установка
Источник: пресс-служба КрасГЭС
На колесе можно заметить подписи людей, которые оставили след в истории своим участием в создании этого гиганта
Источник: пресс-служба КрасГЭС
Когда рабочие надежно зафиксируют колесо, его можно поднимать
Источник: пресс-служба КрасГЭС

Помимо прочего, инженерам удалось добиться повышенной устойчивости к износу благодаря использованию особой нержавеющей стали. Срок службы таких колес составляет более полувека.

Благодаря установке новых рабочих колес гидроагрегаты смогут работать на максимальной мощности до 500 МВт при самых разных уровнях воды в водохранилище. Это позволит станции значительно увеличить производство электроэнергии, особенно в периоды маловодья.

«Уверенный взгляд в будущее»

С момента начала строительства Красноярской ГЭС в 1965 году, когда были доставлены первые рабочие колеса, прошло уже почти шесть десятилетий. В рамках программы модернизации половину из них заменили.

«Корабль устроен таким образом, что привозит два колеса. Это уже четвертый приезд, то есть восемь колес у нас будет заменено к началу 2026 года. Всего на ГЭС есть 12 агрегатов, и в скором времени гидротурбины, в том числе рабочие колеса, полностью заменятся новыми», — рассказал директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза.

Колесо ставят на грузовой автомобиль
Источник: пресс-служба КрасГЭС
Процессу не помешал даже дождь
Источник: пресс-служба КрасГЭС
Такие обаятельные крановщики работают на Красноярской ГЭС
Источник: пресс-служба КрасГЭС
Колесо доставили
Источник: пресс-служба КрасГЭС
И снова выгрузили с помощью крана
Источник: пресс-служба КрасГЭС
Источник: пресс-служба КрасГЭС
Колесо в машинном зале
Источник: пресс-служба КрасГЭС

Долгосрочная программа комплексной модернизации «Новая энергия» на четырех крупнейших гидроэлектростанциях компании Эн+: Красноярской, Братской, Иркутской и Усть-Илимской. Замена как основного, так и вспомогательного оборудования позволяет значительно повысить эффективность станций, снизить расходы на эксплуатацию, увеличить срок службы и надежность агрегатов. На эти цели до 2026 года компания инвестировала 21 млрд рублей.

«Благодаря этому мы с твердой уверенностью смотрим в будущее и знаем, что Красноярская ГЭС и другие станции будут радовать нас еще долго», — подчеркнул инспектор технической инспекции КрасГЭС Юрий Щербаков.

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